México

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro

Las indagatorias llevan a 28 cateos en dos municipios y exhiben presuntos vínculos de la corporación local con una célula criminal que operaba en el Bajío michoacano

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro. SSP Michoacán
Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro. SSP Michoacán
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Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo simultáneo en los municipios de Angamacutiro y Puruándiro, Michoacán, como parte del seguimiento a la captura de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”. Según informó la Guardia Civil de Michoacán, la acción dejó 18 personas detenidas y la intervención de 28 inmuebles.

Entre los arrestados figuran cuatro policías municipales, incluido Timoteo “N”, quien funge como director de Seguridad Pública de Angamacutiro.

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Qué se aseguró en el operativo

Según el reporte de la Guardia Civil de Michoacán, en Angamacutiro y Puruándiro se intervinieron 28 inmuebles y se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico vinculados a la estructura criminal.

La Guardia Civil indicó que mantiene labores coordinadas con la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para avanzar en la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

La infiltración en la policía municipal

Uno de los hallazgos del operativo fue la detención de cuatro elementos de la policía municipal de Angamacutiro, entre ellos el director de Seguridad Pública del municipio.

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Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario detenido fue identificado como Timoteo N. Presuntamente en el momento en que intervinieron las autoridades federales, fue localizado entre los policías un civil que portaba la insignia de la corporación sin formar parte de ella. Ese civil sería parte de la estructura criminal que lideraba Rendón Aguilar.

El origen del operativo: la captura de “El Señor de la T”

El despliegue en Angamacutiro y Puruándiro se produjo como seguimiento a la detención de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, capturado el 17 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó al detenido, de 51 años, como presunto coordinador regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Señor de la T CJNG detenido en Michoacán
Foto: Fiscalía de Michoacán

Según las investigaciones, Rendón Aguilar mantenía presencia y operación criminal en cinco municipios del Bajío michoacano: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. Las autoridades lo relacionan con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

El detenido contaba además con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Casos de violencia atribuidos a la célula

Las investigaciones vinculan a Rendón Aguilar con dos hechos graves registrados en la región. En Penjamillo, se le relaciona con el homicidio del síndico municipal Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025.

Roberto Ramírez Zárate, síndico del Ayuntamiento de Penjamillo
Asesinan en su auto a Roberto Ramírez Zárate, síndico del Ayuntamiento de Penjamillo. Créditos: Facebook/ Roberto Ramirez Zarate

En Angamacutiro, las autoridades lo señalan como probable responsable de la desaparición de la exalcaldesa Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024.

Ambos casos figuran entre los hechos más graves atribuidos a su célula en la zona del Bajío michoacano. El detenido también aparece mencionado en otras investigaciones de desapariciones registradas en la región, sin que las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas.

Rendón Aguilar mantenía además una relación operativa cercana con Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como otro líder regional de la misma organización criminal en la zona.

Marco institucional del despliegue

La captura de “El Señor de la T” y el posterior operativo en Angamacutiro y Puruándiro se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno federal para combatir a grupos delictivos señalados por afectar a familias y sectores productivos.

En las acciones participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Guardia Civil de Michoacán señaló que mantiene acciones operativas en coordinación con instancias federales para combatir la extorsión y detener a objetivos generadores de violencia en la entidad.

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