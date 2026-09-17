Clásicos de la ópera y el ballet llegarán a Cinemex: conoce la cartelera y las fechas de preventa

Los espectáculos de ópera y ballet tendrán un espacio en Cinemex mediante una cartelera especial que incorporará producciones vinculadas con importantes teatros del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinemex proyectará ópera y ballet durante el mes de octubre en complejos participantes de México, con funciones de producciones vinculadas a la Metropolitan Opera y a la Ópera de París.

El ciclo se verá en pantalla grande mediante exhibiciones programadas y contará con preventa a partir de septiembre, según los materiales promocionales compartidos por la cadena.

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La propuesta reunirá espectáculos de artes escénicas filmados para su exhibición cinematográfica. El objetivo es acercar al público mexicano a montajes de ópera y danza que habitualmente se presentan en teatros internacionales, mediante una cartelera especial de funciones con fechas definidas.

El programa anunciado por Cinemex contempla títulos de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi y Serguéi Prokófiev.

Cinemex exhibirá tres producciones de ópera y ballet entre octubre y noviembre

La cartelera difundida reúne dos transmisiones identificadas con el Metropolitan Opera y una función de ballet procedente de la Ópera de París.

Las proyecciones incluyen una reposición adicional, señalada como encore, para cada una de las dos óperas.

La programación anunciada es la siguiente:

Così fan tutte - MET : estreno el 3 de octubre.

Così fan tutte - Encore - MET : función el 10 de octubre.

Macbeth - MET : estreno el 17 de octubre.

Macbeth - Encore - MET : función el 24 de octubre.

Romeo & Juliet - Ópera de París: estreno el 8 de noviembre.

Las publicaciones de la campaña presentan a Così fan tutte y Macbeth como parte de la oferta operística del Met. La tercera obra será una producción coreográfica de Romeo & Juliet, asociada con la Ópera de París.

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No existe una lista oficial de los complejos participantes ni de las ciudades donde se exhibirán estas funciones especiales. Por ello, se recomienda consultar la cartelera del cine más cercano mediante la plataforma o la aplicación oficial de Cinemex.

Romeo y Julieta del Ballet de la Ópera de París. (Cinemex)

La preventa de la cartelera de Cinemex comenzará el 18 de septiembre

La compra anticipada para las tres producciones anunciadas comenzará el 18 de septiembre.

La preventa permitirá adquirir boletos antes de los estrenos programados durante octubre y noviembre.

Los interesados deberán revisar la cartelera de Cinemex para confirmar qué cines de México ofrecerán cada transmisión.

Hasta el momento, Cinemex no ha informado los precios oficiales de los boletos para estas funciones especiales.

Così fan tutte mostrará una apuesta sobre la fidelidad de dos parejas

Così fan tutte es una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart con libreto de Lorenzo Da Ponte. La historia sigue a Ferrando y Guglielmo, dos jóvenes que aceptan una apuesta propuesta por Don Alfonso para poner a prueba la fidelidad de sus prometidas, las hermanas Fiordiligi y Dorabella.

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El plan lleva a los dos hombres a fingir una despedida y regresar disfrazados para intentar conquistar a las mujeres. Despina, empleada de las hermanas, participa en el engaño sin conocer al principio la identidad de los supuestos nuevos pretendientes.

La obra combina situaciones de comedia, disfraces, celos y cambios de pareja. La producción del Metropolitan Opera sitúa la acción en una ambientación inspirada en el Coney Island de la década de 1950, con una estética de feria y parque de atracciones.

El montaje llegará a Cinemex el 3 de octubre y tendrá una función encore el 10 de octubre. Ambas fechas corresponden a una transmisión del MET.

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Macbeth llevará la tragedia de Shakespeare a la pantalla con música de Verdi

Macbeth es una ópera de Giuseppe Verdi inspirada en la tragedia homónima de William Shakespeare. El libreto fue escrito por Francesco Maria Piave con aportes de Andrea Maffei, y la obra se desarrolla en torno a la ambición de un guerrero escocés y su esposa.

La trama comienza cuando unas brujas anticipan que Macbeth llegará al trono. La predicción impulsa al protagonista y a Lady Macbeth a asesinar al rey Duncan, una decisión que abre una cadena de violencia, persecuciones y visiones que termina por destruirlos.

El conflicto también alcanza a Banquo, Macduff y Malcolm. Macbeth intenta asegurar su poder tras escuchar que los descendientes de Banquo gobernarán en el futuro, mientras las culpas y el temor alteran la relación con Lady Macbeth.

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La ópera está escrita en italiano y se organiza en cuatro actos. El Metropolitan Opera la describe como una historia de poder, superstición e intriga política, centrada en las consecuencias de la ambición sin límites.

La función de estreno en Cinemex será el 17 de octubre. El programa incluye una reposición encore el 24 de octubre para ampliar las posibilidades de asistencia del público.

Romeo & Juliet presentará el ballet de Rudolf Nureyev con música de Prokófiev

Romeo & Juliet es un ballet en tres actos basado en la tragedia de William Shakespeare. La versión anunciada está asociada con la Ópera de París y utiliza la partitura compuesta por Serguéi Prokófiev para relatar la historia de los jóvenes de Verona.

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El argumento se inicia con el encuentro de los protagonistas durante un baile de los Capuleto. Ambos se enamoran, aunque Julieta está comprometida con Paris y las dos familias mantienen una enemistad que impide una relación pública.

La historia avanza con el matrimonio secreto de los jóvenes, la muerte de Mercucio a manos de Teobaldo y la posterior venganza de Romeo. La falta de comunicación sobre el plan de Fray Lorenzo conduce al desenlace en la tumba de Julieta.

La función de Romeo & Juliet está programada para el 8 de noviembre.

Presentación en la Metropolitan Opera House. (Cinemex)

Estas proyecciones forman parte de la oferta de cine alternativo de Cinemex, que incorpora espectáculos escénicos y contenidos culturales a la programación habitual de las salas.

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La programación amplía la presencia de contenidos culturales en las salas y ofrece una opción para quienes buscan ver producciones de ópera y ballet en formato cinematográfico.

La disponibilidad de cada función podrá verificarse conforme se actualice la cartelera de la cadena.