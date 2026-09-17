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¿Dónde quedó el dinero? Gobierno de San Nicolás de los Garza amplía denuncia contra Samuel García por presunto desvío de 30 millones de pesos

Autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza continúan con el proceso legal contra el gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias
El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias
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Este jueves, el municipio de San Nicolás de los Garza amplió la denuncia contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por el presunto desvío de más de 30 millones de pesos de fondos correspondientes a multas vehiculares.

Daniel Carrillo, presidente municipal de San Nicolás de los Garza, es quien promueve y presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual comprende, aparte del mandatario estatal, a funcionarios del Instituto de Control Vehicular (ICVNL) y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

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Autoridades de San Nicolás de los Garza van contra Samuel García al ampliar denuncia

En conferencia de prensa, el presidente municipal emanado del PAN contó que los 30 millones de pesos reclamados a las autoridades estatales –los cuales Samuel García rechaza deber–, corresponden a las multas de tránsito que han sido pagadas por los automovilistas al abonar el refrendo vehícular.

Explicó que cada año se establece un convenio de cooperación entre los municipios, en este caso San Nicolás de los Garza –el tercero con mayor número de habitantes– para que el Instituto de Control Vehicular, entidad estatal, cobre y después transfiera el monto recaudado de las multas.

“En un oficio del ICV se notifica que no se ha transferido lo recaudado debido a que no se ratificó el convenio entre Estado y el municipio, pero sí se acepta por escrito que se están cobrando las multas y quedándose con esos recursos”, comentó Carrillo.

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Alcaldes de oposición de lanzaron contra el gobernador de Nuevo León por no dar los recursos de la multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias
Alcaldes de oposición de lanzaron contra el gobernador de Nuevo León por no dar los recursos de la multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

Municipios de General Escobedo y Monterrey también presentan denuncias

Los documentos estatales se anexaron a la denuncia original, presentada hace más de un mes, como alegatos de prueba para que la Fiscalía Anticorrupción deslinde responsabilidades y finque las acusaciones que correspondan contra los funcionarios involucrados.

Por el mismo concepto, otros municipios acudieron a la Fiscalía Anticorrupción. General Escobedo y Monterrey presentaron denuncias similares a la de San Nicolás de los Garza.

“Exigimos una explicación de en qué están jineteando estos fondos, ya que son recursos de índole municipal y desconocemos cuál es su destino actual”, reclamó Carrillo.

Por último, señaló que la Fiscalía Anticorrupción ya dio paso a las indagatorias del caso, en una primera etapa, para después citar a comparecer a los funcionarios, así como empleados estatales y municipales investigados.

“Es una casa de la risa el llamado a la unidad del gobernador”

Luego de que Samuel García hiciera un llamado a la unidad durante el desfile del aniversario 216 del inicio de la Independencia, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, respondió al emecista que esa petición parece “la casa de la risa”, pues solamente la hace para los integrantes de su partido.

Según el edil, no es coincidencia que organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos, proveedores y municipios exijan el pago de los recursos que por ley les corresponden.

El edil de San Nicolás de los Garza Daniel Carrillo amplió la denuncia contra el gobernador de Nuevo León. Crédito: El Norte
El edil de San Nicolás de los Garza Daniel Carrillo amplió la denuncia contra el gobernador de Nuevo León. Crédito: El Norte

Ante la falta de recursos, advirtió que no habrá Presupuesto 2027 hasta en tanto no cumpla con los adeudos de 2026.

“Sí pero es como la casa de la risa, hace el llamado y está con puros de Movimiento Ciudadano. Creo que organizaciones de la sociedad civil le reclaman que les pague, organismos autónomos le reclaman que les pague, proveedores le reclaman que les pague, los municipios le reclaman que les pague y él está hablando de 2027. Insistiré hasta el cansancio: no hay Presupuesto 2027 hasta que no cumpla el pago del 2026”, expresó Carrillo.

Asimismo, criticó los presuntos actos de extorsión que ha cometido el gobierno estatal y afectan a los empresarios de la entidad.

Reportan que la FGR ya tiene listo el expediente contra Samuel García

Hoy, en su columna para El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) logró conformar un expediente con “pruebas abrumadoras y contundentes” contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Hay transferencias multimillonarias, cuentas bancarias, contratos y empresas vinculadas al gobernador, a su esposa, a su cuñada, a su papá, a su secretario de Gobierno y al hermano de éste. Los nombres de Samuel García, Mariana Rodríguez, Eugenia Rodríguez, Samuel Orlando García Mascorro, Miguel Ángel Flores y Marcelo Flores.

“Según las mismas fuentes, el esquema para desviar dinero del erario no es tan sofisticado ni tiene tantas fachadas y cortinas de humo: no les costó tanto trabajo seguir la ruta del dinero como en otros casos”, escribió Loret de Mola.

¿Por qué no han presentado la carpeta ante un juez?

Loret de Mola también detalló que la carpeta de investigación contra una de los rostros más importantes de Movimiento Ciudadano está integrada en su totalidad, y a la espera de que sea presentada ante un juez y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

El expediente de la FGR contra Samuel García también salpica a su esposa Mariana Rodríguez. Crédito: X / @samuel_garcias
El expediente de la FGR contra Samuel García también salpica a su esposa Mariana Rodríguez. Crédito: X / @samuel_garcias

“¿Por qué no lo han hecho? No ha llegado el visto bueno ‘de arriba’. Hay dos explicaciones. Primero, que en el régimen tienen miedo a un efecto boomerang por lanzarse contra un gobernador de oposición en funciones mientras se mantiene la impunidad hacia el sinaloense Rubén Rocha Moya. Y segundo, que quieran usar el expediente para chantajear a MC de cara a las elecciones del 2027 para alinearlo a los intereses electorales de Morena”, reveló el periodista de Latinus.

Se avecinan tiempos complicados para Samuel García, debido a denuncias de municipios como San Nicolás de los Garza, reclamos de los alcaldes de oposición y expedientes que, supuestamente, la FGR ya tiene armados en su contra.

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