De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC

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En diferentes acciones realizadas en los estados de Sinaloa y Nayarit, fuerzas federales y locales detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, cartuchos y explosivos. Entre los operativos también se inhabilitó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales de ambas entidades.

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Balance general de los operativos

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas, entre ellas tres menores, y aseguraron armas largas, más de 9 mil cartuchos y 53 artefactos explosivos. Además, inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Culiacán y localizaron un campamento con armamento en Concordia.

El saldo conjunto de las acciones incluyó también dos vehículos asegurados en Nayarit, uno más en Mazatlán y una embarcación con motor fuera de borda.

Las autoridades detallaron que los aseguramientos de armas incluyeron además, cargadores, chalecos tácticos y, en un caso, placas balísticas, elementos que fueron localizados en distintos puntos de Sinaloa durante recorridos e inspecciones.

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Detenciones en Nayarit

En el municipio de Acaponeta, elementos de la GN, el Ejército Mexicano, Marina y la Policía Estatal detuvieron a siete personas. Entre los detenidos había tres menores de edad.

Durante la acción se aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores y 530 cartuchos. También se incautaron tres chalecos tácticos y dos vehículos.

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC

Esta acción concentró la mayor parte de las detenciones reportadas en el conjunto de operativos, además de ser el único punto donde se confirmó la participación de menores de edad entre los detenidos.

Detención y hallazgo de explosivos en Mazatlán

En Mazatlán, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron a un hombre durante un dispositivo de inspección, seguridad y vigilancia. Las autoridades señalaron que el detenido forma parte de una célula delictiva.

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Al hombre se le aseguró un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que motivó su detención dentro del mismo operativo de revisión.

En un hecho independiente, también en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados. Este aseguramiento de explosivos representa uno de los datos de mayor peso dentro del conjunto de acciones reportadas, dado el volumen de artefactos localizados en un solo hallazgo.

Aseguramientos en Culiacán, Escuinapa y Concordia

En el poblado Corral Viejo, en Culiacán, elementos de Marina y FGR localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. En el sitio se aseguraron mil 350 litros de sustancias químicas y material diverso vinculado a la producción de metanfetamina.

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La inhabilitación de este laboratorio fue uno de los hallazgos centrales entre las acciones reportadas en Sinaloa, al tratarse de un punto de producción de droga sintética y no únicamente de un aseguramiento de armamento.

En Escuinapa, elementos de Marina realizaban un recorrido en el canal de Teacapán cuando localizaron una embarcación menor abandonada, equipada con motor fuera de borda. Junto a ella se aseguraron 7 mil 940 cartuchos, sin que se reportaran personas detenidas en el lugar.

En Concordia, el Ejército Mexicano localizó un campamento clandestino. Ahí se incautaron tres armas largas, 27 cargadores y mil 206 cartuchos, además de dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

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De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC

Ninguno de estos tres hallazgos, correspondientes a Culiacán, Escuinapa y Concordia, derivó en detenciones, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Postura de las autoridades

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades locales de Sinaloa y Nayarit. El objetivo declarado es fortalecer la seguridad en ambas entidades.

Las dependencias federales indicaron que buscan detener a generadores de violencia y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos que operan en la región.

El mensaje institucional acompañó el reporte conjunto de resultados, que combinó detenciones, aseguramiento de armamento y explosivos, y la inhabilitación de infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas en el territorio de Sinaloa y Nayarit.

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