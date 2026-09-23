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Javier Aguirre aclara su relación con Pol Lorente para llevarlo al Valencia y abandonar al Tri de Rafa Márquez: “Respeto procesos”

El director técnico mexicano regresará al futbol europeo tras el éxito que tuvo en el Mundial 2026, le deseó éxito al nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana

Javier Aguirre aclara su relación con Pol Lorente para llevarlo al Valencia y abandonar al Tri de Rafa Márquez: “Respeto procesos” (REUTERS/Henry Romero)
Javier Aguirre aclara su relación con Pol Lorente para llevarlo al Valencia y abandonar al Tri de Rafa Márquez: “Respeto procesos” (REUTERS/Henry Romero)
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A pocos días de que empezara la primera concentración de la Selección Mexicana a cargo de Rafa Márquez, el cuerpo técnico sufrió una baja pues Pol Lorente abandonó el proyecto, a través de un comunicado oficial dieron a conocer su salida, más tarde se reveló que fue Javier Aguirre quien lo convenció de dejar la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para emprender un nuevo proyecto en el Valencia CF en LaLiga.

Antes de partir de México, el Vasco Aguirre se sinceró sobre su relación con Pol Lorente y cómo fue el proceso para convencerlo de cambiar la camiseta del Tricolor por la de los Blanquinegros. En un encuentro con los medios aclaró que ha sido respetuoso con el proceso que emprenderá Rafa Márquez con el Tri, pero sí dejó en claro que se llevará a dos elementos de los siete que trajo a la Selección Mexicana.

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Desde la explicación del Vasco Aguirre, su relación con Pol Lorente es un lazo que se ha formado por años, y desde que el ex técnico de la Selección Mexicana recibió la oferta del Valencia, fue claro con sus cercanos y hablaron de la posibilidad de trabajar juntos en este nuevo proyecto.

Javier Aguirre se sincera sobre Pol Lorente luego de que abandonó el proyecto de la Selección Mexicana

Javier Aguirre se sincera sobre Pol Lorente luego de que abandonó el proyecto de la Selección Mexicana (Miseleccionmx)
Javier Aguirre se sincera sobre Pol Lorente luego de que abandonó el proyecto de la Selección Mexicana (Miseleccionmx)

De acuerdo con la explicación de Javier Aguirre, siempre ha trabajado con Pol Lorente y Toni Amor, se han convertido en sus personas de confianza en cada proyecto deportivo que empieza, así que fue claro en la oferta que había del Valencia, dejó en claro que se siente tranquilo por la decisión que tomó.

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Pol siempre ha estado conmigo por mucho años, y sí se va conmigo, evidentemente, también Toni Amor. Yo vine aquí con siete elementos y me llevo a dos, nada más, estoy confiando, estoy tranquilo”, compartió.

Cuando llegó el momento de negociar con el Valencia CF, el Vasco Aguirre sí evidenció que desde un inicio se conocieron sus intensiones de llevarse a su cuerpo técnico a Europa, por lo que negó que hubiera malos entendidos en el inicio de la gestión de Rafa Márquez en selección.

Retrato de Javier Aguirre en traje azul y corbata verde sobre un fondo con su nombre escrito en letras grandes
El entrenador mexicano Javier Aguirre llegó a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol. (Instagram: Valencia)

“Si, nosotros siempre trabajamos de esa manera. Yo soy una persona que respeto procesos, proyectos y en este caso concreto, vine con varios y solo me llevo a dos, me llevo a Pol y Toni. Son años de estar juntos, nos entendemos bien, nos conocemos bien, yo creo que no hay problema”, sentenció.

Javier Aguirre negoció su regreso a LaLiga en “cinco minutos”

Javier Aguirre dirigirá al Valencia CF en LaLiga después de concluir su ciclo con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, una decisión que aplaza el retiro que el técnico de 67 años ya había platicado con su esposa, Silvia. El regreso a España pesó por el arraigo familiar que mantiene en ese país, donde crecieron sus hijos y donde acumuló 15 temporadas como entrenador.

El acuerdo con el club de Mestalla se resolvió con rapidez. “No tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos”, declaró Aguirre a medios de comunicación.

Antes de aceptar el puesto, el entrenador rechazó cuatro ofertas de trabajo procedentes de distintos países, incluido México. Entre las propuestas había dos proyectos de selecciones nacionales de alto perfil, además de opciones en América y Asia.

Aguirre terminó su participación con el representativo mexicano en la Copa del Mundo de 2026 sin tener definido su siguiente paso profesional. El técnico contemplaba retirarse de los banquillos y había conversado esa posibilidad con Silvia.

La propuesta del Valencia modificó ese plan por el conocimiento que tiene del futbol español y de la ciudad. El mexicano explicó que identificaba a los integrantes del plantel y que el entorno le resultaba familiar.

“(Es un) muy buen plantel. Conozco a todos, conozco la plaza, temporadas en España y va a ser un bonito reto, sí, muy, muy bonito. Estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final esto... Decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos crecieron ahí y tuve quince temporadas. Entonces, bueno, dijimos: ‘Va a ser un buen colofón para la carrera’”, afirmó.

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