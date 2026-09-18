México Deportes

El Tala Rangel habla de cómo es volver a un Clásico del futbol mexicano tras jugar un Mundial: “Somos favoritos”

El duelo se jugará en un remodelado Estadio Azteca que anticipa ser factor, con el Rebaño como sublíder y las Águilas terceras

El arquero rojiblanco advierte que el partido se definirá por los errores y pide máxima atención ante un América que llega golpeado tras perder el Clásico Joven contra Cruz Azul. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El arquero rojiblanco advierte que el partido se definirá por los errores y pide máxima atención ante un América que llega golpeado tras perder el Clásico Joven contra Cruz Azul. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Guardar

El Clásico Nacional entre América y Chivas está a tan solo horas de volver y se disputará este sábado en el Estadio Banorte, recién remodelado por el Mundial 2026.

La expectativa es máxima: el Rebaño llega encendido tras golear a Pumas, mientras América busca romper una racha de siete clásicos sin ganar y alcanzar su victoria número 100 en la historia del duelo.

PUBLICIDAD

Raúl “Tala” Rangel habla de la intensidad de volver al Estadio Azteca y disputar un Clásico Nacional tras jugar una Copa del Mundo. REUTERS/Eloisa Sanchez
Raúl “Tala” Rangel habla de la intensidad de volver al Estadio Azteca y disputar un Clásico Nacional tras jugar una Copa del Mundo. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este escenario, la voz del mundialista Raúl “Tala” Rangel se convierte en símbolo de equilibrio y madurez. El arquero habló de la intensidad de volver al Azteca y a un Clásico tras haber disputado una Copa del Mundo, de la confianza en el proceso de Gabriel Milito y de la pasión que lo conecta con la afición desde niño.

Concentración total para frenar a las Águilas en el Clásico Nacional

El portero rojiblanco fue claro al analizar en entrevista con Claro Sports / W Radio a las Águilas de Guillermo Almada, que llegan presionadas tras caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Para el Tala, la clave será la concentración y evitar errores. Reconoció que los azulcremas son rivales complicados, con variantes en contragolpe, táctica fija e individualidades, y que el partido se definirá por quién esté más metido y cometa menos errores: “Tu chamba es mantener el cero y qué mejor que hacerlo ante el América”.

PUBLICIDAD

Rangel describe a las Águilas como un rival de mucho peligro, con contragolpe, táctica fija e individualidades, y plantea que su tarea será “mantener el cero”. REUTERS/Fernando Carranza
Rangel describe a las Águilas como un rival de mucho peligro, con contragolpe, táctica fija e individualidades, y plantea que su tarea será “mantener el cero”. REUTERS/Fernando Carranza

También insistió en que la preparación debe ser la misma semana a semana: “Soy fiel creyente de que no tenemos que cambiar nada, porque si ajustas demasiado pierdes la seguidilla de partidos buenos”.

Así, las palabras de Rangel reflejan la seriedad con la que Chivas afronta el compromiso: sin exceso de confianza, con orden y con la convicción de que la concentración hará la diferencia.

Sandoval y Camberos, símbolos del proyecto de Milito

El arquero también destacó el papel de la cantera y el respaldo de Gabriel Milito, quien mantiene marca perfecta en clásicos.

Para el Tala, el buen momento de Santiago Sandoval y Hugo Camberos se explica por la combinación de calidad y apoyo: “Mucho tiene que ver la confianza que pone el profe Gabi. Un jugador cuando tiene calidad y la confianza del entrenador empieza a destacar”.

Rangel destaca a Santiago Sandoval y Hugo Camberos como símbolos de la cantera respaldada por la confianza de Gabriel Milito. REUTERS/Cristian De Marchena
Rangel destaca a Santiago Sandoval y Hugo Camberos como símbolos de la cantera respaldada por la confianza de Gabriel Milito. REUTERS/Cristian De Marchena

Además, asumió la etiqueta de “favoritos” con responsabilidad: “Entender que somos favoritos en esta competición, tenemos la claridad, es cosa de ajustar y meternos al ritmo”.

Con estas palabras, Rangel dejó claro que el proyecto rojiblanco no sólo se sostiene en resultados, sino en un proceso sólido que potencia a los jóvenes y mantiene al equipo en la cima.

De la infancia y pasión rojiblanca al Mundial 2026

Más allá de lo táctico, Rangel aprovechó el espacio para compartir una anécdota personal que conecta con la afición.

Recordó cómo de niño celebró un gol de Chivas con tanta emoción que terminó rompiendo la cama de su casa junto a su madre. Esa historia refleja la intensidad con la que vive el Clásico desde pequeño y cómo esa pasión lo acompaña hasta hoy.

