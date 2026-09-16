Encontraron el cadáver de un estadounidense en un apartahotel de El Poblado en Medellín: llevaba una semana muerto y le sobrevivía su mascota

El cuerpo de Damon John Wubben estaba en estado de descomposición dentro de un apartamento del apartahotel Loma Verde - crédito red social X

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El perro de Damon John Wubben estaba vivo cuando los agentes forzaron la entrada al apartamento 702 del apartahotel Loma Verde, en el barrio El Poblado, al sur de Medellín.

Su dueño, un ciudadano estadounidense de 63 años, llevaba siete días sin dar señales de vida y fue hallado en estado de descomposición.

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Wubben se había registrado en el establecimiento el domingo 6 de septiembre junto a su mascota. Nadie volvió a saber de él hasta que los administradores, ante el silencio prolongado, alertaron a las autoridades.

Los uniformados abrieron el apartamento y encontraron al canino con vida. El cuerpo del extranjero, en cambio, no presentaba signos vitales.

De inmediato se notificó a la Policía Judicial para el levantamiento del cadáver y el inicio de la investigación. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde expertos forenses deberán establecer las causas exactas de la muerte.