Tom Cruise elogió a la hija de Alan Tacher en plena alfombra roja y desató la emoción del conductor

El actor Tom Cruise elogió el desempeño cinematográfico de la periodista y actriz Hannah Tacher frente a su padre, el conductor Alan Tacher. Video: Cortesía Despierta América

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El actor Tom Cruise elogió el desempeño cinematográfico de la periodista y actriz Hannah Tacher frente a su padre, el conductor Alan Tacher, provocando la emoción del presentador mexicano durante la alfombra roja de la película Digger en Londres.

La cinta fijó su lanzamiento mundial en salas de cine para el 30 de septiembre, mientras que su estreno en Norteamérica quedó programado para el 2 de octubre.

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El video compartido por Despierta América, mostró el encuentro ocurrido en Leicester Square, donde el presentador realizó la cobertura televisiva del evento.

Mientras entrevistaba a la estrella de Hollywood y al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, el director interrumpió la charla para preguntarle al actor estadounidense si sabía que el reportero presente era el padre de la joven colaboradora del filme.

Al conocer la relación familiar, el protagonista de la historia reaccionó con sorpresa y solicitó tomarse una fotografía junto al presentador y la joven en plena alfombra roja. Tras capturar la imagen, el conductor calificó la toma como la mejor fotografía de su vida.

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Tom Cruise posó junto a Alan Tacher, su hija Hannah y Alejandro González Iñárritu durante la alfombra roja de la cinta Digger en Londres. (IG: despiertamerica)

Tom Cruise reconoció el talento de Hannah Tacher ante las cámaras

Posteriormente, el actor dedicó unas palabras de felicitación al trabajo que la joven de 26 años realizó dentro de la producción del largometraje.

Durante el diálogo frente al micrófono, Cruise declaró: “Estoy muy orgulloso de ti y de ella, ella es increíble, se lo digo todo el tiempo, trabaja muy duro, es muy talentosa, tiene un estilo increíble cada vez que la veo. Felicidades a ti también, de verdad, ella es maravillosa, es muy especial, todos la amamos, la respetamos”.

Ante los comentarios dirigidos al trabajo de su hija, Alan Tacher respondió en la alfombra roja: “Es lo mejor que me han dicho en mi vida. No tengo palabras para agradecerte lo que estás diciendo”.

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Conmovido hasta las lágrimas, el conductor continuó agradeciendo en la alfombra roja los comentarios de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu.

Hannah Tacher concluyó previamente la licenciatura en Periodismo en la Universidad del Sur de California en 2022. Tras egresar de la institución educativa, orientó su perfil profesional hacia la industria audiovisual y la producción cinematográfica de proyectos internacionales.

El actor dedicó unas palabras de felicitación al trabajo que la joven de 26 años realizó dentro de la producción del largometraje. (IG: despiertamerica)

Alan Tacher recordó el impacto emocional de las palabras

Horas después de concluir la cobertura en la capital británica, el comunicador difundió un video en sus plataformas digitales donde externó el impacto emocional generado por los halagos del intérprete estadounidense.

El conductor compartió la vivencia con su audiencia expresando: “Se me salen las lágrimas nomás de escucharlo, de verlo otra vez. No podía creer que Tom Cruise haya dicho eso de mi hija. No sé si sepan muchos, muchos de ustedes ya lo saben, que son mis grandes amigos. Mi hija Hannah lleva un año, un año y medio trabajando con Alejandro González Iñárritu en esta película. Y que Tom Cruise y Alejandro hayan expresado así de mi hija, pues yo creo que soy el papá más orgulloso del mundo”.

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Las expresiones del presentador generaron reacciones inmediatas de apoyo en redes sociales. Su esposa, Cristy Bernal, publicó un mensaje felicitando tanto al comunicador como a la joven tras 18 meses de trabajo constante en la producción.

Horas después de concluir la cobertura, el comunicador difundió un video en sus plataformas digitales donde externó el impacto emocional de las palabras. (IG: alantacher)

Hannah Tacher acumuló año y medio en la realización del largometraje

La participación de la comunicadora en el proyecto cinematográfico abarcó diversas etapas del proceso de rodaje encabezado por Alejandro González Iñárritu.

La joven colaboró de manera estrecha con el equipo principal durante las filmaciones desarrolladas en locaciones europeas.

La coincidencia en la alfombra roja representó un punto de encuentro laboral entre padre e hija en un contexto internacional.

Mientras la joven asistió como integrante del equipo técnico de la cinta, el presentador acudió a realizar la cobertura periodística del evento.

Hannah Tacher es la hija mayor del primer matrimonio del presentador con Silvana Lois, relación de la cual también nacieron Nicole y Alex Tacher.

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El comunicador comparte además dos hijos menores, Michelle y Liam, con su actual esposa Cristy Bernal.

La joven colaboró de manera estrecha con el equipo principal durante las filmaciones desarrolladas en locaciones europeas. (IG: alantacher)

Alan Tacher y Tom Cruise registraron encuentros previos desde 2014

El intercambio en la premiere londinense no constituyó el primer contacto profesional entre el entrevistador mexicano y el actor de Hollywood. Ambos mantuvieron diálogos periodísticos en distintas giras promocionales a lo largo de los últimos doce años.

En 2014, durante la presentación de la película Edge of Tomorrow, el presentador abordó el avión privado de la celebridad para trasladarse de Londres a París, realizando un seguimiento especial para la televisión hispana.

Doce años después de aquel recorrido por Europa, la relación profesional sumó un nuevo episodio en la capital británica, enfocado en el desempeño laboral de la segunda generación de la familia Tacher.

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Alan Tacher y Tom Cruise registraron encuentros previos desde 2014 (IG: despiertamerica)

Digger presentó su historia con la presencia de la realeza británica

La película Digger narra la historia de Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise, quien encarna al hombre más poderoso del mundo en la ficción.

El personaje intenta demostrar que puede salvar a la humanidad antes de que un desastre provocado por él mismo cause la destrucción total.

La nueva película de Tom Cruise que se estrenará en cines en de octubre de 2026 (Warner Bros.)

El elenco del filme reunió a figuras como Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

La dirección de fotografía estuvo a cargo del cineasta mexicano Emmanuel Lubezki.

La premiere mundial efectuada en Leicester Square contó con la asistencia del príncipe William y Kate Middleton. La presencia de los príncipes de Gales se dio en el marco del Royal Film Performance, evento destinado a recaudar fondos para trabajadores de la industria cinematográfica británica.

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