México

Simulacro Nacional en el Metro CDMX: este es el protocolo de emergencia que deben seguir los usuarios el 19 de septiembre

Personal del STC Metro pidió al público usuario seguir las recomendaciones del personal durante el ejercicio de prevención

El STC Metro compartió detalles de los protocolos a realizar durante el Simulacro Nacional del próximo sábado 19 de septiembre, invitaron a la población a seguir las indicaciones del personal (X/ @MetroCDMX)
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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participará en el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con una profundidad de 67 kilómetros y epicentro ubicado 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.

A través de un comunicado, el Metro CDMX explicó que el ejercicio de prevención abarcará a las 12 líneas de la red, también se sumarán personal de talleres, edificios administrativos y otras instalaciones del organismo del STC, por lo que compartieron las acciones a realizar.

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Durante el simulacro participarán más de 2 mil 500 personas de las áreas de Seguridad Institucional, Protección Civil, Transportación y Atención al Usuario. Personal del Metro CDMX pidió a la población tomar en cuenta las medidas y protocolos de emergencia durante sus viajes y al momento del simulacro.

Metro CDMX participará en el segundo Simulacro Nacional 2026 (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX participará en el segundo Simulacro Nacional 2026 (X/ @MetroCDMX)

¿Cuál es el protocolo del Metro CDMX ante sismo?

Las 12 líneas del Metro CDMX operarán de manera regular el sábado 19 de septiembre. Al emitirse la alerta sísmica, los trenes que se encuentren en las estaciones detendrán su marcha. Los convoyes ubicados en interestación, es decir en túneles o trayectos a mitad de estación, avanzarán hasta la estación inmediata, donde permanecerán a la espera de las indicaciones del personal operativo.

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Las personas usuarias que se encuentren a bordo de los trenes deberán permanecer dentro de los vagones. Quienes estén en los andenes tendrán que replegarse hacia las paredes, sin rebasar la línea amarilla de seguridad. Las personas ubicadas en pasillos, escaleras o zonas de torniquetes deberán detener su desplazamiento y atender las instrucciones del personal del Metro CDMX.

El personal capacitado se encargará de replegar a los usuarios que vayan ingresando a la estación a un lugar seguro durante ocurra el sismo hipotético. Se recomendó a la población evitar correr dentro de las instalaciones o gritar una vez que se activen los protocolos de emergencia.

Desde los puestos centrales de control se verificará la ubicación de los trenes y se efectuará el corte de corriente correspondiente. Después de la inspección de las instalaciones y una vez confirmadas las condiciones seguras para reanudar el servicio, las vías serán energizadas nuevamente. Los convoyes retomarán entonces su recorrido con marcha de seguridad.

Este es el protocolo del STC Metro ante sismo (X/ @MetroCDMX)
Este es el protocolo del STC Metro ante sismo (X/ @MetroCDMX)

Por instrucciones del director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, y en seguimiento a los lineamientos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se instalará un puesto de mando integrado por las áreas de Operación, Mantenimiento, Seguridad Institucional y Protección Civil. Este grupo supervisará el desarrollo del protocolo y coordinará las acciones necesarias durante el ejercicio.

El Metro exhortó a las personas usuarias a conservar la calma, evitar correr, empujar o gritar, y seguir en todo momento las indicaciones del personal. El organismo señaló que este tipo de ejercicios permite evaluar la capacidad de respuesta institucional y fortalecer la cultura de prevención ante una emergencia real.

CDMX participará en el segundo Simulacro Nacional 2026

La Ciudad de México realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026 este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla. El ejercicio, que por primera vez se hará en sábado, incluirá descensos de helicópteros y rescates en estructuras colapsadas para reforzar la respuesta ante un temblor, en la fecha de los aniversarios de los terremotos de 1985 y 2017.

La alerta sísmica sonará a las 12:00 horas en todo el país. En la capital, el C5 difundirá el aviso por medio de sus 13,998 altavoces, mientras el Sistema de Alertamiento Sísmico Digital para la Ciudad de México (SASID) activará la señal y el sistema cell broadcast enviará mensajes directamente a teléfonos celulares.

simulacro sismo mexico
En el marco del los sismos de 1985 y 2017, se activo en celulares la alerta sísmica para el Megasimulacro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Más de 14,607 inmuebles se han inscrito hasta ahora para participar, informó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

La capital tendrá dos escenarios de siniestro: el Monumento a la Revolución y el Deportivo Xochimilco. Este último será, por primera vez, una sede del simulacro en el sur de la ciudad.

En ambos puntos habrá ejercicios de rescate de personas en alturas y entre estructuras colapsadas. Urzúa explicó que la elección de las sedes responde a la operación aérea prevista: “Hemos elegido estos dos puntos porque habrá descenso de helicópteros”.

En el operativo participarán elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Semar, Bomberos y distintas dependencias. El Servicio Sismológico Nacional señaló en su cuenta oficial que sus plataformas digitales funcionarán con normalidad durante el simulacro y emitirán información sobre cualquier movimiento telúrico real que ocurra ese día.

Las recomendaciones de Protección Civil cambian según el nivel en que se encuentre cada persona. Quienes estén en planta baja, primer piso o segundo piso deben salir por la ruta de evacuación establecida y dirigirse al punto de reunión fuera del inmueble.

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