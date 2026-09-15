Mega Simulacro del 19 de septiembre suma helicópteros y maniobras de rescate: cómo actuar y reportar fallas en las alarmas ese día

A las 12:00 horas sonará la alerta sísmica en todo el país como parte de un simulacro preventivo. En la capital habrá maniobras de rescate con descenso de helicópteros en el Monumento a la Revolución y en el Deportivo Xochimilco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México se prepara para el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas. El ejercicio incluirá maniobras de rescate con helicópteros en dos puntos de la capital y busca fortalecer la respuesta ciudadana ante sismos, en una fecha que coincide con los aniversarios de los terremotos de 1985 y 2017.

A las 12:00 horas sonará la alerta sísmica en todo el país como parte de un simulacro preventivo. En la capital habrá maniobras de rescate con descenso de helicópteros en el Monumento a la Revolución y en el Deportivo Xochimilco, con participación de Sedena, Guardia Nacional, Marina y Bomberos, mientras más de 14 mil inmuebles ya se inscribieron para el ejercicio.

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Campaña promocional animada. Muestra figuras de crochet representando un simulacro de evacuación. Las escenas incluyen personal de seguridad, trabajadores de oficina y una familia en un hogar. El video comunica la realización del 2° Simulacro Nacional 2026, con fecha del 19 de septiembre a las 12:00 horas (centro), enfatizando la protección civil y la preparación ante emergencias.

Qué se vivirá en el simulacro de la CDMX

El Segundo Simulacro Nacional 2026 tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.7, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla. Será la primera vez que este ejercicio se realiza en día sábado.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), detalló que la capital contará con dos escenarios de siniestro. Uno será el Monumento a la Revolución y el otro, por primera vez al sur de la ciudad, el Deportivo Xochimilco.

En ambos puntos se realizarán simulacros de rescate de personas en alturas y estructuras colapsadas. “Hemos elegido estos dos puntos porque habrá descenso de helicópteros”, precisó Urzúa. En el operativo participará personal de la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Bomberos y diversas dependencias.

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Hasta el momento, más de 14 mil 607 inmuebles ya se han inscrito para participar en el ejercicio, según informó la funcionaria a medios locales.

El sistema de alertamiento sísmico (SASID) será el encargado de activar la alerta, mientras el C5 la difundirá a través de sus 13.998 altavoces distribuidos en la ciudad. También funcionará el sistema de cell broadcast, que envía la señal directamente a los teléfonos celulares.

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó, a través de su cuenta oficial, que sus plataformas digitales operarán con normalidad durante el ejercicio y seguirán emitiendo información veraz sobre cualquier movimiento telúrico real que pudiera ocurrir ese mismo día.

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Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó, a través de su cuenta oficial, que sus plataformas digitales operarán con normalidad durante el ejercicio y seguirán emitiendo información veraz sobre cualquier movimiento telúrico real que pudiera ocurrir ese mismo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso: cómo actuar durante el simulacro

Si te encuentras en un segundo piso o en niveles inferiores, la indicación es salir de inmediato por la ruta de evacuación establecida y dirigirte al punto de reunión fuera del inmueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Protección Civil establecieron recomendaciones diferenciadas según el piso donde se encuentre cada persona al momento de escuchar la alerta.

Si te encuentras en un segundo piso o en niveles inferiores, la indicación es salir de inmediato por la ruta de evacuación establecida y dirigirte al punto de reunión fuera del inmueble.

Si estás en un tercer piso o en niveles superiores, la recomendación cambia: debes buscar el lugar de menor riesgo dentro del espacio donde te encuentres. Nunca frente a ventanales ni frente a cubos de ascensores o de escaleras. Ahí debes esperar a que termine el sonido de la alerta sísmica antes de moverte.

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Urzúa también recomendó preparar una “mochila de vida” con elementos básicos: al menos dos botellas de agua, alimentos envasados o enlatados, una linterna, un paquete de pilas nuevas y una memoria USB con documentos personales como escrituras y certificados de nacimiento de toda la familia.

Cómo reportar fallas en la alarma

En el caso de la Ciudad de México, el aviso puede hacerse a través de las redes sociales oficiales de Locatel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que la alerta sísmica no suene o presente alguna falla durante el simulacro, existe un canal específico para reportarlo ante las autoridades.

En el caso de la Ciudad de México, el aviso puede hacerse a través de las redes sociales oficiales de Locatel.

Este tipo de reportes cobra relevancia luego de un antecedente reciente. Durante un simulacro realizado en la Cámara de Diputados, la alarma no sonó a la hora programada. Ante la confusión inicial, el secretario general del recinto legislativo, Mauricio Farah, explicó lo ocurrido: “Fue una falla deliberada por parte mía, para que todos tuviéramos un simulacro mucho más auténtico, tan sencillo como eso, no le busquemos más”.

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Las autoridades también recomiendan seguir las cuentas oficiales del SSN y de la Coordinación Nacional de Protección Civil para obtener actualizaciones verídicas sobre epicentros, magnitudes y profundidades en caso de un sismo real, y así evitar la propagación de rumores.

