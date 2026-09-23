México

Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años con más de 60 actividades gratis: fechas, conciertos, talleres y autores invitados a la Fiesta de los Libros

La programación incorporará música, literatura, artes escénicas, talleres creativos y lecturas dramatizadas con interpretación en Lengua de Señas Mexicana

Concierto en la Biblioteca Vasconcelos por su 20 aniversario. (Biblioteca Vasconcelos)

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La Biblioteca Vasconcelos celebrará sus 20 años con más de 60 actividades entre el 25 y el 27 de septiembre en su sede de Buenavista, Ciudad de México.

La programación reunirá conciertos, talleres, charlas, presentaciones editoriales y propuestas para las infancias, con el objetivo de reafirmar al recinto como un espacio público de lectura, convivencia y acceso a distintas expresiones culturales.

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El festejo incluirá la Fiesta de los Libros, una venta con más de 20 editoriales y librerías independientes, además de la participación de escritores, ilustradores, músicos y artistas escénicos.

La celebración llega después de trabajos de mantenimiento y de una etapa de impulso a los acervos y a la programación dirigida a públicos de distintas edades.

La Biblioteca Vasconcelos celebrará del 25 al 27 de septiembre

Las actividades ocuparán los distintos foros de la biblioteca ubicada en Eje 1 Norte Mosqueta s/n, en la colonia Buenavista.

El programa prevé conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, espectáculos escénicos y encuentros alrededor de los libros.

La conmemoración recuerda la apertura del recinto, que fue inaugurado el 16 de mayo de 2006 y comenzó a funcionar 30 días más tarde.

Dos décadas después, el edificio diseñado por el arquitecto Alberto Kalach mantiene una agenda que combina servicios bibliotecarios, actividades culturales y propuestas artísticas.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció una programación amplia para la fecha. La dependencia incluyó entre las actividades encuentros con autores, conciertos y espacios para la promoción de la lectura.

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Interior de una biblioteca con estanterías elevadas, un esqueleto suspendido, adornos de colores, visitantes y un cartel de Fiesta de los Libros.
La Biblioteca Vasconcelos celebrará sus 20 años con más de 60 actividades entre el 25 y el 27 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiesta de los Libros reunirá a más de 20 editoriales y librerías

La venta editorial será uno de los ejes de la conmemoración. Más de 20 sellos y librerías independientes instalarán espacios para acercar sus catálogos a los visitantes durante los tres días de actividades.

De acuerdo con el cartel oficial por el 20° aniversario, estas son las editoriales y librerías que participarán en la Fiesta de los Libros:

  • Amaquemecan
  • Akal Infantil
  • Alboroto Ediciones
  • Colofón Libros
  • Ediciones Castillo
  • Ediciones El Naranjo
  • Ediciones Tecolote
  • Editorial Cayuco
  • Editorial CIDCLI
  • Editorial Mangote Manila
  • Editorial NITRO/PRESS
  • Editorial Resistencia
  • Editorial Trillas
  • Editorial Vicens Vives
  • Elefanta Editorial
  • Fondo de Cultura Económica
  • Leetra
  • Librería El Perseguidor
  • Libros del Zorro Rojo
  • Libros para Imaginar
  • Magenta Ediciones
  • Nostra Ediciones
  • Tinta y Libro

También habrá talleres y actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de atraer a nuevas generaciones al recinto.

Música, artes escénicas y talleres para las infancias en la Fiesta de los Libros

El programa musical comenzará con el concierto de aniversario Encuentro a Dúo, protagonizado por Ricardo Gallardo y Héctor Infanzón. La propuesta se basa en la improvisación y en el diálogo sonoro entre ambos intérpretes.

La agenda también contempla el concierto coral México a cappella, interpretado por el Ensamble Escénico Vocal.

La programación musical cerrará con Ecos de Londres, voces de México, a cargo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Entre los autores invitados estarán Alberto Chimal, Raquel Castro, Martha Riva Palacio, María Baranda, Amanda Mijangos, Valeria Gallo, Silvia Salgado, Enrique Torralba, Abraham Alcázar, Mariana Alcántara y Ana Laura Delgado.

También participarán especialistas en literatura infantil y juvenil, ciencia ficción, poesía, mediación de lectura, ilustración y procesos de creación artística.

La Fiesta de los Libros también incorporará propuestas de artes escénicas. El programa contempla En busca del Snark, de Teatro en Fuga, y una adaptación teatral de La peor señora del mundo.

El público podrá asistir, además, a lecturas dramatizadas de textos de Juan Villoro, Inés Arredondo y Rosario Patricio. Todas las funciones contarán con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), como parte de las medidas de accesibilidad e inclusión de la Biblioteca Vasconcelos.

La oferta para niñas, niños y primeras infancias incluirá talleres creativos, narraciones orales, actividades sensoriales, rallyes de lectura y dinámicas lúdicas centradas en la imaginación y el acercamiento a los libros.

El sábado 26 de septiembre se realizará la intervención gráfica colectiva “Pintando un mural de aniversario”, donde diez artistas visuales elaborarán una obra conmemorativa en vivo junto con niñas, niños y jóvenes.

Se recomienda revisar los canales oficiales de la Biblioteca Vasconcelos antes de acudir al evento para confirmar los horarios de las actividades y cualquier cambio en la agenda.

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