De Chucky Lozano a Álex Padilla: Rafa Márquez revela su primera convocatoria de Selección Mexicana (REUTERS/Daniel Becerril)

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Empieza la nueva era de la Selección Mexicana, Rafael Márquez reveló su primera lista de convocados la tarde de este jueves 17 de septiembre para los partidos amistosos que disputarán en próximos días. Luego de varios rumores y especulaciones, el técnico del Tricolor compartió los nombres de los jugadores que integrarán su primer llamado. Y la primer novedad que sorprendió fue el regreso de Hirving Chucky Lozano.

Debido a que los duelos del mes de septiembre son partidos amistosos, los clubes de la Liga MX limitaron prestar a dos futbolistas para evitar mayores ausencias en las próximas jornadas del Apertura 2026. Tal como se filtró, Chivas se convirtió en la base del combinado nacional, el conjunto de Guadalajara retomó el protagonismo que perdió años atrás en selección al aportar seis jugadores de los 30 que consideró el entrenador.

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Raúl Tala Rangel se mantiene como el propietario del arco mexicano tras su sobresaliente actuación durante el Mundial 2026. Y una de las novedades es el regreso de Álex Padilla al arco, así como la oportunidad que recibió Óscar García de León.

Esta es la lista de convocados de Rafa Márquez

Con un total de 30 jugadores, así quedó la primera convocatoria de Rafael Márquez:

Porteros

Raúl Rangel — Guadalajara

Oscar García — León

Alex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

Johan Vásquez — Genoa

César Montes — Lokomotiv

Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey

Israel Reyes — América

Everardo López — Toluca

Jorge Sánchez — Atlas

Jesús Gallardo — Toluca

Mateo Chávez — AZ Alkmaar

Diego Campillo - Guadalajara

Mediocampistas

Erik Lira — Cruz Azul

Luis Chávez — Dinamo Moscú

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Jeremy Márquez — Cruz Azul

Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Alan Cervantes — América

Denzell García — FC Juárez

Gilberto Mora — Tijuana

Luis Romo - Guadalajara

Delanteros

Roberto Alvarado — Guadalajara

Hirving Lozano — LA Galaxy

Santiago Giménez — Porto

Armando González — Olympiacos

Germán Berterame — Inter Miami

Hugo Camberos — Guadalajara

Santiago Sandoval — Guadalajara

Isaías Violante — América

Calendario oficial de la Selección Mexicana en septiembre

Estos son los primeros partidos que dirigirá el Kaiser en su nueva faceta como director técnico de la Selección Nacional Mayor. Septiembre y octubre serán meses con actividad, el cinco veces mundialista apostará por mantener el trabajo que realizó con Javier Aguirre, y a su vez buscará darle un estilo propio a su equipo.

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México vs Colombia

Fecha: sábado 26 de septiembre

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Sede: Baltimore, M&T Bank Stadium

México vs Perú

Fecha: martes 29 de septiembre

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Sede: New Jersey, Sport Ilustrared Stadium

Estados Unidos vs México

Fecha: sábado 3 de octubre

Horario: 20:00 horas (centro de México)

Sede: Phoenix, State Farm Stadium

México vs Chile

Fecha: martes 6 de octubre

Horario: 20:30 horas

Sede: Los Ángeles, Memorial Coliseum

Rafa Márquez y su proyecto de seguir a 60 futbolistas para potencializar al Tri

Durante la presentación de Rafa Márquez como director técnico, presentaron el proyecto deportivo que establece un radar de 60 jugadores o más, incluidos jóvenes que buscan un lugar en el equipo nacional. El seguimiento no se limitará a las Fechas FIFA ni a las concentraciones de verano, pues la intención es evaluar a los futbolistas durante todo el año.

La metodología contempla cuatro ejes de observación y evaluación multidisciplinaria. Márquez explicó que el seguimiento incluirá el desempeño deportivo, las condiciones personales de los convocables y el trabajo que realizan dentro y fuera de la cancha.

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“Hay un radar hoy en día de 60 jugadores o más. Creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes que viene empujando fuerte, que también se tiene ya en ese radar, y vamos a estar muy pendientes de todos ellos”, dijo el entrenador.

(Infobae México)

El exjugador de Barcelona indicó que el objetivo es brindar herramientas a los clubes y trabajar de forma paralela con ellos, para que los futbolistas lleguen a la selección en su mejor nivel. “Estamos tratando de tener más completo el 365 para poder darles todas estas herramientas a los clubes también y trabajar en paralelo”.

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Márquez sostuvo que la convocatoria dependerá del desempeño cotidiano de cada jugador en su equipo. Bajo ese criterio, ningún integrante tendría asegurado su lugar por su nombre o antecedentes.

“Cada uno de los jugadores va a tener que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados. Creo que eso es lo principal”, expuso. Añadió que la competencia interna permitiría obtener el máximo nivel de cada integrante y potenciar al jugador mexicano.

La estrategia también contempla una mayor cantidad de partidos amistosos y torneos en Europa contra selecciones de élite. El propósito es que los futbolistas se acostumbren a ritmos de máxima intensidad y enfrenten rivales fuera de las zonas de confort.

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