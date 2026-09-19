Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizó hoy como parte de la conmemoración de los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre de 1985 y 2017.
En su cuenta de X, la mandataria realizó el ejercicio de Protección Civil en Chihuahua, donde tiene previsto encabezar la presentación de su Segundo Informe de Gobierno a nivel estatal, acompañada de diversos integrantes de su gabinete.
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Sheinbaum Pardo agradeció a todas y todos los que participaron en el simulacro “con responsabilidad” y acataron las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
Explicó que este tipo de ejercicios permiten identificar las áreas de mejora para reaccionar ante un sismo real y con ello, fortalecer los protocolos de prevención y atención de desastres naturales.
“Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección civil.
“Estos ejercicios nos permiten identificar áreas de mejora, fortalecer nuestros protocolos y estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades. La prevención es nuestra fuerza. Seguimos trabajando por un país más seguro y resiliente”, escribió en su cuenta de X.
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En la publicación también mostró una fotografía en la que se le ve acompañada de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y el titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino.
El simulacro inició en punto de las 12:00 horas, con la activación de la alerta sísmica real en todos los altavoces del sistema a nivel nacional, así como en los celulares.
El ejercicio tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla y en diversas zonas del país se complementó con la simulación de eventos catastróficos, por parte de los equipos de rescate, para fortalecer la atención de siniestros.
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Izan bandera a media asta
Previo al simulacro, la presidenta encabezó la ceremonia anual de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo de Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
En el evento estuvo acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y mandos de las Fuerzas Armadas, así como el titular de la Cruz Roja Mexicana.
Durante la ceremonia se interpretó el Himno Nacional y el Toque ‘Silencio’. La presidenta afirmó que su gobierno recuerda a quienes murieron y expresó solidaridad con sus familias.
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Posteriormente, publicó en su cuenta de X un mensaje dedicado a las víctimas de ambos sismos, en el cual afirmó que su gobierno las rcuerda con el corazón.
“Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017.
“Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias. Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que siempre tengamos presente la solidaridad y la fuerza que nos unieron en aquellos momentos”, escribió en la red social.
El sismo de 1985, de magnitud 8.1, dejó daños graves en Ciudad de México y miles de víctimas; el de 2017, de magnitud 7.1, provocó el colapso de inmuebles y más de 300 muertes.
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Especialistas subrayan que la prioridad debe ser la prevención y el cumplimiento de normas de construcción.
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