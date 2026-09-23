Tras atentado contra funcionario de Tecámac, senadora de Morena rechaza haberlo amenazado de muerte: “El que acusa tiene que probar”

Crédito: @gemonroy

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La senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, rechazó haber amenazado de muerte a Carlos Galindo Bertaut, coordinador de asesores de la presidenta municipal Rosi Wong, quien fue víctima de un ataque armado el pasado 15 de septiembre.

La legisladora fue cuestionada este miércoles sobre los señalamientos realizados por Galindo después de la agresión, luego de que el funcionario afirmara que había recibido amenazas y hostigamiento relacionados con el equipo de una persona con un cargo de representación popular.

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Gutiérrez negó cualquier vínculo con las amenazas y sostuvo que, si existen acusaciones en su contra, deben presentarse ante las autoridades correspondientes y acompañarse de pruebas.

Mariela Gutiérrez niega haber amenazado de muerte a Carlos Galindo

Durante un encuentro con medios de comunicación, la senadora fue interrogada directamente sobre si había amenazado de muerte a alguna persona.

Mariela Gutiérrez negó haber amenazado de muerte a Carlos Galindo y pidió presentar pruebas ante las autoridades.

“Por supuesto que no, a nadie”, respondió al ser cuestionada específicamente sobre este señalamiento.

También aseguró que no ha sido citada por ninguna autoridad en relación con el ataque contra Galindo y afirmó que está dispuesta a comparecer en caso de que sea requerida.

“No he sido citada y aquí estoy para dar la cara en cualquier momento. De verdad, yo no tengo nada que ver”, señaló.

Gutiérrez además pidió que quienes la señalan presenten las pruebas correspondientes. “Que lo demuestre. El que acusa tiene que probar”, expresó.

La postura de la senadora coincide con declaraciones previas en las que pidió que las acusaciones relacionadas con el conflicto político de Tecámac se lleven ante las instancias correspondientes y no únicamente mediante publicaciones o señalamientos públicos.

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¿Qué pasó con Carlos Galindo en el ataque de Tecámac?

(X @CarlosTorresF_)

El ataque ocurrió la mañana del 15 de septiembre, cuando Carlos Galindo y su escolta circulaban en una camioneta por el fraccionamiento Ojo de Agua, en Tecámac.

De acuerdo con los reportes sobre la agresión, sujetos armados dispararon contra el vehículo. Galindo resultó lesionado en una mano por los vidrios de la unidad, mientras que su escolta recibió un impacto de bala en el pecho. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México contabilizó al menos 19 impactos de bala en la camioneta. Después del ataque se desplegó un operativo con participación de corporaciones de seguridad para localizar a los responsables.

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Entre los datos conocidos del caso se encuentran:

Carlos Galindo es coordinador de asesores de la presidenta municipal Rosi Wong .

Anteriormente se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Tecámac .

El ataque ocurrió mientras se trasladaba por Ojo de Agua .

Galindo y su escolta resultaron lesionados.

La alcaldesa Rosi Wong no viajaba en la camioneta durante la agresión.

Imágenes de una cámara de vigilancia muestran el ataque a balazos contra Carlos Galindo, coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero. En la grabación se observa el tránsito de personas por una calle y el momento en que un sujeto armado se aproxima a un vehículo para efectuar los disparos (Video: @azucenau/X)

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil y determinar quiénes participaron.

Galindo había señalado amenazas antes del atentado

Después de la agresión, Galindo declaró que desconocía cuál había sido el móvil del ataque, pero aseguró que anteriormente había recibido amenazas, hostigamiento y señalamientos.

El funcionario relacionó esas acusaciones con el conflicto político registrado en Tecámac desde finales de 2025 entre grupos vinculados con la actual administración municipal y la senadora Mariela Gutiérrez.

También afirmó que algunas de esas acciones habían sido difundidas públicamente.

Galindo señaló que, debido a las amenazas que había recibido, contaba desde meses atrás con un policía municipal como escolta.

Carlos Galindo fue víctima de un ataque armado mientras se trasladaba por Ojo de Agua, en Tecámac.

La alcaldesa Rosi Wong, por su parte, evitó señalar públicamente a alguna persona y sostuvo que corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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Hasta ahora, las declaraciones públicas disponibles no establecen que Mariela Gutiérrez haya participado u ordenado el ataque contra Galindo. La Fiscalía mexiquense continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

Mariela Gutiérrez rechaza conflicto con Rosi Wong

Además de negar las amenazas, Gutiérrez rechazó mantener un enfrentamiento con la actual presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong.

La senadora reconoció que existe un ambiente político complicado en el municipio debido a los distintos señalamientos realizados en su contra, pero pidió mantener la mesura y evitar que las diferencias escalen.

También sostuvo que las acusaciones deberían presentarse ante las autoridades y no mediante redes sociales.

La senadora negó tener un enfrentamiento con la actual presidenta municipal de Tecámac. (Redes sociales)

La exalcaldesa defendió además los resultados de su administración al frente del municipio y afirmó que durante su gestión obtuvo evaluaciones favorables.

Según sus propias declaraciones, permaneció entre las cinco alcaldesas mejor evaluadas a nivel nacional durante 36 meses.

La investigación del atentado continúa en Tecámac

Mariela Gutiérrez reiteró que actualmente sus responsabilidades están en el Senado de la República, donde representa al Estado de México, y que ya no forma parte del gobierno municipal de Tecámac.

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En tanto, las investigaciones sobre la agresión contra Carlos Galindo continúan. El funcionario, quien anteriormente trabajó durante la administración de Gutiérrez y posteriormente se incorporó al equipo de Rosi Wong, fue atacado mientras se trasladaba por Ojo de Agua.

La alcaldesa también ha señalado que serán las autoridades investigadoras las encargadas de determinar qué ocurrió, quiénes participaron y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.