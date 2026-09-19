Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

Sheinbaum realizó el simulacro en Chihuahua. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizó hoy como parte de la conmemoración de los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En su cuenta de X, la mandataria realizó el ejercicio de Protección Civil en Chihuahua, donde tiene previsto encabezar la presentación de su Segundo Informe de Gobierno a nivel estatal, acompañada de diversos integrantes de su gabinete.

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Sheinbaum Pardo agradeció a todas y todos los que participaron en el simulacro “con responsabilidad” y acataron las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Explicó que este tipo de ejercicios permiten identificar las áreas de mejora para reaccionar ante un sismo real y con ello, fortalecer los protocolos de prevención y atención de desastres naturales.

“Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección civil.

“Estos ejercicios nos permiten identificar áreas de mejora, fortalecer nuestros protocolos y estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades. La prevención es nuestra fuerza. Seguimos trabajando por un país más seguro y resiliente”, escribió en su cuenta de X.

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En la publicación también mostró una fotografía en la que se le ve acompañada de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y el titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino.

El simulacro inició en punto de las 12:00 horas, con la activación de la alerta sísmica real en todos los altavoces del sistema a nivel nacional, así como en los celulares.

El ejercicio tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla y en diversas zonas del país se complementó con la simulación de eventos catastróficos, por parte de los equipos de rescate, para fortalecer la atención de siniestros.

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Izan bandera a media asta

Previo al simulacro, la presidenta encabezó la ceremonia anual de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo de Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

En el evento estuvo acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y mandos de las Fuerzas Armadas, así como el titular de la Cruz Roja Mexicana.

Durante la ceremonia se interpretó el Himno Nacional y el Toque ‘Silencio’. La presidenta afirmó que su gobierno recuerda a quienes murieron y expresó solidaridad con sus familias.

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Posteriormente, publicó en su cuenta de X un mensaje dedicado a las víctimas de ambos sismos, en el cual afirmó que su gobierno las rcuerda con el corazón.

“Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017.

“Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias. Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que siempre tengamos presente la solidaridad y la fuerza que nos unieron en aquellos momentos”, escribió en la red social.

El sismo de 1985, de magnitud 8.1, dejó daños graves en Ciudad de México y miles de víctimas; el de 2017, de magnitud 7.1, provocó el colapso de inmuebles y más de 300 muertes.

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Especialistas subrayan que la prioridad debe ser la prevención y el cumplimiento de normas de construcción.