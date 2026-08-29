Mexicanos respaldan modificar horario y elevar edad mínima para consumir alcohol, según encuesta: 67% respalda subir impuesto

Los españoles dejan las bebidas espirituosas por productos 0,0 y combinados listos para el consumo. (Canva)

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Las políticas públicas para evitar el alto consumo de alcohol en México siguen rezagadas a pesar de que genera hasta 40 mil muertes al año a nivel nacional y deja costos sociales superiores a 552 mil millones de pesos, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública.

Con ese telón de fondo, dos mediciones recientes reportan respaldo mayoritario a medidas para regular precio, disponibilidad y promoción de bebidas alcohólicas.

La Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) informó que, de acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, sobre la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT 2025), 67% de la población respalda aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas.

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En ese mismo análisis, incluso entre quienes beben con frecuencia, 52.7% está de acuerdo con elevar esos impuestos.

En el análisis del INSP sobre la ENCODAT 2025, el respaldo también alcanza medidas sobre disponibilidad y promoción: 88% de los encuestados estuvo de acuerdo con reducir los horarios de venta de bebidas alcohólicas; 86.9% con eliminar su patrocinio en equipos o eventos deportivos, y 86.8% con aumentar la edad mínima para comprar alcohol.

En ese mismo ejercicio, 79.4% apoyó reducir el número de establecimientos de venta de alcohol.

La doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA), sostuvo que los resultados muestran apertura social a modificar políticas públicas para reducir consumo y consecuencias.

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Añadió que el consumo ocurre dentro de un entorno determinado por precio, disponibilidad, publicidad, horarios y puntos de venta, y que modificar ese entorno es una herramienta legítima de salud pública.

Por separado, RASA reportó hallazgos de un primer estudio desarrollado por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Ese estudio indica que 95.7% apoya garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento; 95.6% respalda aumentar las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, y 92.8% está de acuerdo con ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.

Una encuesta de DINAMIA en CDMX reporta preocupación por violencia

RASA también difundió resultados de una encuesta realizada por la casa encuestadora DINAMIA. En ese ejercicio, 94% de la población de la Ciudad de México consideró el alcohol como un problema de salud pública.

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En la misma encuesta, la violencia apareció como principal preocupación en 75%, y se registró preocupación por violencia contra las mujeres en 83% y por violencia familiar en 78%.

De acuerdo con la información divulgada por RASA, en ambos estudios las mujeres mostraron consistentemente un mayor apoyo a estas medidas en comparación con los hombres, mientras que las diferencias asociadas a la edad y al nivel socioeconómico fueron menores.

RASA atribuye el rezago a reformas sin actualización desde 2008 y 2013

RASA señaló que el respaldo social contrasta con un rezago regulatorio. Según la organización, la última reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad de bebidas alcohólicas se realizó en 2008, y la última reforma fiscal específica sobre bebidas alcohólicas corresponde a 2013.

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También advirtió que las reglas sobre disponibilidad son heterogéneas entre entidades y municipios.

El doctor Luis Solís Rojas, médico psiquiatra y especialista en adicciones, comentó que los resultados abren una ventana de oportunidad para que México actualice su política de alcohol.

Sostuvo que conocer el nivel de aceptación de distintas medidas aporta información estratégica para fortalecer el diseño, la comunicación y la implementación de políticas públicas con mayor legitimidad y posibilidades de permanencia.

Alonso Robledo, vocero de RASA, afirmó que los hallazgos muestran que la regulación del alcohol es una necesidad sustentada en evidencia científica y que, además, cuenta con respaldo social.

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Añadió que la discusión debe enfocarse en por qué las autoridades siguen postergando regular el alcohol, y sostuvo que corresponde convertir esa legitimidad social en decisiones públicas para proteger la salud de la población.

Organizaciones pidieron una política nacional integral tras ENCODAT 2025

En febrero pasado, representantes de Salud Justa Mx, RASA y la Fundación Cáncer Warriors de México solicitaron al gobierno de México la creación de una política nacional integral contra el alcoholismo, tras los resultados de la ENCODAT 2025.

En ese contexto, se informó que, según datos del INSP, el consumo de alcohol en México provocó cerca de 40 mil muertes anuales y generó al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales.

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La investigadora Nancy López señaló que la prevalencia de consumo en adolescentes se mantuvo en 33.9%, con diferencias mínimas entre hombres y mujeres.

También indicó que el consumo alguna vez en la vida entre mujeres aumentó de 67.3% a 75.4%. Agregó que, aunque las prevalencias disminuyeron en 2025 respecto a 2016, millones de menores y adultos continuaron ingiriendo alcohol, lo que evidenció la necesidad de fortalecer acciones preventivas.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, advirtió que el consumo de alcohol persistió como un problema de salud pública y remarcó el desafío que representa el incremento entre mujeres adultas.

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Sebastián García Procel, de la Fundación Cáncer Warriors de México, recordó que el alcohol está clasificado como carcinógeno Grupo 1 y está vinculado a varios tipos de cáncer.