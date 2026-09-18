El Tala Rangel habla de cómo es volver a un Clásico del futbol mexicano tras jugar un Mundial: “Somos favoritos”

El arquero rojiblanco advierte que el partido se definirá por los errores y pide máxima atención ante un América que llega golpeado tras perder el Clásico Joven contra Cruz Azul. REUTERS/Kai Pfaffenbach

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El Clásico Nacional entre América y Chivas está a tan solo horas de volver y se disputará este sábado en el Estadio Banorte, recién remodelado por el Mundial 2026.

La expectativa es máxima: el Rebaño llega encendido tras golear a Pumas, mientras América busca romper una racha de siete clásicos sin ganar y alcanzar su victoria número 100 en la historia del duelo.

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Raúl “Tala” Rangel habla de la intensidad de volver al Estadio Azteca y disputar un Clásico Nacional tras jugar una Copa del Mundo. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este escenario, la voz del mundialista Raúl “Tala” Rangel se convierte en símbolo de equilibrio y madurez. El arquero habló de la intensidad de volver al Azteca y a un Clásico tras haber disputado una Copa del Mundo, de la confianza en el proceso de Gabriel Milito y de la pasión que lo conecta con la afición desde niño.

Concentración total para frenar a las Águilas en el Clásico Nacional

El portero rojiblanco fue claro al analizar en entrevista con Claro Sports / W Radio a las Águilas de Guillermo Almada, que llegan presionadas tras caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Para el Tala, la clave será la concentración y evitar errores. Reconoció que los azulcremas son rivales complicados, con variantes en contragolpe, táctica fija e individualidades, y que el partido se definirá por quién esté más metido y cometa menos errores: “Tu chamba es mantener el cero y qué mejor que hacerlo ante el América”.

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Rangel describe a las Águilas como un rival de mucho peligro, con contragolpe, táctica fija e individualidades, y plantea que su tarea será “mantener el cero”. REUTERS/Fernando Carranza

También insistió en que la preparación debe ser la misma semana a semana: “Soy fiel creyente de que no tenemos que cambiar nada, porque si ajustas demasiado pierdes la seguidilla de partidos buenos”.

Así, las palabras de Rangel reflejan la seriedad con la que Chivas afronta el compromiso: sin exceso de confianza, con orden y con la convicción de que la concentración hará la diferencia.

Sandoval y Camberos, símbolos del proyecto de Milito

El arquero también destacó el papel de la cantera y el respaldo de Gabriel Milito, quien mantiene marca perfecta en clásicos.

Para el Tala, el buen momento de Santiago Sandoval y Hugo Camberos se explica por la combinación de calidad y apoyo: “Mucho tiene que ver la confianza que pone el profe Gabi. Un jugador cuando tiene calidad y la confianza del entrenador empieza a destacar”.

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Rangel destaca a Santiago Sandoval y Hugo Camberos como símbolos de la cantera respaldada por la confianza de Gabriel Milito. REUTERS/Cristian De Marchena

Además, asumió la etiqueta de “favoritos” con responsabilidad: “Entender que somos favoritos en esta competición, tenemos la claridad, es cosa de ajustar y meternos al ritmo”.

Con estas palabras, Rangel dejó claro que el proyecto rojiblanco no sólo se sostiene en resultados, sino en un proceso sólido que potencia a los jóvenes y mantiene al equipo en la cima.

De la infancia y pasión rojiblanca al Mundial 2026

Más allá de lo táctico, Rangel aprovechó el espacio para compartir una anécdota personal que conecta con la afición.

Recordó cómo de niño celebró un gol de Chivas con tanta emoción que terminó rompiendo la cama de su casa junto a su madre. Esa historia refleja la intensidad con la que vive el Clásico desde pequeño y cómo esa pasión lo acompaña hasta hoy.

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El Tala afirma que su madurez creció tras disputar el Mundial 2026 y permanecer como referente en Chivas. REUTERS/Pawel Kopczynski

También habló de su madurez tras disputar el Mundial 2026: “Gracias a Dios he trabajado mucho mentalmente… ya caí en cuenta que tuve la dicha de poder jugar una Copa del Mundo y de estar todavía aquí con Chivas. Eso me vale la madurez que he ganado”. Su rutina previa es mantener la calma, misma que aplicó en escenarios de gran tensión internacional.

La antesala de un choque histórico en el Coloso de Santa Úrsula

El Clásico Nacional no sólo se juega en la cancha, también en la narrativa previa. La antesala está marcada por dos equipos que llegan con realidades distintas y un recinto que promete ser un hervidero.

Chivas : sublíder con 17 puntos , con juveniles en gran momento, la mira en el primer puesto del Apertura 2026 y una ofensiva encendida tras golear a Pumas.

América : tercero con 16 puntos , urgido de romper siete clásicos sin ganar, con Almada en la mira de la afición y la expectativa de estrenar refuerzos como Carlos Álvarez , Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno .

Historial : América suma 99 victorias en clásicos , Chivas 82 y hay 83 empates .

Estadio Azteca: remodelado para el Mundial 2026, con boletos agotados y precios históricos, reflejo de la magnitud del encuentro.

América marcha tercero con 16 puntos y viene de perder el Clásico Joven ante Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el Clásico no sólo es un partido más: es un choque de historia, presión y orgullo nacional. La voz del Tala se erige como símbolo de confianza y madurez en la antesala de un duelo que promete paralizar al país.

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