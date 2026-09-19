Pao Jurado tenía 7 años cuando murió en el Rébsamen; su padre sigue luchando nueve años después: “No la asesinó el terremoto”

(Cuartoscuro/memorial19s/X)

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Este 19 de septiembre, Alejandro Jurado, padre de Paola Jurado, recordó los nueve años de la muerte de su hija durante el derrumbe del Colegio Rébsamen y sostuvo que la niña no murió por el sismo de 2017, sino por “las cadenas de corrupción y pactos de impunidad entre particulares y servidores públicos”.

Paola, a quien su familia llamaba Pao, tenía siete años cuando parte del plantel ubicado en la entonces delegación Tlalpan colapsó durante el terremoto de magnitud 7.1. El desastre dejó 26 personas fallecidas: 19 menores de edad y siete adultos.

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Jurado se identificó como padre de Pao, integrante de la lucha de familias afectadas y fundador de Ángeles contra la Impunidad A.C., una asociación creada tras la tragedia para acompañar la exigencia de justicia por las víctimas del Colegio Enrique Rébsamen.

Alejandro Jurado acusó impunidad a nueve años de la muerte de Pao

En una publicación difundida este 19 de septiembre en X, Alejandro Jurado escribió:

“Hace nueve años falleció mi hija #PaoJurado en el #ColegioRebsamen19S no por el terremoto, la asesino las cadenas de corrupción y pactos de impunidad entre particulares y servidores públicos, estos últimos siguen impunes”.

Se llevará a cabo una misa en el memorial del Colegio Rébsamen por el sismo ocurrido hace 8 años. Crédito: Cuartoscuro.

El padre de familia acompañó el mensaje con fotografías del memorial construido en honor de las víctimas. En las imágenes se observó una ofrenda floral colocada junto a los nombres de las personas que murieron durante el colapso.

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Jurado también compartió otra publicación en la que informó que familiares y personas cercanas dejaron una flor para cada una de las víctimas fatales del plantel. “Respetuosamente pusimos una flor a cada una de las víctimas fatales del #ColegioRebsamen19S”, señaló.

El mensaje fue difundido en la fecha en que se cumplieron nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017. Para los familiares de las víctimas, la conmemoración volvió a estar marcada por los procesos judiciales, las sentencias y el reclamo de que también se investigaran posibles responsabilidades de servidores públicos.

(X)

Paola Jurado tenía siete años y era alumna del plantel

Alejandro Jurado y Mireya Rodríguez perdieron a su hija Paola durante el derrumbe del Colegio Rébsamen. En 2018, el padre fue identificado como auditor y entonces tenía 47 años, mientras que Rodríguez era médico.

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De acuerdo con una entrevista de El Universal, Paola era una alumna de siete años que practicaba ballet, jazz, natación y taekwondo. Sus padres conservaban sus medallas y un cinturón negro que recibió de forma póstuma.

(X)

“Reconstruirnos sin ella como familia es muy difícil, es planear la vida nuevamente sin ella”, dijo Mireya Rodríguez al diario. En ese mismo reportaje, Alejandro Jurado relató que actividades cotidianas, como ir al supermercado y comprar productos que le gustaban a su hija, seguían siendo dolorosas.

Tras el derrumbe, familiares de niñas y niños fallecidos se organizaron para reclamar justicia. De esa experiencia surgió Ángeles contra la Impunidad A.C., un organismo sin fines de lucro que, según la descripción de su cuenta en X, nació después del 19 de septiembre por el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron sus hijos.

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La agrupación reunió a familiares de víctimas del plantel y participó en el seguimiento de los procesos penales. En septiembre de 2020, el abogado Enrique Fuentes, representante de familiares integrados a la asociación, sostuvo que el caso había sido producto de corrupción.

Ofrendas florales se ven en la escuela Enrique Rébsamen por el aniversario del terremoto de 2017 en Ciudad de México. 19 de septiembre de 2019. REUTERS/Luis Cortes

En aquella ocasión, Fuentes señaló que Mónica García Villegas, exdirectora y propietaria del colegio, habría actuado junto con autoridades y Directores Responsables de Obra. Esa declaración formó parte de la exigencia de los padres para que se castigaran las irregularidades que antecedieron al derrumbe.

