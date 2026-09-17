México

Movimiento Ciudadano va tras candidatos virtuales de Morena, presenta denuncia ante el INE

El diputado Juan Zavala aseguró que el partido oficialista viola la ley una vez más, tras el nombramiento de los “coordinadores”

Movimiento Ciudadano va tras candidatos virtuales de Morena, presenta denuncia ante el INE. (X/@JZavalaGt)
Movimiento Ciudadano va tras candidatos virtuales de Morena, presenta denuncia ante el INE. (X/@JZavalaGt)
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Este 17 de septiembre, luego de que Morena anunciara nuevas designaciones, con las que ya suma diez “Coordinaciones de Defensa de la Transformación”, el partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció al guinda ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de precampaña y campaña.

Cabe destacar que, desde agosto de este año, el partido en el poder liderado por Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, Citlalli Hernández, han dado a conocer a los candidatos virtuales rumbo a los comicios de 2027, quienes competirán por las gubernaturas de Baja California, Zacatecas, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Aguascalientes, Querétaro, Campeche y Colima.

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Movimiento Ciudadano denuncia a las “corcholatas” de Morena

Juan Zavala Gutiérrez, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC ante el INE, presentaron la denuncia contra Morena ante el adelanto de los nombramientos.

Denuncia a Morena por adelanto de "corcholatas". (Especial)
Denuncia a Morena por adelanto de "corcholatas". (Especial)

Los emecistas presentaron su queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con un escrito de 67 hojas, el cual fue recibido por el Instituto Electoral, quien determinará si el partido guinda violó la ley tras las diez designaciones.

“No existe razón jurídica para considerar que la sóla utilización de una denominación partidista pueda permitir que determinadas personas sean públicamente seleccionadas, presentadas y posicionadas con miras a una elección que aún no inicia”, argumenta el partido naranja en el documento .

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MC exhibe a Morena y los “presuntos” actos anticipados de campaña

En un breve mensaje en su cuenta de X, Juan Zavala escribió:

Por violar una vez más la ley, denunciamos a MORENA, que nombró “coordinadores” en 5 estados del país. No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución. Y no permitiremos que MORENA se salga con la suya, que es simular cumplir la ley. Seguiremos denunciando”.

Por su parte, la diputada Laura Ballesteros Mancilla exhibió con una fotografía a Santiago Nieto, quien es el coordinador de Morena en Querétaro, la imagen revela el uso de lonas propagandísticas con la cara del exfuncionario y mostrando el respaldo del Partido del Trabajo (PT).

MC denuncia campaña adelantada de Santiago Nieto en Querétaro. (Foto: Laura Ballesteros)
MC denuncia campaña adelantada de Santiago Nieto en Querétaro. (Foto: Laura Ballesteros)

La propaganda para afiliar a militantes al PT fue colocada en una vivienda, misma que menciona la designación de Nieto como coordinador estatal en el segundo piso de la 4T.

Pese a las denuncias, Morena sigue con su proceso interno

Pese a las denuncias de los partidos de oposición por el adelanto del inicio del proceso electoral rumbo a los comicios de 2027, Morena ha continuado con su proceso de designación de coordinadores estatales. El partido ha nombrado ya a 10 perfiles mediante encuestas internas y prevé concluir el ejercicio completo en diciembre de 2026.

En las próximas semanas, el guinda seguirá el proceso en siete estados —Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala— donde la decisión final corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones, con participación de PT y PVEM.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, no negó que tomen por sorpresa a quienes ganan las encuestas internas, porque les avisan un día antes que serán coordinadores. Crédito: X/ @crtzpolitica

Coordinadores designados:

  • Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura
  • Zacatecas: Verónica Díaz Robles
  • Baja California: Julieta Ramírez Padilla
  • Aguascalientes: Nora Ruvalcaba
  • Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
  • Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera
  • Sinaloa: Imelda Castro
  • Querétaro: Santiago Nieto
  • Guerrero: Beatriz Mojica Morga
  • Michoacán: Carlos Torres Piña

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