El Tala afirma que su madurez creció tras disputar el Mundial 2026 y permanecer como referente en Chivas. REUTERS/Pawel Kopczynski
El Tala afirma que su madurez creció tras disputar el Mundial 2026 y permanecer como referente en Chivas. REUTERS/Pawel Kopczynski

También habló de su madurez tras disputar el Mundial 2026: “Gracias a Dios he trabajado mucho mentalmente… ya caí en cuenta que tuve la dicha de poder jugar una Copa del Mundo y de estar todavía aquí con Chivas. Eso me vale la madurez que he ganado”. Su rutina previa es mantener la calma, misma que aplicó en escenarios de gran tensión internacional.

La antesala de un choque histórico en el Coloso de Santa Úrsula

El Clásico Nacional no sólo se juega en la cancha, también en la narrativa previa. La antesala está marcada por dos equipos que llegan con realidades distintas y un recinto que promete ser un hervidero.

  • Chivas: sublíder con 17 puntos, con juveniles en gran momento, la mira en el primer puesto del Apertura 2026 y una ofensiva encendida tras golear a Pumas.
  • América: tercero con 16 puntos, urgido de romper siete clásicos sin ganar, con Almada en la mira de la afición y la expectativa de estrenar refuerzos como Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.
  • Historial: América suma 99 victorias en clásicos, Chivas 82 y hay 83 empates.
  • Estadio Azteca: remodelado para el Mundial 2026, con boletos agotados y precios históricos, reflejo de la magnitud del encuentro.
América marcha tercero con 16 puntos y viene de perder el Clásico Joven ante Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez
América marcha tercero con 16 puntos y viene de perder el Clásico Joven ante Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el Clásico no sólo es un partido más: es un choque de historia, presión y orgullo nacional. La voz del Tala se erige como símbolo de confianza y madurez en la antesala de un duelo que promete paralizar al país.

Temas Relacionados

Tala RangelRaúl RangelChivasClub AméricaClásico NacionalEstadio AztecaEstadio BanorteLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Dónde quedó el dinero? Gobierno de San Nicolás de los Garza amplía denuncia contra Samuel García por presunto desvío de 30 millones de pesos

Autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza continúan con el proceso legal contra el gobernador de Nuevo León

¿Dónde quedó el dinero? Gobierno de San Nicolás de los Garza amplía denuncia contra Samuel García por presunto desvío de 30 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

La representación diplomática aseguró que el gobierno de Donald Trump utiliza todas las herramientas disponibles contra los cárteles y seguirá colaborando con México en materia de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Balacera afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco deja un joven muerto: responsables huyeron en motocicletas

Hasta el momento no se ha confirmado si la víctima era un estudiante de la institución

Balacera afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco deja un joven muerto: responsables huyeron en motocicletas

La Corte no quiere recordar traumas en los juicios, valida la declaración de víctima en videograbación

El Pleno sostiene que la reproducción del relato es válida si hubo participación de las partes y posibilidad de cuestionarlo

La Corte no quiere recordar traumas en los juicios, valida la declaración de víctima en videograbación

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro

Las indagatorias llevan a 28 cateos en dos municipios y exhiben presuntos vínculos de la corporación local con una célula criminal que operaba en el Bajío michoacano

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit

Harfuch anuncia detención de “El Fiera” y “El Coreano”, operadores de una célula de extorsión contra carnicerías de Tabasco

Caen siete policías de Coyuca de Benítez por desaparición forzada: estarían ligados a la muerte de un detenido en retén

ENTRETENIMIENTO

“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario: fecha y detalles del reestreno

“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario: fecha y detalles del reestreno

El Malilla encabezará “Almas del Perreo” junto con 40 artistas más en una jornada de música y baile cerca de CDMX: Lugar, fecha y cómo llegar

Clásicos de la ópera y el ballet llegarán a Cinemex: conoce la cartelera y las fechas de preventa

Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz, el conductor de TV Azteca estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva

El saludo de Adrián Marcelo que revive sus diferencias con Joanna Vega-Biestro

DEPORTES

Santiago Sandoval, joya de Chivas, quiere reencontrarse con Matías Almeyda: “Espero sacarme una foto con él”

Santiago Sandoval, joya de Chivas, quiere reencontrarse con Matías Almeyda: “Espero sacarme una foto con él”

Ángel Sepulveda enciende el Clásico del futbol mexicano y tira dardo al América: “Vamos de visita y parece que somos locales”

El Turco Mohamed reconoce que está dispuesto a dejar Toluca si esta selección toca su puerta

Lionel Messi podría jugar en México ante Tigres como parte de su gira de despedida: esta sería la fecha

Chucky Lozano apunta a regresar con la Selección Mexicana de Rafa Márquez