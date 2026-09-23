México

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y EEUU para capturar a Don Flaco: “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”

El embajador estadounidense afirmó que el intercambio de información con el FBI y la DEA permitió a las autoridades mexicanas ubicar al criminal de alto rango

Don Flaco fue detenido en la CDMX. Crédito: SSPC
Don Flaco fue detenido en la CDMX. Crédito: SSPC
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este miércoles 23 de septiembre la cooperación bilateral que permitió la detención de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas. “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”, escribió el diplomático en su cuenta de X.

La detención ocurrió el pasado martes 22 de septiembre en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Rivera Zazueta enfrentaba una orden de detención provisional con fines de extradición y estaba señalado desde 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense como importador de precursores químicos de China a México que terminaban sirviendo para la fabricación de fentanilo y otras drogas.

Reportes extraoficiales vincularon previamente a “Don Flaco” con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con esas versiones, habría operado como principal operador de los Zambada en la Ciudad de México.

Johnson atribuyó la detención al intercambio de información entre agencias de ambos países

En un primer mensaje de este 23 de septiembre, el embajador Johnson retomó un comunicado de la SSPC y afirmó que la cooperación en acción da resultados. Sostuvo que el intercambio de información entre Estados Unidos y México permitió a las autoridades mexicanas detener a otro fugitivo buscado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Agregó que cuando ambos países trabajan juntos no hay dónde esconderse, y advirtió que quienes buscaran traficar drogas letales y envenenar a las comunidades estadounidenses serían encontrados y rendirían cuentas.

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Ronald Johnson destacó la detención de "Don Flaco". (Foto: X/@USAmbMex)
Ronald Johnson destacó la detención de "Don Flaco". (Foto: X/@USAmbMex)

En un segundo tuit, publicado horas después en respuesta al mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el diplomático precisó que Don Flaco ayudó a financiar el tráfico de precursores químicos provenientes de China y que había sido designado por la OFAC. Johnson atribuyó la cooperación bilateral al impulso del presidente estadounidense Donald Trump para detener el flujo de drogas letales y lograr que los responsables rindieran cuentas.

Tweets del embajador de EEUU en México sobre la detención de "Don Flaco". Crédito: X - @USAmbMex
Tweets del embajador de EEUU en México sobre la detención de "Don Flaco". Crédito: X - @USAmbMex

Ambas publicaciones del embajador estadounidense incluyeron el hashtag #JuntosLogramosMás, utilizado previamente por la embajada de Estados Unidos en México para referirse a operativos conjuntos entre ambos países en materia de seguridad.

Esto se sabe sobre la detención de “Don Flaco”

De acuerdo con información oficial de las autoridades mexicanas, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México, en coordinación con la SSPC, identificaron la alcaldía Cuauhtémoc como zona de movilidad del detenido a partir del intercambio de información con el FBI y la DEA. Con esos datos, desplegaron un operativo en la colonia Hipódromo, donde finalmente localizaron y detuvieron a “Don Flaco”.

García Harfuch confirmó en su cuenta de X que la detención formó parte de una operación conjunta entre la AIC, la SSPC, el FBI y la DEA.

Harfuch confirmó que la captura fue realizada en la CDMX. Crédito: @OHarfuch
Harfuch confirmó que la captura fue realizada en la CDMX. Crédito: @OHarfuch

El Registro Nacional de Detenciones documentó la aprehensión con una descripción física del detenido: 39 años de edad, complexión delgada, tez morena clara, barba y bigote poblado, playera manga larga color vino con la leyenda “Project Rock”, pants gris y tenis blancos con vivos azul y gris.

El documento registró además una cicatriz por operación de tendón de aquiles en el tobillo derecho, un tatuaje con el nombre de Regina en la muñeca derecha y otro con la frase “In my eyes, you’re everything” en el costado derecho del pecho.

El Departamento del Tesoro señaló a Rivera Zazueta en enero de 2023 por importar precursores de China

La OFAC designó a “Don Flaco” el 30 de enero de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 14059, como líder de una organización dedicada a la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas con sede en Culiacán, Sinaloa, y Ciudad de México. Según el comunicado del Tesoro, la red operaba con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y hasta Australia.

El documento del Tesoro detalló que “Don Flaco” importaba precursores químicos de China hacia México, utilizados para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B (mejor conocido como Tussi) y ketamina. La dependencia lo señaló también como responsable de mover grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala y otros países de Centroamérica y Europa.

Jason Antonio López
Don Flaco fue señalado como presunto narcotraficante desde el año 2023. (Foto: OFAC)

El comunicado del Tesoro precisó que Rivera Zazueta trabajó de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, sancionada por la OFAC desde el 15 de diciembre de 2021, la cual envió precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones de narcotráfico en México. La designación de 2023 incluyó también a Nelton Santiso Águila, ciudadano mexicano, y al guatemalteco Jason Antonio Yang López -ya detenido-, señalados por colaborar en la obtención e importación de esos precursores.

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