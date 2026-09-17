UNAM logra su mejor resultado histórico en el Global Ranking of Academic Subjects 2026

El listado ARWU, elaborado por ShanghaiRanking Consultancy y difundido por EFE, analiza a más de 2 mil 500 instituciones, pero solo publica a las mil con mejor desempeño académico e investigación

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo este 15 de septiembre el mejor resultado registrado por una institución mexicana en la historia del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), elaborado por Shanghai Ranking Consultancy. La casa de estudios se ubicó en el sitio 41 del mundo en Ciencias Veterinarias, la posición más alta que ha alcanzado una universidad del país en cualquier área evaluada por este ranking.

El listado, correspondiente a la edición 2026, evalúa 57 áreas académicas distribuidas en cinco grandes campos: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. En esta ocasión, nueve universidades mexicanas lograron colocarse en el listado final.

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La institución aparece en más áreas que cualquier otra del país dentro del listado por materias, mientras que las otras ocho universidades incluidas se reparten las 13 ubicaciones restantes. (Gaceta-UNAM)

Los mejores lugares de la UNAM

Además del sitio 41 en Ciencias Veterinarias, la UNAM registró sus siguientes mejores marcas en:

Ecología , en el rango 51-75

Ciencias Atmosféricas , en el rango 76-100

Ciencias de la Tierra, en el rango 101-150

Estos resultados consolidan a la Universidad Nacional como la institución mexicana con el desempeño más alto dentro del ranking en la edición 2026.

La medición, basada en publicaciones de 2021 a 2025 y en indicadores de calidad, impacto y colaboración, coloca a nueve universidades del país en el listado y expone una pugna por reconocimiento global. Foto: Cuartoscuro

La universidad con más presencia en el listado

Más allá de sus mejores posiciones individuales, la UNAM se distinguió por ser la institución mexicana con presencia en más áreas evaluadas. Del total de 30 clasificaciones obtenidas en conjunto por las nueve universidades del país, 17 corresponden a la Universidad Nacional, mientras que las 13 restantes se reparten entre las otras ocho instituciones mexicanas incluidas en el listado.

Esas 17 áreas se distribuyen entre los cinco campos que conforman el ranking, algo que ninguna otra institución mexicana logró en esta edición:

Siete áreas en Ciencias Naturales

Cuatro áreas en Ciencias de la Vida

Tres áreas en Ciencias Médicas

Dos áreas en Ingeniería

Una área en Ciencias Sociales

Con 17 de 30 clasificaciones nacionales repartidas en Ciencias Naturales, de la Vida, Médicas, Ingeniería y Sociales, la casa de estudios destaca por amplitud, un atributo que exige continuidad presupuestal y estrategia académica. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué mide el ranking GRAS?

El GRAS evalúa el trabajo de académicos y estudiantes en institutos, facultades y laboratorios universitarios, acumulado a lo largo de cinco años de publicaciones científicas. La edición 2026 consideró específicamente la producción publicada entre 2021 y 2025, con información obtenida de las bases de datos Web of Science e InCites.

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La metodología se organiza en cinco categorías de indicadores:

Personal académico de clase mundial

Producción científica de clase mundial

Investigación de alta calidad

Impacto de la investigación

Colaboración internacional

El ranking incluye a cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones, lo que lo convierte en uno de los ejercicios de evaluación académica por materia más amplios a nivel global.

El lugar de la UNAM en el panorama regional

Los resultados obtenidos por la UNAM en esta edición del GRAS refuerzan su posición entre las universidades de referencia en América Latina y en el resto del mundo. La combinación de un lugar histórico en Ciencias Veterinarias con la presencia más amplia entre las universidades mexicanas —repartida en los cinco campos del ranking— distingue a la institución dentro del conjunto de universidades del país que lograron colocarse en el listado 2026.

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Mientras que otras ocho universidades mexicanas compartieron las 13 clasificaciones restantes, la UNAM fue la única institución nacional que logró presencia simultánea en Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas, Ingeniería y Ciencias Sociales, un factor que el propio ranking destaca como reflejo de la diversidad de su producción científica acumulada durante el periodo evaluado.

El Global Ranking of Academic Subjects se ha consolidado en los últimos años como uno de los referentes internacionales para medir el desempeño académico por disciplina, junto con otros ejercicios como el Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborado por la misma consultora. Los resultados de la edición 2026 se dieron a conocer de forma oficial este 15 de septiembre.

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