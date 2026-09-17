México

El Malilla encabezará “Almas del Perreo” junto con 40 artistas más en una jornada de música y baile cerca de CDMX: Lugar, fecha y cómo llegar

El Line up muestra entre los nombres anunciados a Joss ML, El Ibrahim MX, Aexx, Fito Cioke, Abee La Sensación, Magnate77 y Mami Cherry, con conducción de Alish Perez y Cangri, en Chalco

Un hombre vestida de rojo sostiene un micrófono sobre un escenario frente a un público numeroso y una pantalla gigante.
Un artista vestido con un traje rojo canta ante una multitud de asistentes durante un concierto en vivo frente a una pantalla de gran formato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Malilla encabezará Almas del Perreo, una jornada de música urbana que reunirá a más de 40 artistas, DJs y creadores de contenido en el Estado de México. El cantante originario de Valle de Chalco regresa a su territorio para protagonizar un encuentro que combina distintas expresiones de la escena urbana actual.

La producción no se limita a un cartel musical: integra sets de DJs, presentadores y una fuerte presencia de creadores digitales cuyas comunidades se mueven principalmente en TikTok, Instagram y YouTube. El objetivo es que la experiencia trascienda el escenario y tenga una segunda vida en redes a través de los talentos invitados.

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Danna y el Malilla/Instagram

Más de 40 talentos conforman el cartel de Almas del Perreo

Cartel promocional con la imagen del cantante El Malilla, la fecha 24 de octubre y el lugar Centro de Espectáculos Carma Chalco
Un cartel anuncia la presentación musical de El Malilla en el Centro de Espectáculos Carma Chalco el 24 de octubre. (Cortesía)

El bloque musical estará integrado por Joss ML, El Ibrahim MX, Aexx, Fito Cioke, Abee La Sensación, Magnate77, Roxana, El Matatán, Alonso Sport y Barrio Golden Boys, además de El Malilla como cabeza de cartel. El Ibrahim MX, junto a su participación como cantante, mantiene también una vertiente activa como creador de contenido.

La programación de DJs y productores suma a Alex Potter, Brayan Beat, Jorge Alexis, DJ Hook, Miguel VR, Hirochi, Chris Salgado, Auden Martell y Mami Cherry. Entre ellos destacan DJ Hook e Hirochi, residentes de El Perro Salado, uno de los espacios reconocidos dentro de la fiesta urbana.

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El tercer eje del cartel corresponde a los creadores de contenido y personalidades digitales, un grupo extenso que incluye a Jimy Mxx, Leito Vibes, Auleen, Duva Yescas, Jacquy Madrigal, Lady Mamá Big, Bomba, Eddy Nahual, Limón Luis, Exploración Urbana MX, Paris Santino, Chapa, Tadeo Mix, Iztapayork Bikers, Charlotte Lascurain, Rayito, Strecci, Fer Bellaka, Canelo el Cadenero, Dulce Gipsy, Talia Eisset, Ricky Golden, MissPony y La Santa Griega, entre otros.

Este lineup combina tiktokers, youtubers y creadores especializados en entretenimiento, lifestyle, cultura urbana, exploración y comunidades de barrio. La conducción del evento estará a cargo de Alish Perez y Cangri. A ellos se suma DANY de ALMAS, organizador de eventos en Chalco, quien participará como uno de los perfiles vinculados al desarrollo local del encuentro.

La diversidad del cartel responde a un concepto que busca unir a la audiencia tradicional del reguetón mexa con las comunidades digitales que consumen contenido de entretenimiento y cultura urbana a diario. Se trata de una jornada pensada tanto para el público presencial en el Centro de Espectáculos CARMA como para las audiencias que seguirán el evento a través de redes sociales.

Un hombre con gafas y chaqueta de cuero negra posa sonriente luciendo cadenas al cuello y anillos en las manos
La diversidad del cartel responde a un concepto que busca unir a la audiencia tradicional del reguetón mexa con las comunidades digitales que consumen contenido de entretenimiento y cultura urbana a diario. (Cortesía)

Fecha, sede y boletos para Almas del Perreo

Los accesos están disponibles a través de Ticketplanet, con un costo desde $250 pesos. (Foto AP/Felix Marquez, archivo)
Los accesos están disponibles a través de Ticketplanet, con un costo desde $250 pesos. (Foto AP/Felix Marquez, archivo)

El evento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, a partir de las 17:00 horas, en el Centro de Espectáculos CARMA, ubicado en Chalco, Estado de México.

Los accesos están disponibles a través de Ticketplanet, con un costo desde $250 pesos.

Detrás del regreso de El Malilla a Chalco

Una producción que promete y mucha y que dará inicio el 13 de febrero del 1016 en el Palacio de los Deportes
El reguetonero se presentará en los recintos más importantes de cada estado. (Jovani Pérez/ Infobae)

Fernando Hernández Flores, nombre real de El Malilla, atraviesa uno de los tramos de mayor exposición de su carrera. En febrero logró un sold out ante 18 mil personas en el Palacio de los Deportes, el primero para un reguetonero mexicano en ese recinto.

