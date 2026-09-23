México

Pobladores y transportistas bloquean carretera en Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde señalado por narcovínculos

Manifestantes colocaron barricadas e incendiaron neumáticos para exigir que las autoridades liberen a Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal señalado por presuntas ligas con el crimen organizado

Mototaxis se suman a bloqueos carreteros en Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde señalado por narcovínculos. Captura de pantalla
Mototaxis se suman a bloqueos carreteros en Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde señalado por narcovínculos. Captura de pantalla
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Pobladores, mototaxistas y policías locales bloquearon carreteras, colocaron barricadas y quemaron neumáticos en distintos puntos de la región para exigir la liberación de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, detenido este miércoles por elementos de corporaciones estatales y federales.

Minutos después de conocerse la captura del edil, los mototaxistas bloquearon el Canal 33 de la carretera 185 Transístmica para impedir el paso de vehículos, como medida de presión ante las autoridades.

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El cerco se replicó posteriormente en el entronque que conduce a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, donde había sido llevado el edil, donde elementos de la Semar impidieron el ingreso de la corporación municipal.

Cerco de la Policía Municipal en la carretera transístmica

Elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidas del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, según información compartida por fuentes a Infobae México. Los uniformados, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, montaron un cerco en la carretera transístmica en espera de indicaciones tras la detención del edil.

(X @OaxacaCapital)
(X @OaxacaCapital)

Sánchez Altamirano fue llevado a la base aérea de Ciudad Ixtepec para su posible traslado, mientras los elementos policiacos permanecían en el lugar en espera de noticias sobre la situación del presidente municipal.

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Por qué fue detenido el alcalde de Juchitán

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza fue detenido este miércoles durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La captura ocurrió mientras Sánchez Altamirano participaba en un acto público relacionado con la entrega de una obra destinada a la Secretaría de Marina, en la colonia Mártires 31 de Julio de Juchitán.

Mototaxis se suman a bloqueos carreteros en Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde señalado por narcovínculos. Captura de pantalla
Mototaxis se suman a bloqueos carreteros en Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde señalado por narcovínculos. Captura de pantalla

Junto al alcalde fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por los mismos delitos, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención del edil y precisó que corresponde a las autoridades ministeriales integrar la investigación y determinar la situación jurídica de los detenidos conforme avance el proceso penal.

La captura también involucró a la denominada Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado el pasado 21 de septiembre, integrado por 100 policías especializados: 50 de la Fiscalía estatal y 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Participación de fuerzas federales y estatales

El despliegue operativo contó con la participación de elementos de la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en coordinación con la FGEO y la Secretaría de Seguridad estatal.

García Harfuch informó, a través de su cuenta en la red social X, que la detención se realizó en el marco de la política de “Cero Impunidad” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Foto: SSPC

La detención del edil se produjo luego de más de un año de operativos e investigaciones por la presunta infiltración de grupos criminales en estructuras de seguridad de Juchitán. En junio de 2025, como parte de la Operación Sable, autoridades estatales y federales ya habían intervenido la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el C2 del municipio.

Presunta estructura criminal bajo investigación

Según las autoridades, las investigaciones vinculan a Sánchez Altamirano y a “La Parca” con el Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios de la región del Istmo de Tehuantepec.

Las pesquisas relacionan a Sánchez Altamirano con Los Cromos, un grupo criminal que opera en la región como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Foto: SSPC

Las acusaciones deberán ser acreditadas ante la autoridad judicial correspondiente. Los detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.

Bloqueo de cuentas y contexto del Operativo Enjambre

Como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la presunta red delictiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas bancarias de personas vinculadas con la investigación. Hasta el momento no se ha especificado el monto de los recursos bloqueados ni el número de cuentas inmovilizadas.

La detención se enmarca en el llamado “Operativo Enjambre”, implementado por el gobierno federal para investigar a presidentes municipales vinculados con la delincuencia organizada, con capturas previas de alcaldes en Puebla y Morelos. De acuerdo con el medio Noroeste, el operativo sumaba hasta esa fecha 112 funcionarios detenidos en el país.

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