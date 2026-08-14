Por qué da la parálisis del sueño: causas, síntomas y cómo evitar que 'se te suba el muerto' mientras duermes

La parálisis del sueño es un trastorno neurológico que ocurre al entrar o salir del sueño: el cerebro despierta, pero el cuerpo permanece paralizado de segundos a minutos.
Lo provoca una desincronización entre la mente y los músculos voluntarios durante la fase REM. Cualquier persona puede experimentarla. En México se le conoce con la frase “se te sube el muerto”, expresión que la ciencia explica sin recurrir a lo sobrenatural.
Qué le ocurre al cerebro durante la parálisis del sueño
La fase REM —siglas en inglés de Rapid Eye Movement, o Movimiento Ocular Rápido en español— es la etapa del sueño en que ocurren los sueños más vívidos y el cerebro registra su mayor actividad eléctrica.
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Durante ella, una estructura cerebral bloquea los músculos voluntarios para que el cuerpo no actúe físicamente lo que se sueña. Los neurotransmisores responsables de ese bloqueo son el GABA y la glicina.
El médico Milton René Morán Morales, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, explicó a través de un artículo publicado en el portal Gaceta UNAM: “Este despertar incompleto pone en alerta nuestros sentidos, pero la función motora voluntaria del cuerpo se encuentra bajo el efecto del sueño MOR.
En el sueño MOR hay una estructura a nivel del cerebro que se encarga de paralizar los músculos voluntarios, mientras la actividad de la corteza cerebral se encuentra activa.”
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La parálisis del sueño ocurre cuando la conciencia regresa antes de que ese bloqueo muscular se levante.
La persona está despierta y consciente, pero no puede moverse. Morán Morales, en el mismo texto de Gaceta UNAM, lo denomina “despertar incompleto”.
Hasta 30% de la población mundial lo experimenta al menos una vez
Cerca del 30% de la población mundial ha tenido al menos un episodio de parálisis del sueño.
Así lo estima una revisión científica publicada por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), en su plataforma PubMed Central.
En estudiantes universitarios, según un estudio citado en esa misma revisión y publicado en la revista especializada Sleep Medicine, la cifra llega al 37.5%. En personas con trastorno de estrés postraumático, sube al 35%.
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Morán Morales indicó que el trastorno es especialmente frecuente en quienes trabajan en turnos cambiantes: médicos, enfermeras, vigilantes de seguridad y militares.
Síntomas de la parálisis del sueño
La persona no puede mover brazos, piernas ni tronco, y tampoco puede hablar. Siente presión en el pecho y dificultad para respirar profundo, porque los músculos intercostales están paralizados.
El diafragma -músculo principal de la respiración— sí funciona durante este estado. A eso se suman alucinaciones.
El artículo Nightmares or a crippling reality? A review on sleep paralysis, disponible en PubMed documenta tres tipos de alucinaciones: la sensación de una presencia amenazante en la habitación, la de un peso o figura sobre el pecho, y una experiencia de vértigo.
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Son precisamente esas sensaciones las que la cultura popular mexicana interpreta como “el muerto”. Entre el 80 y 90% de quienes las experimentan las describen como aterradoras, según el mismo estudio.
Los episodios duran de unos segundos a tres minutos y terminan solos, sin causar daño físico.
Las causas que hacen que “se te suba el muerto” mientras duermes
MedlinePlus coincide con Gaceta UNAM en los factores que aumentan la probabilidad de un episodio: privación de sueño, horarios irregulares, estrés y ansiedad.
Además de otras cuestiones como el estrés postraumático, narcolepsia, apnea obstructiva del sueño, consumo de alcohol o sedantes, y dormir boca arriba.
Cómo evitar que vuelva a pasarte
El especialista Morán Morales recomendó usar cortinas oscuras, tapones para los oídos y manejar los niveles de estrés para evitar el uso de fármacos.
Señaló también que dormir con mascotas genera microdespertares que fragmentan el sueño REM y propician los despertares incompletos.
MedlinePlus recomienda dormir entre siete y nueve horas cada noche con horarios fijos, incluso los fines de semana, y evitar dormir boca arriba.
Durante un episodio, los especialistas aconsejan no forcejear: intentar mover un dedo del pie, parpadear rápidamente y respirar lento ayuda a salir antes.
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