Dónde reportar fallas en la alerta sísmica en todo el país

Para reportar fallas del sistema de alertamiento sísmico, la ciudadanía cuenta con distintos canales que varían según la entidad federativa. A continuación, el listado con los medios de contacto confirmados.

Ciudad de México

Locatel: 55 5658 1111 o marcando *0311 desde cualquier celular

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC): 311locatel.cdmx.gob.mx

Redes sociales: cuentas de Facebook y X del C5 CDMX (@C5CDMX) y de Locatel (@locatelmx)

Al reportar, es necesario indicar el tipo de falla detectada, el ID del poste o altavoz (ubicado arriba del botón de auxilio) y la ubicación exacta: calle, esquina más cercana y colonia.

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Estado de México

Teléfonos de contacto de Protección Civil: 55 7155-2094, 55 9357-8720 y 55 7676-9866

Puebla y Tlaxcala

Coordinación General de Protección Civil de Puebla: 222 246 27 50 (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas)

Correo electrónico: proteccion.civil@puebla.gob.mx

Línea conjunta Puebla-Tlaxcala: 222 991 2085 y 222 991 2086

Canales nacionales, válidos en cualquier estado

Centro de Atención para el Bienestar (CABI), para fallas en la alerta sísmica en celulares: 079

Atención ciudadana: 088 y 089

En caso de que la alerta no llegue al teléfono celular, se recomienda primero verificar la configuración del dispositivo. En Android, debe revisarse en Ajustes, dentro de Seguridad y emergencia o Notificaciones, que estén activadas las Alertas de emergencia inalámbricas. En iPhone, la ruta es Ajustes, Notificaciones y, al final del listado, Alertas gubernamentales, donde deben estar encendidas las opciones de Alertas de emergencia, Alertas de seguridad y Alertas de prueba.

Si tras verificar la configuración la alerta sigue sin activarse, el reporte puede hacerse llamando al 079 o a través del portal oficial de Protección Civil, que habilita una sección para que los ciudadanos informen si la señal llegó correctamente a sus celulares o si algún altavoz cercano presentó fallas.

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El sismo de 1985: la tragedia que marcó a México

ARCHIVO - La gente inspecciona el destruido Hotel Regis después de que un terremoto azotó la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985. (AP Foto/Paul Conklin, Archivo)

El 19 de septiembre de 1985, a las 7:17:49 horas, un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán, cerca de Lázaro Cárdenas, sacudió el centro, sur y occidente del país. La onda sísmica llegó a la Ciudad de México a las 7:19 horas.

El número exacto de víctimas nunca se conoció con precisión debido a la censura informativa impuesta en ese momento por el Gobierno mexicano. La cifra oficial reconocida fue de 3.192 muertos, aunque el propio Gobierno llegó a reportar entre 6.000 y 7.000 fallecidos, y algunas organizaciones calcularon hasta 20.000 o 40.000 víctimas según distintas fuentes citadas por el Sistema Sismológico Nacional.

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Las pérdidas económicas se calcularon entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Alrededor de 250.000 personas quedaron sin vivienda y cerca de 900.000 debieron abandonar sus hogares. La entonces Delegación Cuauhtémoc concentró el 56% de los daños totales, por estar asentada sobre lo que fue un antiguo lago.

Un segundo sismo, ocurrido la noche del 20 de septiembre con magnitud 7.6, provocó el colapso de estructuras que ya habían sido dañadas por el movimiento principal. Las tareas de rescate se prolongaron hasta octubre de ese año, y la remoción de escombros continuó por una década.

En el Hospital General de México, 94 recién nacidos murieron por el golapso de la unidad de ginecobstetricia. (Wikimedia Commons)

El sismo de 2017: la réplica trágica en la misma fecha

CIUDAD DE MÉXICO, 28SEPTIEMBRE2017.- Toneladas de escombros de los edificios derrumbados son depositados por camiones de volteo en la parte trasera de la alberca olimpica Juan de la Barrera, posteriormente seran llevadas al Bordo de Xochiaca. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Treinta y dos años después, el 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro cerca de Axochiapan, Morelos, a 120 kilómetros de la capital, volvió a sacudir el centro del país.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó una cifra final de 369 muertos: 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca. Otras fuentes, como el Servicio Sismológico Nacional, ubicaron el total en 371 fallecidos.

Más de 6.000 personas resultaron heridas, de las cuales al menos 800 se registraron en la capital. Once mil viviendas quedaron dañadas en distintos puntos del país.

En Morelos, el municipio de Jojutla fue el más afectado, con al menos 16 muertos y la destrucción de prácticamente todas sus construcciones. En Puebla, estado donde se localizó el epicentro, se contabilizaron 45 fallecidos y más de 12.000 viviendas afectadas, además de 250 inmuebles históricos dañados.

El sismo de 2017 se convirtió en el más mortífero registrado en México desde la tragedia de 1985, y ocurrió apenas horas después de que ese mismo día se hubiera realizado un simulacro nacional en conmemoración del terremoto de 32 años atrás.