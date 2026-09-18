“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario: fecha y detalles del reestreno

“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario. (IG: gdtreal)

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La película El laberinto del fauno regresa a los cines de México este 15 de octubre de 2026 para celebrar su 20 aniversario con versiones restauradas en formatos 4K y 3D en salas de exhibición comercial.

La proyección en el país contempla una cobertura superior a los 300 cines a través de la cadena Cinépolis. La empresa proyectará las funciones dentro del programa especializado Cinépolis +QUE CINE.

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El reestreno marca la primera ocasión en que el largometraje proyecta una conversión al formato 3D en salas mexicanas.

La distribuidora Cinépolis confirmó que la disponibilidad final de los formatos dependerá de cada complejo cinematográfico.

El trabajo visual incluyó una nueva mezcla de sonido orientada a las salas de exhibición modernas. Las modificaciones buscan presentar la obra con la tecnología de proyección actual.

Las entradas estarán disponibles en el sitio web, la aplicación móvil y las taquillas físicas de la cadena.

El reestreno marca la primera ocasión en que el largometraje proyecta una conversión estereoscópica tridimensional.

Cinépolis exhibe la obra en más de 300 salas de la República Mexicana

El proyecto de restauración surgió a partir del negativo original de 35 milímetros. El cineasta Guillermo del Toro supervisó de forma personal el proceso de remasterización en resolución 4K y la conversión cuadro por cuadro al formato tridimensional.

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El director mexicano explicó que la conversión tridimensional requirió el trabajo manual de un equipo de artistas especializados.

Del Toro enfatizó que la producción descartó el uso de herramientas de inteligencia artificial para la actualización técnica de las imágenes.

Del Toro afirmó durante la convención San Diego Comic-Con que la nueva versión incluye ajustes sonoros. El cineasta declaró que el audio remezclado y la imagen remasterizada otorgan una renovación completa a la cinta.

Las funciones comerciales en México inician casi un mes después de su presentación en el Festival de Cannes 2026. En dicho certamen internacional se mostró por primera vez la versión restaurada durante el mes de mayo.

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En Estados Unidos, la película llega a las pantallas de cine el 9 de octubre de 2026. La fecha coincide con el cumpleaños del director y la distribución corre a cargo de las empresas Cineverse y Fathom Entertainment.

El vicepresidente de programación global de la cadena exhibidora, Miguel Rivera, señaló que la iniciativa busca devolver la película al espacio cinematográfico para el cual fue diseñada. La estrategia pretende alcanzar a los espectadores originales y a nuevas audiencias.

Del Toro declaró que el audio remezclado y la imagen remasterizada otorgan una renovación completa a la cinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración en formato 4K y 3D contó con la supervisión de Guillermo del Toro

La trama mantiene su montaje original sin escenas adicionales ni modificaciones en la secuencia narrativa. La historia se sitúa en la España de 1944, durante el periodo posterior a la Guerra Civil Española y el establecimiento del régimen de Francisco Franco.

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El relato sigue a la niña Ofelia, interpretada por la actriz Ivana Baquero, quien se traslada a un campamento militar. La menor viaja acompañada de su madre embarazada, personaje a cargo de Ariadna Gil.

El destino del viaje es el centro de operaciones del capitán Vidal, interpretado por el actor Sergi López. El militar encabeza la represión contra los grupos de resistencia republicana ocultos en la zona rural.

En ese entorno de conflicto, la protagonista descubre las ruinas de un antiguo laberinto. En el lugar encuentra a un Fauno, criatura interpretada por el actor Doug Jones, quien le encomienda tres tareas específicas.

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El reparto principal cuenta con las actuaciones de Maribel Verdú, Álex Angulo y Roger Casamajor. El actor Doug Jones interpretó también al personaje del Hombre Pálido en las secuencias subterráneas.

La trama mantiene su montaje original sin escenas adicionales ni modificaciones en la secuencia narrativa.

La cinta acumuló tres premios Oscar y reconocimientos en el Festival de Cannes

El apartado técnico contó con la participación del director de fotografía Guillermo Navarro. El diseño de producción estuvo bajo la responsabilidad de Eugenio Caballero, mientras que la música original fue compuesta por Javier Navarrete.

En la 79 edición de los premios Oscar celebrada en 2007, la producción acumuló seis nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cinta compitió en las categorías de guion original, banda sonora y película de habla no inglesa.

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El largometraje obtuvo tres estatuillas de la Academia estadounidense. Los galardones correspondieron a las categorías de mejor fotografía para Guillermo Navarro, mejor dirección de arte para Eugenio Caballero y Pilar Revuelta, y mejor maquillaje para David Martí y Montse Ribé.

En la 79 edición de los premios Oscar celebrada en 2007, la producción acumuló seis nominaciones de la Academia. (Archivo)

La cinta sumó 13 nominaciones en los Premios Goya del cine español. La producción consiguió siete premios, incluidos mejor guion original para Guillermo del Toro y mejor actriz revelación para Ivana Baquero.

La llegada a las salas de Cinépolis representa el reestreno comercial más amplio de la película en el país desde su exhibición original en 2006.

Las fechas de preventa y los precios de las entradas se darán a conocer en la cartelera digital del exhibidor.