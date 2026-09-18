De Chucky Lozano a Álex Padilla: Rafa Márquez revela su primera convocatoria de Selección Mexicana

Empieza la nueva era de la Selección Mexicana, Rafael Márquez reveló su primera lista de convocados la tarde de este jueves 17 de septiembre para los partidos amistosos que disputarán en próximos días. Luego de varios rumores y especulaciones, el técnico del Tricolor compartió los nombres de los jugadores que integrarán su primer llamado. Y la primer novedad que sorprendió fue el regreso de Hirving Chucky Lozano.
Debido a que los duelos del mes de septiembre son partidos amistosos, los clubes de la Liga MX limitaron prestar a dos futbolistas para evitar mayores ausencias en las próximas jornadas del Apertura 2026. Tal como se filtró, Chivas se convirtió en la base del combinado nacional, el conjunto de Guadalajara retomó el protagonismo que perdió años atrás en selección al aportar seis jugadores de los 30 que consideró el entrenador.
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Raúl Tala Rangel se mantiene como el propietario del arco mexicano tras su sobresaliente actuación durante el Mundial 2026. Y una de las novedades es el regreso de Álex Padilla al arco, así como la oportunidad que recibió Óscar García de León.
Esta es la lista de convocados de Rafa Márquez
Con un total de 30 jugadores, así quedó la primera convocatoria de Rafael Márquez:
Porteros
- Raúl Rangel — Guadalajara
- Oscar García — León
- Alex Padilla — Athletic de Bilbao
Defensas
- Johan Vásquez — Genoa
- César Montes — Lokomotiv
- Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey
- Israel Reyes — América
- Everardo López — Toluca
- Jorge Sánchez — Atlas
- Jesús Gallardo — Toluca
- Mateo Chávez — AZ Alkmaar
- Diego Campillo - Guadalajara
Mediocampistas
- Erik Lira — Cruz Azul
- Luis Chávez — Dinamo Moscú
- Obed Vargas — Atlético de Madrid
- Jeremy Márquez — Cruz Azul
- Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey
- Álvaro Fidalgo — Real Betis
- Alan Cervantes — América
- Denzell García — FC Juárez
- Gilberto Mora — Tijuana
- Luis Romo - Guadalajara
Delanteros
- Roberto Alvarado — Guadalajara
- Hirving Lozano — LA Galaxy
- Santiago Giménez — Porto
- Armando González — Olympiacos
- Germán Berterame — Inter Miami
- Hugo Camberos — Guadalajara
- Santiago Sandoval — Guadalajara
- Isaías Violante — América
Calendario oficial de la Selección Mexicana en septiembre
Estos son los primeros partidos que dirigirá el Kaiser en su nueva faceta como director técnico de la Selección Nacional Mayor. Septiembre y octubre serán meses con actividad, el cinco veces mundialista apostará por mantener el trabajo que realizó con Javier Aguirre, y a su vez buscará darle un estilo propio a su equipo.
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México vs Colombia
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Horario: 19:00 horas (centro de México)
- Sede: Baltimore, M&T Bank Stadium
México vs Perú
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Horario: 19:00 horas (centro de México)
- Sede: New Jersey, Sport Ilustrared Stadium
Estados Unidos vs México
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Horario: 20:00 horas (centro de México)
- Sede: Phoenix, State Farm Stadium
México vs Chile
- Fecha: martes 6 de octubre
- Horario: 20:30 horas
- Sede: Los Ángeles, Memorial Coliseum
Rafa Márquez y su proyecto de seguir a 60 futbolistas para potencializar al Tri
Durante la presentación de Rafa Márquez como director técnico, presentaron el proyecto deportivo que establece un radar de 60 jugadores o más, incluidos jóvenes que buscan un lugar en el equipo nacional. El seguimiento no se limitará a las Fechas FIFA ni a las concentraciones de verano, pues la intención es evaluar a los futbolistas durante todo el año.
La metodología contempla cuatro ejes de observación y evaluación multidisciplinaria. Márquez explicó que el seguimiento incluirá el desempeño deportivo, las condiciones personales de los convocables y el trabajo que realizan dentro y fuera de la cancha.
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“Hay un radar hoy en día de 60 jugadores o más. Creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes que viene empujando fuerte, que también se tiene ya en ese radar, y vamos a estar muy pendientes de todos ellos”, dijo el entrenador.
(Infobae México)
El exjugador de Barcelona indicó que el objetivo es brindar herramientas a los clubes y trabajar de forma paralela con ellos, para que los futbolistas lleguen a la selección en su mejor nivel. “Estamos tratando de tener más completo el 365 para poder darles todas estas herramientas a los clubes también y trabajar en paralelo”.
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Márquez sostuvo que la convocatoria dependerá del desempeño cotidiano de cada jugador en su equipo. Bajo ese criterio, ningún integrante tendría asegurado su lugar por su nombre o antecedentes.
“Cada uno de los jugadores va a tener que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados. Creo que eso es lo principal”, expuso. Añadió que la competencia interna permitiría obtener el máximo nivel de cada integrante y potenciar al jugador mexicano.
La estrategia también contempla una mayor cantidad de partidos amistosos y torneos en Europa contra selecciones de élite. El propósito es que los futbolistas se acostumbren a ritmos de máxima intensidad y enfrenten rivales fuera de las zonas de confort.
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