Ese impulso continuó en Estados Unidos con el Tu Maliante Bebé Tour, una ruta de 19 presentaciones que se sumó a su paso previo por Coachella en 2025, donde se convirtió en el primer acto de reguetón mexa incluido en el cartel del festival. En julio, Los Angeles Times destacó la manera en que el artista llevó el sonido del Estado de México hacia nuevas audiencias en el país vecino.

A esa agenda se sumaron presentaciones recientes en el Festival de la Juventud 2026 en Apodaca, Nuevo León, junto a Passion Vallenata, y en el Estadio Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde El Malilla ofreció un show de 90 minutos con lleno total ante estudiantes de nuevo ingreso durante las actividades de bienvenida al ciclo escolar.

Su calendario continúa el 19 de septiembre en Destino Dos Equis Veracruz, festival realizado en la Explanada Foro Boca de Boca del Río, donde compartirá cartel con NSQK, Jesse Baez y Uzielito Mix. Según el orden de presentaciones difundido, El Malilla subirá al escenario a las 21:00 horas.

Fotografía en blanco y negro de un hombre joven con camiseta deportiva, reloj de pulsera y las manos entrelazadas
El cantante de reguetón El Malilla posa con las manos entrelazadas antes de una presentación musical. (Cortesía)

La colaboración con Danna y su presencia en la Semana de la Moda de Nueva York

El tema “Si se acaba el mundo” plantea una historia donde dos personas deciden vivir el presente ante la idea de que el tiempo se agota. - (@danna)
El tema “Si se acaba el mundo” plantea una historia donde dos personas deciden vivir el presente ante la idea de que el tiempo se agota. - (@danna)

En ese mismo periodo, El Malilla consolidó su colaboración con la cantante Danna, iniciada en 2025 con un cameo en el video de “Khe Calor” y formalizada en junio de 2026 con el sencillo “Si Se Acaba El Mundo”, publicado el 25 de junio a través de Universal Music México. La canción, coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer, combina reguetón con pop contemporáneo bajo una narrativa de romance en clave apocalíptica.

El videoclip oficial se estrenó el 29 de julio y acumuló más de 91 mil reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas. El debut en vivo del tema había ocurrido antes, el 30 de junio, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México, donde Danna invitó a El Malilla al escenario de forma sorpresiva y lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!”.

El propio El Malilla reconoció, en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, que trabajar con Danna lo introdujo formalmente al pop. “Una cosa es hacer pop solo y otra cosa es hacer pop con una cara del pop en México”, declaró el cantante.

La dupla continuó dando de qué hablar en septiembre. El día 15, Danna y El Malilla compartieron un video en el que bailan juntos “Si Se Acaba El Mundo” durante su paso por la Semana de la Moda de Nueva York, que arrancó el 10 de septiembre bajo el calendario organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), con desfiles de firmas como Tommy Hilfiger, Christian Siriano, Tory Burch y LUAR.

En ese mismo circuito de eventos, Danna coincidió también con Peso Pluma, expareja de Kenia Os, en el desfile de LUAR, un encuentro que se viralizó de forma paralela al baile con El Malilla. En la capital de la moda estadounidense también estuvieron presentes celebridades como Zendaya, Elle Fanning y Troye Sivan. Ninguno de los dos artistas ha confirmado un vínculo sentimental más allá de la relación de amistad que describen en sus colaboraciones.

El episodio en Texas durante la gira

El concierto se realiza como parte de los festejos por el Día de San Valentín.
En febrero logró un sold out ante 18 mil personas en el Palacio de los Deportes, el primero para un reguetonero mexicano en ese recinto. Crédito: Cuartoscuro.

El tour por Estados Unidos también generó conversación por un episodio distinto al musical. El 4 de septiembre, durante un show en Edinburg, Texas, El Malilla fue tocado sin su consentimiento mientras interpretaba la canción “Mami tú”.

Dos días después, el 6 de septiembre, el cantante compartió el hecho en su cuenta de X con el mensaje “Hoy me agarraron la verguita en un show”, acompañado de un emoji de tristeza. El mensaje se viralizó rápidamente y fue retomado por medios nacionales.

Horas más tarde, El Malilla publicó un video del concierto donde ocurrió el tocamiento y agregó: “Cosas pasan aquí y allá, pero siempre positivo, y con el corazón en la tarima disfrutándome los últimos shows acá”. El episodio generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios lo abordaron desde el humor, otros señalaron la importancia de respetar los límites físicos entre el público y los artistas durante los espectáculos en vivo.

Es en medio de esta agenda que El Malilla prepara su regreso a Valle de Chalco con Almas del Perreo, la fecha que reunirá a más de 40 talentos en un mismo escenario.

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