Santiago Sandoval, joya de Chivas, quiere reencontrarse con Matías Almeyda: “Espero sacarme una foto con él”

Sandoval conoció a Almeyda cuando era un niño.

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Santiago Sandoval tendrá una cita especial cuando Chivas visite a Monterrey durante el Apertura 2026.

El mediocampista rojiblanco ya sabe lo que significa encontrarse con Matías Almeyda, aunque la próxima ocasión será completamente distinta: aquella imagen corresponde a sus primeros años dentro de la estructura del Guadalajara, mientras que ahora ambos estarán frente a frente en un partido de Liga MX.

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El recuerdo volvió a aparecer durante una dinámica con ESPN, cuando al canterano le mostraron una fotografía que se tomó aproximadamente una década atrás.

En aquel momento, Sandoval tenía alrededor de nueve años y formaba parte de la escuela de Chivas, mientras Almeyda comenzaba su etapa al frente del primer equipo rojiblanco.

Santiago Sandoval quiere recrear la foto con Matías Almeyda

Al hablar de aquella etapa, Sandoval dejó ver la admiración que conserva por el equipo que consiguió el Clausura 2017 bajo las órdenes del estratega argentino.

El jugador recordó que desde las fuerzas básicas seguía de cerca a aquel plantel y se reconoció como un auténtico fan de esa generación.

Sandoval es el jugador más destacado de Chivas actualmente. REUTERS/Eloisa Sanchez

“Es algo que nunca te imaginaste. Es algo muy bonito. A mí me tocó estar en básicas y ver todo ese equipo. Yo era muy fan. Soy muy fan de todo ese equipo que estuvo”, explicó el futbolista.

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La relación con aquella generación no se limita a haberla observado. Sandoval también recordó que alcanzó a coincidir con Alan Pulido, uno de los referentes de aquel conjunto rojiblanco.

Sin embargo, su recuerdo más particular está relacionado precisamente con Almeyda, pues el entrenador formó parte de una etapa que el canterano vivió desde una posición completamente diferente a la actual.

Por eso, cuando se le planteó la posibilidad de volver a encontrarse con el argentino, Sandoval habló incluso de repetir aquella fotografía. “Espero que cuando nos enfrentemos me pueda tomar una foto con Almeyda para recordar cuando me tocó verlo y fue algo muy bonito”, señaló.

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Almeyda recién llegaba a Chivas y Sandoval no tenía más de 10 años (redes sociales)

La imagen que ambos ya tienen juntos adquiere otro significado con el paso de los años. Sandoval pasó de ser un niño que pertenecía a la estructura formativa del Guadalajara a convertirse en un futbolista del primer equipo y uno de los elementos que han ganado protagonismo durante el Apertura 2026.

¿Cuándo se enfrentarán Chivas y Monterrey?

El siguiente capítulo de esta historia tendrá como escenario el Estadio BBVA, cuando Monterrey y Chivas se enfrenten el sábado 24 de octubre de 2026, correspondiente a la Jornada 14 del campeonato. El calendario oficial del Guadalajara contempla el encuentro a las 19:00 horas.

Para entonces, Sandoval llegará con argumentos propios después de convertirse en una de las piezas que han levantado la mano dentro del conjunto dirigido por Gabriel Milito. El canterano suma tres goles en el Apertura 2026, una producción que refleja el crecimiento que ha tenido durante el torneo.

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