El derrumbe del Rébsamen dejó 26 muertos el 19 de septiembre de 2017

El Colegio Enrique Rébsamen se ubicaba en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la alcaldía Tlalpan. El 19 de septiembre de 2017, dos de sus edificios colapsaron durante el sismo que sacudió el centro del país.

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Murieron 19 niñas y niños, además de siete adultos. La tragedia se convirtió en uno de los episodios que marcaron aquel terremoto, tanto por las labores de rescate como por las irregularidades que fueron documentadas después sobre la construcción y operación del plantel.

Las investigaciones posteriores establecieron que el colegio había sufrido modificaciones. Entre ellas estuvo la construcción de un cuarto nivel y de un departamento sobre parte de las instalaciones, sin que se hubieran modificado el diseño estructural ni reforzado la cimentación.

Hace unos días la titular de la PGJCDMX, Ernestina Godoy, firmó el acuerdo A/01/2019 con el que buscaban encontrar a la dueña y responsable del colegio Rébsamen (Foto: AP Photo/Miguel Tovar)

Las ampliaciones agregaron entre 225 y 230 toneladas de sobrepeso al edificio. El mismo reporte indicó que la estructura ya tenía daños tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, ocurrido 12 días antes, y no se tomaron medidas suficientes.

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La Secretaría de Educación Pública realizó una supervisión al área de preescolar el 12 de septiembre de 2017, siete días antes del terremoto. El formato de esa visita registró que no existían viviendas ajenas al plantel, pese a que la directora residía en una construcción levantada sobre el colegio.

Las pesquisas también alcanzaron a autoridades encargadas de permisos, revisiones y supervisiones, así como a responsables técnicos de la obra. Para los padres, esos hechos sostuvieron el reclamo de que el derrumbe no podía explicarse únicamente por el movimiento telúrico.

Mónica García Villegas recibió una condena y la reparación seguía en proceso

Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, fue detenida en mayo de 2019 tras permanecer meses sin ser localizada. En 2020 fue declarada culpable por homicidio culposo de las 26 víctimas del Colegio Rébsamen.

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La exdirectora recibió una condena que pasó por diversas modificaciones judiciales. En febrero de 2025, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal redujo su pena a 29 años, cinco meses y 22 días de prisión, luego de declarar insubsistente el delito de responsabilidad de propietario del inmueble.

MEX145 CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/09/2017.- Rescatistas y voluntarios trabajan en las tareas de rescate en el Colegio Enrique Rebsamen hoy, martes 19 de septiembre de 2017, en Ciudad de México (México). Por lo menos 20 niños y dos adultos murieron, y otras 38 personas están desaparecidas, en una escuela que se derrumbó en el sur de Ciudad de México a causa del sismo que hoy sacudió amplias porciones del país, informó el presidente Enrique Peña Nieto. EFE/STR

En julio de 2026, García Villegas afirmó ante un juez que no tenía recursos para pagar la reparación del daño ordenada a favor de las familias. El monto rondaba los 11 millones de pesos.

La exdirectora ofreció como garantía el terreno donde estuvo el colegio. El juez rechazó la propuesta porque el predio estaba sujeto a un procedimiento de extinción de dominio y no podía utilizarse para cubrir el pago a las víctimas.

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El juzgador ordenó abrir un procedimiento económico coactivo para localizar propiedades, cuentas u otros recursos que pudieran estar a nombre de García Villegas. La reparación del daño continuó como uno de los asuntos pendientes para las familias.

Los Directores Responsables de Obra también enfrentaron procesos por el caso

Las indagatorias no se limitaron a la propietaria del colegio. Francisco Arturo Pérez Rodríguez, Director Responsable de Obra relacionado con el inmueble, fue detenido en Oaxaca en diciembre de 2022 y posteriormente fue vinculado a proceso.

La Fiscalía capitalina lo señaló por su probable participación en homicidio por omisión bajo el esquema de dolo eventual. El funcionario técnico había emitido un dictamen estructural que avaló el soporte del peso de la construcción adicional en el plantel.

Rodríguez contaba con órdenes de aprehensión relacionadas con las 26 muertes y delitos ambientales. El expediente también incluyó a otros responsables de obra.

El memorial para las 26 personas fallecidas fue inaugurado en 2023 en la Alameda Sur. Ahí, Alejandro Jurado y otros familiares colocaron flores este 19 de septiembre, nueve años después del derrumbe que terminó con la vida de Pao y de otras 25 personas.