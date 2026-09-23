México

“¿Cómo le preguntarán a la mujer asesinada si se identifica como mujer?: diputada del PAN advierte incongruencias en nueva ley

Kenia López Rabadán solicitó una reunión de trabajo con el Senado para examinar las consecuencias jurídicas de la redacción propuesta

Corredora frente al memorial de las víctimas de feminicidio en México
Colectivos feministas expresaron a Kenia López Rabadán sus inquietudes sobre la redacción del proyecto de Ley General contra el feminicidio. Crédito: Cuartoscuro
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La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, solicitó este 23 de septiembre que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados dialogue con las comisiones del Senado que analizan la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, al considerar que la definición de mujerpropuesta podría complicar las indagatorias y afectar a las víctimas.

Kenia López Rabadán afirmó que la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 22 de julio establece en el artículo seis, fracción octava, que para efectos de la norma se entenderá por mujer “a toda persona que se identifique como mujer.

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La legisladora sostuvo que colectivos feministas y mujeres dedicadas a la defensa de derechos le expresaron inquietudes sobre esa redacción. Expuso el tema ante la Comisión de Igualdad de Género, donde recordó que actualmente hay 255 mujeres en la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán pide analizar la definición con el Senado

Kenia López Rabadán afirmó que el uso de la IA es una discusión obligada del Congreso. | Cámara de Diputados
López Rabadán pidió analizar el texto a la luz de tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. | Cámara de Diputados

La panista atribuyó esa presencia a décadas de lucha que derivaron en acciones afirmativas, cuotas de género y paridad. Señaló que la discusión legislativa debe considerar esas conquistas y evitar que las mujeres sean invisibilizadas.

“Podemos tener posiciones distintas frente a esta definición, pero nuestra respuesta como mujeres legisladoras no puede ser invisibilizar a las mujeres”, declaró durante su participación.

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López Rabadán pidió que la disposición sea revisada a la luz de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, y de la Convención de Belém do Pará, instrumentos internacionales de los que México forma parte.

También propuso formalmente una reunión de trabajo entre la Comisión de Igualdad de Género y las comisiones dictaminadoras del Senado. Explicó que, aunque la iniciativa se encuentra en la colegisladora, llegará posteriormente a la Cámara de Diputados para su revisión.

El objetivo, dijo, es que las legisladoras de ambas cámaras expongan sus posiciones y examinen las consecuencias jurídicas de la redacción. Planteó que el texto final debe otorgar certeza jurídica, fortalecer la protección frente a la violencia feminicida y evitar cargas adicionales para autoridades de procuración de justicia, víctimas y familiares.

Kenia López Rabadán advierte dificultades para acreditar la autoadscripción

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La panista sostuvo que la protección legal de las mujeres debe partir del sexo con el que nacen. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

La legisladora cuestionó cómo el Ministerio Público podría acreditar la autoadscripción de una víctima en un caso de feminicidio si la persona ya murió y no puede manifestar cómo se identifica.

“Existe el riesgo brutal de dificultar su investigación o incluso propiciar su reclasificación como homicidio”, afirmó López Rabadán.

La diputada dijo que respeta la orientación e identidad de cada persona y sostuvo que “cada quien decida lo que quiera. Aun así, expresó su rechazo a que la ley defina qué es una mujer y argumentó que los derechos de las mujeres deben defenderse a partir del sexo con el que nacen.

En una publicación difundida este 23 de septiembre, la panista retomó la redacción del artículo y preguntó cómo se consultaría a una mujer asesinada si se identificaba como mujer. También cuestionó si un feminicida podría alegar que la víctima no se identificó como mujer antes de ser asesinada.

Senado modificará la iniciativa de Sheinbaum sobre feminicidio

Cruz de madera morada en un campo seco al atardecer, con pequeñas flores blancas y montañas al fondo bajo un cielo degradado.
Las comisiones legislativas revisan ajustes a la propuesta presidencial para homologar la tipificación, la persecución y las sanciones del feminicidio en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador Javier Corral anticipó que el Senado modificará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en el país, con ajustes a la definición del delito y a la participación de las familias de las víctimas en las indagatorias.

Corral planteó que la discusión debe centrarse en protocolos de investigación y no únicamente en endurecer castigos. Las penas por feminicidio, con las agravantes vigentes, pueden superar los 100 años de prisión.

El presidente de la Comisión de Justicia informó el pasado 17 de septiembre que las comisiones legislativas revisan el tipo penal para construir una definición precisa y mecanismos que hagan más eficientes las investigaciones desde que se abre una carpeta.

“Sí creemos que debe tener modificaciones la iniciativa, ajustes en algunas definiciones, en algunos agregados que se han sugerido, particularmente en los familiares de víctimas”, declaró el senador de Morena ante medios de comunicación.

El exgobernador de Chihuahua sostuvo que existe un debate amplio sobre la definición jurídica del feminicidio. “Estamos teniendo una discusión enorme, pero muy importante en la definición propiamente de feminicidio”, añadió.

Senado busca unificar protocolos para investigar feminicidios

Feminicidio México portada
La iniciativa presidencial establece bases generales para homologar el tipo penal de feminicidio en todo México. (Foto: EFE/ Jorge Torres)

La propuesta presidencial busca establecer bases generales para que todas las entidades homologuen la tipificación, la investigación, la persecución y las sanciones de este delito. El análisis en la Cámara de Senadores contempla ajustes antes de que la iniciativa avance en el proceso legislativo.

Corral consideró necesario que los ministerios públicos dispongan de protocolos homologados para clasificar correctamente los casos e iniciar las indagatorias con criterios uniformes. “Deben estar los mecanismos y protocolos para generar verdaderas investigaciones más que en las penas”, afirmó.

Uno de los puntos bajo revisión consiste en determinar cómo distinguir un feminicidio de otros hechos, como un accidente o un suicidio. El legislador reconoció que existen dificultades tanto para clasificar como para desclasificar una investigación.

La discusión también incluye los supuestos que deberán integrar el tipo penal y las circunstancias vinculadas con razones de género. El senador indicó que la definición debe ser clara para evitar interpretaciones que, según su planteamiento, puedan invisibilizar a las mujeres.

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