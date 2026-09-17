México

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit

Las acciones en Sinaloa y Nayarit dejaron más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos caseros y un laboratorio de metanfetamina fuera de operación, además de capturas coordinadas con autoridades estatales

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC
De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC
Guardar

En diferentes acciones realizadas en los estados de Sinaloa y Nayarit, fuerzas federales y locales detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, cartuchos y explosivos. Entre los operativos también se inhabilitó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales de ambas entidades.

PUBLICIDAD

Balance general de los operativos

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas, entre ellas tres menores, y aseguraron armas largas, más de 9 mil cartuchos y 53 artefactos explosivos. Además, inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Culiacán y localizaron un campamento con armamento en Concordia.

El saldo conjunto de las acciones incluyó también dos vehículos asegurados en Nayarit, uno más en Mazatlán y una embarcación con motor fuera de borda.

Las autoridades detallaron que los aseguramientos de armas incluyeron además, cargadores, chalecos tácticos y, en un caso, placas balísticas, elementos que fueron localizados en distintos puntos de Sinaloa durante recorridos e inspecciones.

PUBLICIDAD

Detenciones en Nayarit

En el municipio de Acaponeta, elementos de la GN, el Ejército Mexicano, Marina y la Policía Estatal detuvieron a siete personas. Entre los detenidos había tres menores de edad.

Durante la acción se aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores y 530 cartuchos. También se incautaron tres chalecos tácticos y dos vehículos.

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC
De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC

Esta acción concentró la mayor parte de las detenciones reportadas en el conjunto de operativos, además de ser el único punto donde se confirmó la participación de menores de edad entre los detenidos.

Detención y hallazgo de explosivos en Mazatlán

En Mazatlán, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron a un hombre durante un dispositivo de inspección, seguridad y vigilancia. Las autoridades señalaron que el detenido forma parte de una célula delictiva.

Al hombre se le aseguró un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que motivó su detención dentro del mismo operativo de revisión.

En un hecho independiente, también en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados. Este aseguramiento de explosivos representa uno de los datos de mayor peso dentro del conjunto de acciones reportadas, dado el volumen de artefactos localizados en un solo hallazgo.

Aseguramientos en Culiacán, Escuinapa y Concordia

En el poblado Corral Viejo, en Culiacán, elementos de Marina y FGR localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. En el sitio se aseguraron mil 350 litros de sustancias químicas y material diverso vinculado a la producción de metanfetamina.

La inhabilitación de este laboratorio fue uno de los hallazgos centrales entre las acciones reportadas en Sinaloa, al tratarse de un punto de producción de droga sintética y no únicamente de un aseguramiento de armamento.

En Escuinapa, elementos de Marina realizaban un recorrido en el canal de Teacapán cuando localizaron una embarcación menor abandonada, equipada con motor fuera de borda. Junto a ella se aseguraron 7 mil 940 cartuchos, sin que se reportaran personas detenidas en el lugar.

En Concordia, el Ejército Mexicano localizó un campamento clandestino. Ahí se incautaron tres armas largas, 27 cargadores y mil 206 cartuchos, además de dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC
De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit. SSPC

Ninguno de estos tres hallazgos, correspondientes a Culiacán, Escuinapa y Concordia, derivó en detenciones, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Postura de las autoridades

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades locales de Sinaloa y Nayarit. El objetivo declarado es fortalecer la seguridad en ambas entidades.

Las dependencias federales indicaron que buscan detener a generadores de violencia y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos que operan en la región.

El mensaje institucional acompañó el reporte conjunto de resultados, que combinó detenciones, aseguramiento de armamento y explosivos, y la inhabilitación de infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas en el territorio de Sinaloa y Nayarit.

Temas Relacionados

SinaloaNayaritMetanfetaminaNarcotráficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

AICM se anticipa al Simulacro Nacional: activaron protocolos de emergencia la tarde de este 17 de septiembre como ejercicio

Personal de Protección Civil se alista para el escenario hipotético de sismo en México el próximo 19 de septiembre

AICM se anticipa al Simulacro Nacional: activaron protocolos de emergencia la tarde de este 17 de septiembre como ejercicio

Oro verde: a pesar de ser una grasa, el aguacate tiene nutrientes esenciales que ayudan a reducir el colesterol malo

Su combinación ganadora de sabor y nutrientes lo convierten en uno de los alimentos favoritos de los mexicanos

Oro verde: a pesar de ser una grasa, el aguacate tiene nutrientes esenciales que ayudan a reducir el colesterol malo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre: por fuertes vientos se activa la Alerta Amarilla en la capital

Entérate de alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre: por fuertes vientos se activa la Alerta Amarilla en la capital

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de septiembre en CDMX y Estado de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de septiembre en CDMX y Estado de México

Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono sobre el acuerdo comercial, destapa prensa de EEUU

El encuentro a distancia tuvo lugar el miércoles 16 de septiembre

Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono sobre el acuerdo comercial, destapa prensa de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Harfuch anuncia detención de “El Fiera” y “El Coreano”, operadores de una célula de extorsión en Tabasco

Caen siete policías de Coyuca de Benítez por desaparición forzada: estarían ligados a la muerte de un detenido en retén

Sentencian a 125 años de prisión a "El Henry" por ordenar el asesinato de cinco hombres en el Estado de México

Aseguran 59 millones de litros de presunto huachicol tras cateo en San José de Iturbide, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury

América Guinart, madre de Alex Fernández, revela cómo se encuentra el cantante tras cancelación de concierto

Majo Aguilar, El Komander y Los Plebes del Rancho encabezan la Feria del Huipil y Café 2026 en Cuetzalan: fechas y cartelera completa

El público le daría la espalda, encuesta destapa al próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Mexicanos reaccionan al sexo y nombre del bebé de Lady Gaga: “Le puso Frijol Polansky”

DEPORTES

El Turco Mohamed reconoce que está dispuesto a dejar Toluca si esta selección toca su puerta

El Turco Mohamed reconoce que está dispuesto a dejar Toluca si esta selección toca su puerta

Lionel Messi podría jugar en México ante Tigres como parte de su gira de despedida: esta sería la fecha

Chucky Lozano apunta a regresar con la Selección Mexicana de Rafa Márquez

Más que una máscara, un pedazo de historia: Las dos décadas de gloria de Místico que podrían terminar a manos de Averno

En menos de 70 pesos: Bravos de Juárez lanza promoción de boletos para su partido contra Tigres