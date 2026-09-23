Jesse Huerta anuncia nuevo proyecto como solista: “Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”

El compositor lanza Jesse and the Supernovas tras la separación de su hermana Joy, asegura que ella sabía de su proyecto como solista (Instagram/jesseboy)

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Jesse Huerta aclara que su nuevo proyecto como solista, Jesse and the Supernovas, no surgió como reacción a la pausa que anunció en Jesse & Joy, sino que estaba planeado “desde hace meses”. El músico publica un comunicado en Instagram tras la confusión que generó su anuncio de alejamiento del dúo con su hermana Joy Huerta.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas”, escribe Jesse en el mensaje. Precisa que hablar de cuidar su salud física y mental no equivale a alejarse de la música, sino a pausar específicamente el proyecto que comparte con su hermana desde hace más de 20 años.

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Jesse and the Supernovas estaba calendarizado desde hace meses

El cantante y compositor desmiente que su proyecto solista sea consecuencia de la pausa anunciada en el dúo. “Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, asegura.

Jesse and the Supernovas, proyecto de Jesse Huerta como solista (Instagram/jesseboy)

Jesse añade que tanto su hermana como su equipo de trabajo conocían la existencia de esta iniciativa individual antes del anuncio de pausa. La separación temporal del dúo y el lanzamiento de su carrera como solista corren, según su explicación, por caminos independientes.

Jesse asegura que necesita de la música tras la decisión de dejar a su hermana

Jesse compara su situación con la de un oficio manual para explicar por qué seguirá creando pese al descanso que se tomará de Jesse & Joy. “Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”, escribe en el comunicado.

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El músico sostiene que la música funciona como herramienta de procesamiento emocional en este momento. “Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí”, afirma.

(Instagram/jesseboy)

Jesse enmarca esta etapa como un momento de cambio y aprendizaje personal. Reconoce el costo emocional de la decisión sin renunciar a su actividad artística en paralelo.

Jesse aclara que su descanso es de Jesse & Joy, no de la música

El cantante distingue con precisión el alcance de su pausa. “Aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música”, escribe, en la frase que resume el núcleo de su aclaración.

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Jesse también responde a las lecturas que interpretaron su decisión como un abandono del proyecto en un momento de crisis. “Tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera”, asegura.

El músico rechaza cualquier señalamiento sobre un incumplimiento hacia su hermana o su equipo. “No he dejado tirado ni abandonado a nadie”, afirma en el comunicado.

Joy Huerta seguirá con el proyecto musical sin su hermano. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Jesse explica por qué decidió pausar el dúo con su hermana Joy

Jesse explica el origen de su pausa en el dúo como resultado de un proceso de escucha interna. “Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo”, detalla.

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El cantante cierra su mensaje con una síntesis de lo que motivó el cambio. “Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, escribe antes de firmar el comunicado.

El mensaje llega después de que Jesse confirmara, el 15 de septiembre, que cumplirá con los compromisos ya pactados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra. La aclaración sobre su proyecto solista busca frenar las interpretaciones de una ruptura definitiva con la música tras la pausa anunciada en el dúo familiar.

Comunicado de Jesse Huerta (Instagram/jesseboy)

¿Quién es la esposa de Jesse Huerta y qué dijo sobre la separación de Jesse & Joy?

La esposa de Jesse Huerta es Mónica León, chef y pareja del músico desde hace más de dos décadas. En medio de la controversia por la pausa de Jesse & Joy, León rompió el silencio con una serie de mensajes en Instagram sobre límites familiares, sin mencionar directamente a Joy Huerta.

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León comenzó escribiendo: “El amor por la familia está por encima de todo”. Habló de una fuerza superior —a la que llamó “Dios, universo, vida o destino”— que “tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar”.

Después publicó una reflexión sobre los límites en las relaciones: “Y AMOR no significa permitirlo todo. El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia”.

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

La frase que generó más interpretaciones entre los seguidores fue una historia temporal donde escribió: “Y la verdad siempre sale a la luz y siempre, siempre triunfa”. Muchos la leyeron como una alusión al trasfondo de la separación del dúo, aunque León no lo confirmó de manera explícita.

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El respaldo directo a Jesse

Además de esas reflexiones, León compartió mensajes de apoyo dirigidos a su esposo. Escribió: “Espero que sanes todas las cosas de las que no hablas”, en referencia al desgaste que Jesse ha atravesado durante más de la mitad de su vida dedicado a la música.

León también pidió respeto hacia su entorno familiar en medio de la exposición mediática del caso. “Les pido que mi familia quede fuera de cualquier ataque, insulto o especulación; detrás de todo esto hay personas, familias y muchos años de vida compartida”, escribió.