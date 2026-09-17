El saludo de Adrián Marcelo que revive sus diferencias con Joanna Vega-Biestro

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El comediante revivió conflicto con la periodista al omitirla en su saludo a medio de comunicación (Fotos: RS)

Adrián Marcelo tuvo un encuentro recién con los integrantes de la prensa y uno de sus momentos llamativos ocurrió cuando el youtuber accedió a enviar saludos a la empresa, Imagen Televisión, salvo a su conductora Joana Vega-Biestro, con quien protagonizó una discusión en redes sociales.

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“Un saludo a la familia de Imagen Televisión. Un abrazo. ”Menos a Joanna (Vega-Biestro), menos a Joanna", dijo Adrián Marcelo al tener presente los roces que ha tenido con la conductora de espectáculos del programa matutino Sale en Sol.

Después de la difusión del video, varios usuarios alabaron al creador de contenido y, además, soltaron mensajes en contra de Joanna Vega-Biestro que ha crecido su popularidad en las últimas semanas tras dimes y diretes con Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos México aparte de su conflicto con Adrián Marcelo.

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Joanna Vega-Biestro? Así nació su rivalidad

El creador de contenido sigue en conflicto con la periodista. (Fotos: @adrianmarcelo10, @vegabiestro)

El desencuentro entre Adrián Marcelo y Joanna Vega-Biestro se concentra en las críticas de la conductora de televisión hacia el creador de contenido, quien anteriormente ventiló en una entrevista el supuesto salario de Joanna Vega-Biestro en el matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión.

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La especialista en temas de entretenimiento respondió de forma contundente en redes sociales y en televisión abierta, desmintiendo la cifra expuesta por Adrián Marcelo con la frase “tus datos son por programa, mijo, sorry”, restando importancia a sus ataques.

“Con eso que todos dicen que nos pagan por hablar mal de la gente, ojalá, es de a grapa, bueno sí tenemos nuestro sueldo verdad, pero es de a grapa, nadie nos paga debajo de la mesa, “tus datos son por programa, mijo, sorry”, ironizó en la sección Pájaros en el alambre.

Joanna Vega Biestro desaprobó que Crista Montes le concediera una entrevista a Adrián Marcelo. (Foto: Captura de pantalla, X)

Posteriormente, Joana explotó en los medios digitales por la entrevista que Marcelo realizó a Crista Montes, mamá de Gala Montes, en marzo de 2025 cuando se habló de una jugosa cantidad de dinero para organizar esa plática, la cual agradeció la señorita Crista en una historia de Instagram.

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“Una experiencia. El señor Adrián Marcelo en toda la extensión de la palabra. No cabe duda que la historia la cuentan las cámaras”, escribió la madre de Gala Montes sobre la foto en la que apareció junto Adrián Marcelo el día de la entrevista.

La periodista le contesta al youtuber tras su entrevista a mamá de Gala Montes. (Captura de pantalla)

Vega-Biestro cuestionó que Crista Montes estuvo con Adrián Marcelo tras la rivalidad pública con su hija, Gala Montes, al participar en La Casa de los Famosos México. En su cuenta oficial de X, la especialista soltó la frase: “El hambre es canija”, ilustrando la conversación entre el youtuber y Crista Montes.

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Adrián Marcelo no se mantuvo callado, incluso exhortó a Joanna Vega-Biestro en mirar la entrevista porque “hablamos mal de ti. No te lo pierdas”, comentario lleno de ironía que no le preocupó a la conductora. “Uyyyy... qué miedo!”, respondió.

La disputa de Adrián Marcelo y Joanna Vega-Biestro escaló durante el encuentro con Crista Montes, ya que el entrevistador soltó que la periodista “la traía atravesada” y lanzó críticas a su trabajo que después se viralizaron por internet.

Joanna Vega-Biestro sostuvo poco después que el creador de contenido aprovechó la conversación para lanzar críticas contra Gala Montes. La conductora reprochó que Crista Montes, madre de la actriz, se reuniera con Adrián Marcelo a quien previamente habría señalado por presunta violencia contra su hija.

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¿Adrián Marcelo está en tregua con Gala Montes? Esto dijo el youtuber

Las figuras mexicanas habrían limado asperezas tras problemas en el pasado. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

En la reunión con los medios de comunicación, Adrián Marcelo dejó a un lado los rencores con Gala Montes corroborando que se enviaron mensajes para “limar asperezas” después de lo sucedido entre ellos dos.

“Sí, estuvimos platicando ahí como para limar asperezas. Su mánager platicó con el mío y pues por ahí, ahí hubo una tregua, al menos para en redes sociales, ya la neta no me nace, ya no me nace como que estar tirándole, sería un juego ya muy repetitivo”, declaró Adrián Marcelo.

Asimismo, el comediante desea que la actriz se encuentre bien debido a situación personal que la tiene en el ojo de la polémica, tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026.

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“Ojalá esté bien, yo no soy nadie para diagnosticar ni para andar aseverando si está bien o mal. Ojalá todo lo que vemos en redes sea parte de una estrategia para que su música llegue más lejos”, anhela Adrián Marcelo.

“Hoy por hoy puedo decir que de todo corazón le deseo que le vaya muy bien, ahorita yo estoy feliz y contento, ojalá ella también lo logre o ojalá lo esté actualmente”, agregó el creador de contenido con más de tres millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Adrián Marcelo, una de las figuras más controvertidas del entretenimiento mexicano?

Es creador de contenido, comediante y youtuber. (YT: @hermanosdelechemx)

Adrián Marcelo Moreno Olvera es un conductor, comediante y creador de contenido oriundo de Monterrey, Nuevo León. Nació el 6 de abril de 1990. Inició en televisión con el reality Mitad y Mitad y después se incorporó a Multimedios, donde participó en programas como Acábatelo, Vivalavi, Poncho en Domingo, Radar, SNSerio y Adrián Marcelo Presenta.

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Su popularidad también creció en YouTube, pódcasts y redes sociales. Entre sus proyectos más relevantes se menciona el pódcast Hermanos de Leche, que comparte con Iván Fematt La Mole, además de entrevistas y contenidos de humor.

En 2024 se integró a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Su participación generó polémica por los enfrentamientos con Gala Montes y otros comentarios que recibieron críticas en redes sociales. Abandonó el programa de la cadena Televisa el 4 de septiembre del 2024.

Su estilo público se basa en entrevistas confrontativas, humor negro y opiniones sin tapujos. Dichas características lo han convertido en una figura frecuente de conversación y polémica en el entretenimiento mexicano.

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