Qué significa sentir que alguien se sienta en tu cama mientras duermes

El cuerpo queda inmóvil mientras el cerebro permanece consciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sensación de que alguien se sienta en la cama o presiona el pecho durante la noche corresponde a un fenómeno con nombre médico: parálisis del sueño.

Ocurre cuando el cuerpo permanece inmóvil por la atonía muscular propia de la fase REM, pero la mente ya recuperó la conciencia.

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El resultado es una persona despierta, consciente de su entorno, incapaz de moverse o hablar, que además experimenta alucinaciones vívidas mientras el episodio transcurre.

La atonía muscular del sueño REM se prolonga hacia la vigilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un despertar incompleto, según la UNAM

Milton René Morán Morales, médico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, describe el fenómeno como “un despertar incompleto” derivado de una yuxtaposición entre la atonía del sueño MOR y las alucinaciones propias de esa fase.

Durante el sueño MOR, conocido en inglés como REM, una estructura cerebral paraliza los músculos voluntarios mientras la corteza cerebral permanece activa.

Especialistas de la UNAM explican el fenómeno como un despertar incompleto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la conciencia regresa antes de que termine esa parálisis, la persona percibe su entorno real sin poder reaccionar ante él.

El especialista de la UNAM señala que este trastorno es común en personas con turnos de trabajo cambiantes, como médicos, enfermeras, vigilantes de seguridad o soldados.

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El diafragma sigue funcionando aunque el resto del cuerpo esté paralizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que aumentan el riesgo de sufrirlo

Dormir boca arriba, la privación de sueño y los horarios irregulares figuran entre los factores de riesgo documentados por el especialista de la UNAM y por los artículos de PubMed.

También se asocian el consumo de alcohol o sedantes y la apnea obstructiva del sueño.

El cerebro puede malinterpretar sus propias señales sensoriomotrices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NCBI Bookshelf añade que condiciones como el estrés postraumático, la ansiedad y la narcolepsia elevan la probabilidad de experimentar estos episodios.

Dormir con mascotas puede fragmentar el sueño MOR mediante microdespertares constantes, según los especialistas de la UNAM.

El estrés y la privación de sueño son factores de riesgo comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer para prevenir estos episodios

No existe un tratamiento que detenga un episodio en curso, según el NCBI Bookshelf.

Para prevenir futuros episodios, el especialista de la UNAM recomienda evitar dormir con mascotas, usar tapones para los oídos, mantener la habitación oscura y aprender a manejar los niveles de estrés antes de dormir.

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La narcolepsia se asocia con una mayor frecuencia de estos episodios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipervigilancia cerebral agrava la experiencia

El portal NCBI Bookshelf explica que durante el sueño REM se produce un estado de hipervigilancia que se origina en el mesencéfalo. Este estado genera el miedo y la paranoia que suelen acompañar los episodios de parálisis del sueño.

Mantener horarios de sueño regulares reduce el riesgo de episodios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio del neurocientífico Olaf Blanke, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, publicado en la revista científica Current Biology, aporta una explicación adicional: la alucinación de una figura o sombra ocurre cuando el cerebro malinterpreta el origen de sus propias señales sensoriomotrices y atribuye la presencia del propio cuerpo a un tercero en la habitación.

El síntoma tiene nombre: alucinación de íncubo

La sensación de una figura sentada sobre el pecho o la cama corresponde a lo que la ciencia clasifica como “alucinación de íncubo”.

Así lo documenta la revisión Nightmares or a crippling reality? A review on sleep paralysis, publicada en el portal PubMed, repositorio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH).

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El término "íncubo" proviene del latín y significa recostarse sobre algo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio describe esta variante como “una sensación de opresión en el pecho que puede ser dolorosa, dificultad para respirar y, con frecuencia, una alucinación visual que involucra una figura sentada encima del pecho”.

El NCBI Bookshelf, también parte del NIH, coincide en la descripción y agrega que el fenómeno suele acompañarse de “ansiedad, parálisis y sensación de asfixia”.

La sensación de presencia extraña tiene origen neurológico, no sobrenatural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precisa además que se trata de una alucinación con “una sensación de presión en el tórax”, clasificada dentro de las llamadas alucinaciones tipo íncubo.

Por qué el pecho se siente oprimido

La explicación fisiológica está en los músculos intercostales, los que auxilian la respiración. Según el artículo Recent Insights Into Sleep Paralysis: Mechanisms and Management, publicado en PubMed, estos músculos también quedan afectados por la atonía del sueño REM, mientras el diafragma continúa funcionando con normalidad.

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Tres de cada cuatro episodios incluyen algún tipo de alucinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa combinación —pecho inmóvil pero respiración posible— genera la sensación de un peso físico real sobre el cuerpo, que el cerebro interpreta como si algo o alguien estuviera encima.

Más de tres cuartas partes de los episodios de parálisis del sueño se acompañan de alucinaciones de este tipo, según el mismo estudio.