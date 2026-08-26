El  beneficio de INAPAM que no aplica en todos los casos y podría dejarte sin transporte en 2026

En 2026, las reglas varían según el sistema: la edad mínima, el estado físico de la tarjeta y los datos en el padrón nacional determinan si el beneficio aplica o no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La credencial del INAPAM no garantiza transporte gratuito en todos los sistemas de la Ciudad de México, y confundir sus alcances puede dejar a un adulto mayor sin poder moverse.

En 2026, las reglas varían según el sistema: la edad mínima, el estado físico de la tarjeta y los datos en el padrón nacional determinan si el beneficio aplica o no.

Un video difundido el 25 de agosto en redes sociales mostró a un grupo de mujeres de la tercera edad discutiendo con una oficial de seguridad en la estación 314 Memorial New’s Divine, de la Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México. Las pasajeras argumentaban que su tarjeta INAPAM les daba derecho a ingresar sin pagar. La oficial les negó el acceso.

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“Nosotras somos de la tercera edad, tenemos una credencial que nos acredita, venimos con comprobante y la señora policía no nos permite pasar”, dijeron las mujeres en el video.

Las mujeres aseguraron que su tarjeta del INAPAM les permitía ingresar gratis, pero la autoridad explicó que no cumplían con los requisitos establecidos para la gratuidad.

Por qué el Metrobús les negó el paso

El portal oficial del Metrobús establece, por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, que la gratuidad en ese sistema aplica a personas de 70 años en adelante (Captura de pantalla/Metrobús portal oficial)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aclaró que el incidente no ocurrió por falta de identificación, sino porque las pasajeras no cumplían con los requisitos de edad del sistema.

El portal oficial del Metrobús establece, por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, que la gratuidad en ese sistema aplica a personas de 70 años en adelante, a quienes presenten discapacidad y a menores de 5 años. Las mujeres del video tenían menos de 70 años.

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La SSC precisó que las condiciones de acceso gratuito están publicadas en los puntos de ingreso de cada sistema, y que contar con credencial INAPAM no equivale automáticamente a pase libre en cualquier transporte de la capital.

Las pasajeras aseguraban tener derecho a entrar gratis por contar con INAPAM; sin embargo, la SSC explicó las condiciones que deben cumplir los usuarios.

Dónde sí aplica la gratuidad con INAPAM desde los 60 años

El portal oficial del Metro cita el artículo 82 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal: las personas mayores de 60 años tienen acceso gratuito al transporte público con solo acreditar su edad mediante identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Metro, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Trolebús, el Cablebús y el Tren Ligero (ruta Taxqueña–Xochimilco) otorgan acceso sin costo a partir de los 60 años. Basta presentar la credencial INAPAM vigente al personal en los torniquetes; no se requiere ningún trámite adicional.

El portal oficial del Metro cita el artículo 82 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal: las personas mayores de 60 años tienen acceso gratuito al transporte público con solo acreditar su edad mediante identificación oficial. La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la del INSEN o incluso la credencial de elector son documentos válidos para este fin.

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La RTP aplica la misma regla, respaldada por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.

Un video mostró la discusión en los torniquetes de la Línea 5, donde varias mujeres reclamaron a una oficial por impedirles el acceso.

Los sistemas donde la gratuidad no aplica o tiene condiciones

Los corredores COPESA (rutas como Canal de Chalco a Toreo y Tacubaya) y COTXA (Tlalpan–Xochimilco) operan bajo esquemas de concesión privada y no están obligados a otorgar el beneficio.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Metrobús exige 70 años o más con INE o credencial INAPAM vigente. Además, en los autobuses de la Línea 4 con dirección al Aeropuerto —Terminales 1 y 2— la gratuidad aplica únicamente para personas con discapacidad y menores de 5 años, dejando fuera incluso a adultos mayores de 70.

Los corredores COPESA (rutas como Canal de Chalco a Toreo y Tacubaya) y COTXA (Tlalpan–Xochimilco) operan bajo esquemas de concesión privada y no están obligados a otorgar el beneficio. Los taxis y aplicaciones como Uber o DiDi tampoco ofrecen gratuidad ni descuentos por presentar la credencial.

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En transporte foráneo interestatal, el INAPAM no garantiza gratuidad: el beneficio es un descuento del 50% en boletos, sujeto a disponibilidad de asientos con tarifa preferencial.

Otras razones por las que puede negarse el acceso

Más allá de la edad, el estado físico de la tarjeta es determinante. El INAPAM ha confirmado que las credenciales emitidas en años anteriores sin chip ni código QR de validación digital están siendo rechazadas de forma gradual por los lectores de los sistemas de transporte masivo.

Si la fotografía es ilegible, el folio ha desaparecido o la tarjeta presenta daños graves, el personal de vigilancia está facultado para negar el acceso. En rutas de autobuses concesionados con barras electrónicas, las tarjetas antiguas sin tecnología de respuesta rápida obligan al usuario a pagar la tarifa completa.

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Los datos desactualizados en el padrón nacional son otro motivo documentado de suspensión del beneficio. Adultos mayores que cambiaron de domicilio sin reportarlo han visto interrumpida su gratuidad de forma temporal.

Cómo renovar la credencial para no perder el beneficio

Foto: Gobierno de México.

El trámite de renovación es gratuito y se realiza de forma presencial en los Módulos de Bienestar distribuidos en las 32 entidades federativas, de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. No existe trámite en línea oficial; cualquier página que lo ofrezca o que cobre por él es un fraude, según advierte el propio INAPAM.

Los documentos necesarios son tres, en original y copia: acta de nacimiento, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. La nueva tarjeta se entrega en la mayoría de los módulos el mismo día, con beneficios activos de forma inmediata.

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Para localizar el módulo más cercano, el INAPAM dispone de un localizador en gob.mx/inapam o mediante la línea telefónica 800 007 3705.