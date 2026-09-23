Karina Torres define su futuro en La Casa de los Famosos México tras hospitalización de su sobrino

Karina Torres define su permanencia en La Casa de los Famosos México tras recibir la actualización sobre la salud de su sobrino Emiliano. (Captura de pantalla )

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La influencer Karina Torres decidió permanecer en La Casa de los Famosos México tras confirmarse que la salud de su sobrino Emiliano se encuentra estable.

La creadora de contenido recibió la actualización médica luego de momentos de angustia que pusieron en duda su continuidad en La Casa de los Famosos México.

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La conductora Galilea Montijo confirmó la decisión de la participante durante la transmisión del programa Hoy.

La conductora del matutino explicó que la producción notificó a la integrante sobre la evolución favorable del familiar y sostuvo que la creadora eligió continuar en la competencia.

“Sabe que está bien. Cualquier cosa le avisarían. Ella decidió quedarse y es respetable”, declaró la presentadora Galilea Montijo.

La resolución llegó tras varias horas de especulaciones entre los seguidores del reality sobre un posible abandono voluntario de las instalaciones.

Un golpe físico no atendido originó la complicación médica de Emiliano Torres

El joven Emiliano Torres, de 20 años, permanece hospitalizado debido a un cuadro clínico derivado de un traumatismo físico previo.

Misael Torres, hermano de la integrante de La Casa de los Famosos México, detalló la causa del padecimiento en una entrevista.

“Para todos que andan haciendo notas amarillistas, mi sobrino Emiliano, gracias a Dios, ahí la lleva”, afirmó Misael Torres.

El familiar enfatizó que las complicaciones surgieron por ignorar un impacto corporal que posteriormente requirió intervención quirúrgica urgente.

Misael Torres pidió a la audiencia tomar precauciones ante golpes o contusiones que parecen menores.

“Tengan cuidado de verdad porque nunca hacemos caso a esos golpes y ya después trae la consecuencia”, manifestó el hermano de la concursante, asegurando que el equipo médico logró controlar la fase crítica.

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El problema médico se manifestó con la formación de una masa sanguínea en la zona abdominal. Karina Torres relató dentro de La Casa de los Famosos México a su compañera Gema Garoa que el cuadro empeoró por la falta de atención oportuna, provocando un daño severo en órganos internos de su familiar.

“Tenía una semana malo y le encontraron una bola de sangre que se le estaba necrosando. Se le ching* el riñón y los intestinos, está inconsciente”, mencionó Karina Torres en una plática con Gema Garoa transmitida en el 24/7 de La Casa de los Famosos México.

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Misael Torres, hermano de Karina, detalló que la hospitalización de su sobrino de 20 años surgió a causa de una contusión física no atendida a tiempo. (Captura de pantalla )

La transmisión en vivo mostró la petición de oraciones de la participante

Las alertas sobre la situación familiar se encendieron cuando la creadora de contenido abandonó el confesionario visiblemente afectada.

La integrante decidió dirigirse al público para solicitar apoyo espiritual y explicar los motivos de su conmoción frente a las cámaras.

“Les pido una oración por mi sobrino Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien y porque salga de esto”, expresó Karina Torres ante las cámaras de La Casa de los Famosos México.

La creadora de contenido aclaró a sus seguidores que platicó lo sucedido por consideración con la audiencia que sigue su desempeño cotidiano.

La participante condicionó en un primer momento su permanencia a la evolución del estado de salud del menor de edad en el hospital.

“Todo depende de cómo se encuentre él de salud. Todo depende de cómo él esté. No quiero adelantarme a nada”, manifestó la participante en las imágenes difundidas, donde también mencionó que sus padres y hermanos se trasladaron para acompañar al paciente.

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Karina pidió apoyo a sus seguidores tras enterarse del estado delicado de su familiar. (Captura de pantalla)

Wendy Guevara detalló los protocolos entre la producción y la familia

La controversia en plataformas digitales surgió por los días en que la concursante permaneció sin información sobre la gravedad de su sobrino.

La influencer Wendy Guevara realizó una transmisión en directo para explicar los motivos por los cuales el círculo cercano mantuvo el tema en reserva durante las primeras semanas.

Wendy Guevara afirmó en su transmisión en vivo que la productora Rosa María Noguerón y el mánager Joel Echeverría sostuvieron comunicación constante con la madre de la concursante.

La familia optó por guardar silencio hasta que la condición médica requirió una cirugía mayor.

“Hablaron con la mamá de Kari y le dijeron ‘usted es la que tiene la última palabra de si se le dice a Karina o no’. Y la mamá optó por analizarlo y decir ‘mejor sí, ya le quiero decir’”, reveló Wendy Guevara.

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La ganadora de la primera edición del reality arremetió contra las opiniones en redes sociales que acusaron a la producción de manipular la noticia para perjudicar la estrategia de la concursante.

Wendy Guevara recordó que los contratos estipulan informar cualquier emergencia de fuerza mayor a los habitantes.

“Vi comentarios diciendo que le quieren arruinar el juego. Lo del sobrino de Kari tiene varias semanas y hasta que la cosa escaló a mayores se le tuvo que decir”, puntualizó Wendy Guevara.

Wendy Guevara explicó las razones por las cuales la familia de Karina Torres prefirió mantener la noticia en reserva durante las primeras semanas. (Infobae/Jenifer Nava)

La Casa de los Famosos México registró múltiples salidas sin votación del público en la temporada

La permanencia de la influencer evitó la quinta salida de la edición sin necesidad de pasar por la gala de eliminación dominical. La competencia acumuló 11 bajas desde su inicio el 26 de julio de 2026.

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Entre los abandonos voluntarios y bajas especiales destacaron Fede Vigevani, quien concluyó su labor como habitante infiltrado el 11 de agosto, y Yanet García, que dejó La Casa de los Famosos México el 25 de agosto tras recibir señalamientos de sus compañeros.

El stylist Aldo Rendón anunció su retiro por una condición de salud que requirió atención médica externa, mientras que Gala Montes ingresó en su reemplazo para salir por decisión propia días después.

La permanencia de la influencer evitó la quinta salida de la edición sin necesidad de pasar por la gala de eliminación. (Captura de pantalla)

El resto de los participantes eliminados por votación del público incluyó a Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo.

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