Omar García Harfuch anuncia la captura del feminicida de la española Claudia Tacoronte

Francisco Javier "N" es el principal sospechoso del crimen contra la joven estudiante. Crédito: FGE Morelos / Redes Sociales

Guardar

Este 17 de septiembre fue detenido por autoridades mexicanas Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, atacada con arma blanca en el municipio de Cuautla el pasado sábado 12 de septiembre.

La aprehensión fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Morelos había difundido una ficha de búsqueda contra el presunto agresor, identificado extraoficialmente con el alias de “El Trompas”. La publicación se realizó horas después de que un juez especializado concediera una orden de aprehensión en su contra.

El fiscal del estado Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida judicial antes de ser publicada la foto del presunto criminal en entrevista con medios de comunicación. “Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino”, declaró el funcionario, y adelantó que en las próximas horas se darían a conocer más detalles del caso.

PUBLICIDAD

El documento difundido por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio incorporó una fotografía del señalado bajo la leyenda “si lo reconoces, denúncialo”. La Fiscalía habilitó un número de WhatsApp, 777 129 3499, y dos líneas telefónicas para llamadas anónimas: 777 109 1248 y 777 257 7785.

También se difundieron dos correos electrónicos para recibir información: fiscalia.feminicidios@fiscaliamorelos.gob.mx y un correo alterno alojado en Gmail. La ficha precisó que Francisco Javier “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, en apego al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

PUBLICIDAD

La fotografía del sujeto fue difundida este 16 de septiembre por autoridades de Morelos. Crédito: FGE Morelos

El documento aclaró además que la difusión de su imagen respondió a su condición de persona sustraída de la acción de la justicia, conforme al artículo 106 del mismo código. Blumenkron adelantó a los medios que la ficha se daría a conocer “más tarde” este mismo miércoles 16 de septiembre y así ocurrió.

El fiscal explicó que los videos ciudadanos requieren pruebas adicionales

Blumenkron detalló que la Fiscalía Especializada en Feminicidios recabó del lugar de los hechos varios videos de cámaras de videovigilancia desde que tuvo conocimiento del caso. El funcionario señaló que parte de ese material se filtró después en medios de comunicación, tanto grabaciones de cámaras fijas como videos captados desde celulares.

PUBLICIDAD

“Esas cámaras o esos videos nos han servido también como indicios importantes”, afirmó el fiscal, quien subrayó el aporte de la ciudadanía en la integración de la carpeta de investigación. Blumenkron calificó esa colaboración como relevante para el avance del caso.

Tras el crimen han sido revelados videos del presunto asesino luego del ataque. Crédito: Redes Sociales

Pese a ese reconocimiento, el funcionario matizó el peso probatorio de las grabaciones. “Esa información nos sirve, pero también si esos videos o esa información no va acompañada de otras pruebas, no tendríamos éxito ante un juez en un proceso”, advirtió Blumenkron ante los reporteros presentes.

Un reportero preguntó al fiscal si el operativo se limitaba al territorio de Morelos o si se había extendido a otros estados de la República. “La búsqueda se hace en todos los estados. Incluso, obviamente, si nosotros tenemos información de que pudiera estar en otra entidad, se pide colaboración de esa entidad”, respondió Blumenkron.

PUBLICIDAD

Esto se sabe sobre el crimen contra la estudiante española

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, murió el sábado 12 de septiembre tras un ataque con arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven cursaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, proveniente de la Universidad de Granada, España.

Originaria de Santa Brígida, en Gran Canaria, la estudiante avanzaba en el cuarto año del Grado en Educación Infantil y había llegado a territorio morelense a mediados de agosto como parte del convenio de movilidad entre ambas universidades. La noche del ataque, la joven se encontraba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, feria cultural que se desarrollaba en los alrededores de la Casa de la Cultura.

PUBLICIDAD

Según el relato de su hermana, Lara Tacoronte, difundido desde España, un hombre intentó arrebatarle el celular a Claudia, quien salió corriendo en busca de auxilio antes de ser alcanzada y herida con un cuchillo en repetidas ocasiones. La joven alcanzó a resguardarse en el interior del inmueble, donde perdió la vida minutos después, sin que los servicios de emergencia llegaran a tiempo.

Marcha del 15 de septiembre en Cuernavaca por el feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana

El fiscal Blumenkron sostuvo una reunión de trabajo el 14 de septiembre con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, y la cónsul adjunta, María Prada González, en la sede de la FGE en Temixco. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, también se reunió con representantes consulares e instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad para brindar apoyo a la familia de la víctima.

PUBLICIDAD

La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y facilitó el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto iniciar el siguiente semestre en esa institución. El rector Pedro Mercado calificó el crimen como un “acto brutal” y la universidad activó apoyo psicológico para los 27 estudiantes españoles que realizan estancias en centros mexicanos.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales se pronunció tras el crimen. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

Luego de la gravedad del caso, la Academia Mexicana de Ciencias Penales emitió un comunicado el 15 de septiembre en el que lamentó el crimen y advirtió sobre los riesgos de la próxima Ley General en Materia de Feminicidio. El documento, firmado por su presidente, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que la legislación podría convertirse en “derecho penal simbólico” si no se acompaña de un modelo político criminal unificado entre los tres órdenes de gobierno.

PUBLICIDAD

La organización afirmó que ofreció en diversas ocasiones cooperación técnica y jurídica al gobierno federal, sin haber recibido respuesta hasta la fecha del comunicado. El caso de Claudia Tacoronte se sumó a los feminicidios de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, otras tres estudiantes vinculadas a la UAEM asesinadas en lo que va de 2026.