México

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

Chocolatería artesanal con charlas, experiencias aromáticas y un recorrido que conecta el olfato con el sabor, en pleno Centro Histórico durante tres días

Mesa con bloques de chocolate, taza de barro, batido, granos de cacao y especias frente a un cartel con el texto Festival del Cacao.
El Festival Cacao y el Perfume se realiza los días 1, 3 y 4 de octubre en el Centro Histórico capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo del Perfume (MUPE), en el Centro Histórico de la Ciudad de México, recibe los días 1, 3 y 4 de octubre el Festival Cacao y el Perfume, un evento con catas, charlas y degustaciones que reúne a más de 20 expositores de chocolatería mexicana.

El acceso queda incluido en el boleto general de entrada al recinto, de acuerdo con el cartel oficial difundido por el museo.

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Las estaciones de Metro más cercanas al museo son Bellas Artes (líneas 2 y 8) y Allende (línea 2), ambas a unos cinco minutos caminando por la zona peatonal de Tacuba.

La entrada general al museo tiene un costo de 100 pesos para público nacional y 150 para extranjeros.

Más de 20 expositores de chocolatería mexicana participan en el festival organizado por el MUPE. (Facebook/MUPE Museo del perfume)
Más de 20 expositores de chocolatería mexicana participan en el festival organizado por el MUPE. (Facebook/MUPE Museo del perfume)

Estudiantes, profesores, personas con credencial del INAPAM y personas con discapacidad pagan 50 pesos, mientras que los menores de 12 años entran sin costo, de acuerdo con la información oficial del recinto.

El festival combina degustaciones con charlas sobre el origen del cacao

La propuesta gira en torno al vínculo entre el cacao y la perfumería, dos industrias que comparten el trabajo con aromas y materias primas naturales.

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Los visitantes pueden recorrer stands de chocolatería artesanal, participar en catas guiadas y asistir a charlas sobre el proceso que transforma la semilla en barra o en esencia.

Trufas de cacao, nuez, piloncillo, dulce artesanal, postre mexicano, textura arenosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sede del festival es una casona histórica ubicada en la calle Tacuba 12, Centro Histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa contempla también experiencias aromáticas pensadas para explorar el olfato como sentido central del recorrido.

La dinámica se integra a las salas permanentes del museo, dedicado a difundir la cultura sensorial en Latinoamérica a través de una colección de frascos históricos y piezas de arte relacionadas con la perfumería.

Mesa de madera con frascos de perfume en cajas negras, cuadernos abiertos con notas, especias (anís, canela), flores secas (rosas, lavanda) y pequeños botes de aceites.
El festival explora el vínculo entre el cacao y la perfumería a través de experiencias aromáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar al Museo del Perfume en el Centro Histórico

El MUPE se ubica en una casona histórica de la calle Tacuba 12, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La opción más práctica en transporte público es el Metro, con las estaciones Bellas Artes, que conecta las líneas 2 y 8, y Allende, sobre la Línea 2, ambas a un par de calles del museo caminando por la zona peatonal de Tacuba.

El recorrido incluye charlas sobre el proceso de transformación del cacao en chocolate y esencias. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)
El recorrido incluye charlas sobre el proceso de transformación del cacao en chocolate y esencias. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Quienes se trasladan en Metrobús pueden bajar en la estación Teatro Blanquita, sobre la Línea 4 en su Ruta Norte, y continuar unas cuadras hacia el corredor de Tacuba.

También existe una estación de Ecobici cercana, identificada como Marconi-Tacuba, para quienes prefieren llegar en bicicleta.

El recinto no cuenta con estacionamiento propio ni con espacio para resguardar bicicletas o motocicletas, por lo que se recomienda anticipar la llegada si el traslado es en automóvil.

Así luce por dentro el Museo del Perfume, sede del Festival Cacao y el Perfume en el Centro Histórico. (YouTube/@bachilleratosectei)

Para grupos escolares, empresariales o familiares de más de diez personas, el museo ofrece visitas guiadas previa reservación por correo electrónico.

Fechas y detalles del Festival del Cacao y el Perfume

Las fechas del festival no son consecutivas: se realiza jueves 1, sábado 3 y domingo 4 de octubre.

El viernes 2 de octubre el museo permanece cerrado por asueto oficial, según el calendario publicado en la página de visitas del MUPE.

Tabletas de chocolate, trufas, bebidas en vaso y taza, granos y mazorcas de cacao sobre una mesa de madera en el interior de un edificio.
La arquitectura original del MUPE, con su escalera de caracol y domo de cristal, queda al descubierto en este recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boleto de acceso al museo cubre también la entrada al festival y sus actividades especiales. Los boletos pueden adquirirse directamente en la taquilla del inmueble.

Se recomienda considerar tiempo suficiente para recorrer tanto las salas permanentes como las carpas destinadas a los expositores del festival.

Trufas de cacao, nuez, piloncillo, dulce artesanal, postre mexicano, textura arenosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La propuesta busca conectar el sabor del cacao con el mundo de las fragancias en un mismo recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival se suma a la agenda de eventos gastronómicos de octubre en CDMX

El Festival Cacao y el Perfume llega en la misma temporada en que la ciudad concentra distintas propuestas relacionadas con el chocolate y los sabores de temporada previos al Día de Muertos.

Taza de barro con vapor, vaso con café dalgona, trozos de chocolate, granos de café, polvo de cacao. Feria con puestos, personas, papel picado y edificio con cúpula.
La Ciudad de México concentra distintos festivales de chocolate y cacao durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sede del Centro Histórico ofrece, además, la posibilidad de combinar la visita con el recorrido por las salas permanentes dedicadas a la historia del perfume, que incluyen piezas traídas de distintas épocas y regiones del mundo.

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