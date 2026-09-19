Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 del 19 de septiembre: celulares y altavoces activaron la alerta

El Segundo Simulacro Nacional 2026 puso a prueba los protocolos de emergencia en los hogares y recordó las diferencias entre los terremotos que marcaron a México en 1985 y 2017

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En punto de las 12:00 pm tiempo del centro de México sonaron los altavoces de la alerta sísmica en todo el país con lo cual dio inició el Segundo Simulacro Nacional.

A 41 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y nueve años del sismo ocurrido en la misma fecha de 2017, el ejercicio tuvo como objetivo mantener preparada a la población ante un movimiento telúrico y recordar que gran parte del territorio mexicano se encuentra en una zona sísmica.

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Los simulacros anteriores se realizaron principalmente en días y horarios laborales, por lo que numerosos trabajadores ya tienen experiencia sobre cómo actuar desde sus centros de trabajo. Sin embargo, una de las preocupaciones de las autoridades era reforzar los protocolos de actuación dentro del hogar.

Por esta razón, se aprovechó que el 19 de septiembre de 2026 cayó en sábado para incentivar a las familias a practicar desde sus viviendas. Los planes de acción deben considerar la participación y las necesidades de niñas y niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mascotas.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, subrayó que México es el tercer país del continente americano que cuenta con un sistema de alertamiento mediante telefonía celular, herramienta que permite enviar advertencias de emergencia de manera simultánea a millones de dispositivos.

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Una mujer aparece frente a monitores que muestran un mapa de México y múltiples cámaras de vigilancia. En un espacio exterior, equipos de rescate uniformados de la Marina USAR, bomberos y Cruz Roja realizan un ejercicio de simulación. Se observan actividades de rescate que incluyen el uso de una motosierra y un participante en el suelo simulando ser una víctima. Las imágenes corresponden a una cobertura de un simulacro nacional.

Cifras clave del Segundo Simulacro Nacional

El Segundo Simulacro Nacional se realizó este sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Participaron las 32 entidades federativas.

La alerta llegó a más de 80 millones de celulares compatibles en el país.

Se activaron más de 23 mil altavoces de alertamiento.

La difusión también se realizó por estaciones de radio y televisión.

El ejercicio contempló cinco hipótesis sísmicas regionales.

La hipótesis de la zona centro planteó un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, y abarcó 14 estados.

El acto cívico por los sismos de 1985 y 2017 inició a las 7:19 horas con el izamiento de la Bandera a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México.

Como referencia, el Primer Simulacro Nacional de 2026, realizado el 6 de mayo, registró más de 37 millones de participantes en 2,421 municipios. En la Ciudad de México participaron 8,610,519 personas.

La alerta por celular fue gratuita y no requirió saldo, datos móviles ni conexión a internet, aunque dependió de que el equipo fuera compatible y tuviera señal.

Equipos de emergencia realizan maniobras de rescate con helicópteros y descenso en cable en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mismo día: dos sismos que marcaron la historia de una nación

Ese 19 de septiembre de 1985 nadie pudo ver que un terremoto de 8.1 grados haría retumbar la tierra causando una de las mayores devastaciones naturales en la historia de México.

Como sino hubiera sido suficiente para marcar con rojo esa fecha del calendario, absolutamente nadie hubiera podido pronosticar que 32 años después otro terremoto nos haría recordar que la prevención es nuestra única arma contra los movimientos de la tierra.

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A pesar de haber ocurrido el mismo día de diferente año, se trató de dos terremotos sumamente diferentes entre sí:

1985:

Hora : El sismo de 1985 ocurre alrededor de las 7:19 horas.

Magnitud : El terremoto de 1985 alcanza una magnitud de 8.1.

Epicentro : El de 1985 se origina frente a las costas de Michoacán, en el océano Pacífico.

Distancia respecto de la Ciudad de México : El movimiento de 1985 ocurre a unos 400 kilómetros de la capital.

Mecanismo geológico : El de 1985 es un sismo de subducción, relacionado con la interacción de las placas de Cocos y Norteamericana.

Profundidad : El de 1985 se registra a una profundidad aproximada de 15 kilómetros.

Daños : En 1985, el suelo lacustre de la capital amplifica las ondas sísmicas. Hubo daños extendidos en edificios, hospitales, hoteles, viviendas y escuelas.

Víctimas : La cifra oficial para 1985 ronda las 6 mil personas fallecidas, aunque existen estimaciones mayores.

Réplicas : El sismo de 1985 es seguido por una réplica de magnitud 7.6 el 20 de septiembre, que agrava los daños.

Coincidencia de fecha: Ambos suceden un 19 de septiembre, con 32 años de diferencia.

MÉXICO, D.F., 18SEPTIEMBRE2011.- El 19 de septiembre de 1985, un minuto y medio bastó para que los capitalinos descubrieran las condiciones en que se encontraban las construcciones del Distrito Federal, entidad que resultó más afectada por el terremoto. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

2017

Hora : El de 2017 se registra a las 13:14 horas.

Magnitud : El de 2017 tiene una magnitud de 7.1.

Epicentro El de 2017 tiene su epicentro cerca de Axochiapan, Morelos, en la zona limítrofe con Puebla.

Distancia respecto de la Ciudad de México : El de 2017 se origina mucho más cerca de la CDMX, lo que reduce el tiempo de reacción.

Mecanismo geológico : El de 2017 ocurre dentro de la placa de Cocos, bajo el continente. Es un sismo intraplaca.

Profundidad : El de 2017 ocurre a una profundidad de entre 51 y 57 kilómetros.

Daños : En 2017, la cercanía del epicentro provoca movimientos muy intensos en la CDMX, Morelos y Puebla, con colapsos en viviendas, escuelas y otros inmuebles.

Víctimas : En 2017, las autoridades reportan 369 personas fallecidas.

Réplicas : El terremoto de 2017 no tiene una réplica de magnitud comparable al evento de 1985.

Coincidencia de fecha: La coincidencia no significa que los sismos puedan predecirse ni que exista un fenómeno geológico ligado a esa fecha.

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2017. fotografías y objetos, recuerdos de familias han quedado en los escombros de los diversos edificios colapsados por el terremoto sufrido el día de hoy en la capital. Tan solo unas horas después de los simulacros en conmemoración del terremoto de 1985, un fuerte sismo de 7.1 grados richter que sacudió la ciudad FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Para los expertos es claro que la diferencia decisiva no es sólo la magnitud. El terremoto de 1985 liberó mucha más energía y ocurrió en la costa, pero las ondas recorrieron una larga distancia hasta la Ciudad de México y se amplificaron en el suelo lacustre de varias zonas de la capital.

El de 2017 fue menor en magnitud, pero su epicentro estuvo mucho más cerca de la CDMX. Eso redujo el tiempo de aviso y generó movimientos intensos con un patrón distinto: afectó de forma importante construcciones bajas y medianas, además de inmuebles ubicados en zonas de suelo blando.

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Ambos hechos evidencian la vulnerabilidad de la Ciudad de México por su tipo de suelo y sus construcciones, aunque obedecieron a mecanismos geológicos distintos.

Aunque el que hayan ocurrido el mismo día, con 32 años de diferencia, es una coincidencia y no permite predecir sismos, sin duda es una fecha que ha quedado grabada en el corazón de los mexicanos como una valiosa lección de que siempre debemos estar preparados.