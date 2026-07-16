Miss Moni asegura no poder pagar 11 millones de pesos a familias del Colegio Rébsamen que colapsó en el sismo de 2017

Miss Moni purga una condena de 29 años en el penal de Santa Martha Acatitla por la muerte de 26 personas en el derrumbe del Colegio Rébsamen durante el sismo de 2017. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Mónica García Villegas, a la que también se le conoce como Miss Moni, exdirectora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, afirmó este miércoles 15 de julio de 2026 ante un juez de la Unidad de Gestión Especializada de Ejecución de Sanciones, en los juzgados de James Sullivan, que no cuenta con recursos para pagar la reparación del daño de aproximadamente 11 millones de pesos a las familias de las 26 víctimas del colapso de la escuela, ocurrido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La única garantía que ofreció —el terreno donde se ubicaba el plantel— es inviable porque el inmueble enfrenta un proceso de extinción de dominio.

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El juzgador desestimó la garantía y ordenó abrir un procedimiento económico coactivo. La medida implica una búsqueda de propiedades y recursos financieros a nombre de la exdirectora para determinar si puede solventar el monto por otra vía.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2019.- Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El abogado de Miss Moni, Noé Franco, señaló a medios de comunicación que su cliente está dispuesta a pagar y que el terreno valía cerca de 30 millones de pesos, cifra suficiente para cubrir el monto ordenado en sentencia.

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¿A cuánto asciende la reparación de daño por familia?

Según los padres de familia presentes en la audiencia, la reparación del daño asciende a entre 200,000 y 400,000 pesos por familia, dependiendo del caso, lo que suma alrededor de 11.5 millones de pesos en total para las 26 víctimas mortales: 19 estudiantes y siete adultos.

García Villegas cumple actualmente una condena de 29 años, cinco meses y 22 días de prisión en el penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

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Ofrendas florales se ven en la escuela Enrique Rébsamen por el aniversario del terremoto de 2017 en Ciudad de México. 19 de septiembre de 2019. REUTERS/Luis Cortes

La pena fue reducida en febrero de 2025, cuando el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó la insubsistencia del delito de responsabilidad de propietario del inmueble, al establecer que la norma penal no existía cuando se cometió la conducta. La condena anterior era de 31 años.

La historia de la sentencia tuvo varios tramos. En 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó 57 años de prisión: 52 por homicidio culposo con calidad de garante y cinco adicionales por responsabilidad de Director Responsable de Obra. Un Tribunal de Enjuiciamiento la condenó a 31 años, pena que posteriormente aumentó a 36 años y que finalmente quedó en 29 años, cinco meses y 22 días.

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El edificio ya tenía daños desde el sismo del 7 de septiembre, 12 días antes del colapso

El Colegio Rébsamen colapsó el 19 de septiembre de 2017 durante el sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Puebla. El dictamen oficial reveló que la estructura ya presentaba daños desde el sismo del 7 de septiembre, doce días antes, y que no se tomaron medidas.

Colegio Enrique Rébsamen. (AP Photo/Gerardo Carrillo)

Investigaciones posteriores determinaron que en 2009 se construyó un cuarto nivel sin modificar el diseño estructural ni reforzar la cimentación, lo que añadió entre 225 y 230 toneladas de sobrepeso a la edificación.

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El colegio estaba compuesto por tres edificios. El primero colapsó completamente; el segundo sufrió un colapso parcial y se mantuvo en pie gracias a los apuntalamientos que colocaron cuerpos de emergencia y voluntarios para estabilizar la estructura y facilitar las labores de rescate. Durante la operación, mensajes de texto enviados por niños y maestros atrapados bajo los escombros ayudaron a agilizar la localización de víctimas.

En septiembre de 2016, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México ya había dictaminado que el edificio infringía normas de zonificación, que su altura era superior a la permitida y que García Villegas había presentado documentación falsificada. El Director Responsable de Obra, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, otorgó un dictamen estructural que avaló la construcción del departamento adicional sin realizar las evaluaciones necesarias.

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