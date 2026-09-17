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Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz, el conductor de TV Azteca estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva

El exconductor de Venga la Alegría, Carlos “Chicken” Muñoz, relató que estuvo a punto de morir por comer comida contaminada

Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz, el conductor de TV Azteca estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)
Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz, el conductor de TV Azteca estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)
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Carlos “Chicken” Muñoz, conductor de El Otro Lado de Los Realities en TV Azteca, estuvo al borde de la muerte tras sufrir un choque séptico derivado de una peritonitis aguda con ruptura de apéndice, cuadro que él atribuye al consumo de un poke bowl de atún.

El conductor relató el episodio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió detalles del proceso médico que enfrentó durante su hospitalización. Fue sometido a una cirugía de urgencia y posteriormente ingresó a terapia intensiva.

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¿Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz, conductor de TV Azteca?

Carlos Muñoz explicó que el alimento que desencadenó el cuadro era, a su parecer, una opción saludable, por lo que no entendía que de ese consumo derivaría la infección. El conductor detalló que le detectaron 3 bacterias y un virus.

Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca, estuvo en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)
Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca, estuvo en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)

“No me imaginaba que un poke bowl de atún, al que siempre pensé como algo superhealthy, pudiera traer escondidas 3 bacterias y un virus, o que las manos de la persona del restaurante que lo preparó podrían no estar limpias”, escribió.

El conductor detalló que desconocía por completo los procedimientos médicos a los que sería sometido en cuestión de horas. Antes de este episodio, dijo, no tenía información sobre los riesgos que implica una infección de este tipo si no se atiende a tiempo.

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Le colocaron un catéter a Carlos Muñoz hasta el corazón para estabilizarlo

Durante su estancia en terapia intensiva, a Carlos “Chicken” Muñoz le instalaron un catéter que entraba por la yugular y llegaba hasta el corazón. También recibió norepinefrina de manera continua para mantener sus signos vitales estables.

Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca, estuvo en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)
Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca, estuvo en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)

“No tenía idea de que existía un catéter que podía entrar por la yugular y llegar al corazón, ni comprendía que una máquina lanzándome chorros de norepinefrina sería la responsable de que mi cuerpo no se apagara”, relató el conductor en su publicación.

Chicken Muñoz llama “ángel guardián” al médico que lo atendió

Carlos Muñoz agradeció públicamente al médico que lo atendió durante la emergencia, a quien identificó como Juan José Delgadillo Morales. “Hace una semana tampoco sabía que tengo un ángel guardián llamado Juan José Delgadillo que literalmente me salvó la vida”, escribió el conductor.

También reconoció el acompañamiento de su familia y amigos durante el proceso de hospitalización. Según indicó, permanecieron a su lado en cada etapa de la recuperación.

Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca, estuvo en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)
Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca, estuvo en terapia intensiva (Instagram/@carloschicken7)

La apendicitis aguda puede derivar en una emergencia quirúrgica

De acuerdo con información médica, una apendicitis aguda es la inflamación repentina del apéndice, generalmente causada por una obstrucción o acumulación de bacterias. Si no se trata de manera oportuna, el cuadro puede convertirse en una emergencia quirúrgica abdominal con riesgo de muerte, como ocurrió en el caso de Muñoz con la ruptura del apéndice y la posterior peritonitis.

Tras la cirugía, el conductor fue reportado estable y en proceso de recuperación. En su mensaje final en redes sociales, Muñoz escribió: “Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias, vida, por esta nueva oportunidad”.

El conductor de televisión Carlos "Chicken" Muñoz es trasladado en camilla por los pasillos de un centro médico hacia la Unidad de Terapia Intensiva. En las imágenes se observa al presentador recostado con bata hospitalaria e itinerario de suero intravenoso mientras el personal médico guía la camilla por las instalaciones del hospital. (Instagram: @carloschicken7)

¿Quién es y cuántos años tiene Carlos Chicken Muñoz?

Carlos “Chicken” Muñoz, cuyo nombre completo es Carlos Muñoz Cazzaro, es un locutor y conductor mexicano de radio y televisión originario de Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Nació el 2 de julio de 1984, por lo que tiene 44 años,

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESM Campus Estado de México. Su carrera comenzó en 2005 como comentarista deportivo en Grupo ACIR, donde durante ocho años condujo los noticieros Panorama Informativo y Espacio Deportivo. También fue reportero oficial de la Selección Mexicana y cubrió los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

De la radio deportiva a la música y el streaming

En 2013 dio un giro a su carrera al convertirse en locutor musical de la estación 106.5 Mix, donde condujo el morning show y, posteriormente, el programa nocturno durante varios años. Fue también host oficial de la primera temporada de Mixer Latinoamérica, plataforma de streaming de Microsoft, y condujo por más de cuatro años el programa de entrevistas de 88.9 Noticias.

Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca (Instagram/@carloschicken7)
Carlos Chicken Muñoz, conductor de TV Azteca (Instagram/@carloschicken7)

Su llegada a TV Azteca

En TV Azteca condujo la cuarta temporada de Game Central, programa enfocado en cultura pop y videojuegos, junto a Jessica Bulman, con quien más tarde se casó el 7 de mayo de 2022. En 2021 participó en la segunda temporada de Survivor México, de la que salió como cuarto eliminado.

Desde enero de 2023 forma parte del equipo de conductores de Venga la Alegría Fin de Semana. Actualmente también conduce El Otro Lado de Los Realities y el espacio informativo Índigo Noticias, de Reporte Índigo.

El origen de su apodo

El apodo “Chicken” se lo puso el periodista Alejandro Cacho, con quien trabajó en el programa Panorama Informativo de 88.9 Noticias. El sobrenombre surgió porque en sus primeros años como locutor usaba un peinado con mucho gel que sus compañeros asociaban con el personaje animado Chicken Little.

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