Marina blinda las costas del tráfico de cocaína: aumentó 47% los decomisos en 2026 y suma más de 37 toneladas arrebatadas al narco

Una secuencia aérea de un operativo de interdicción marítima muestra una embarcación rápida siendo monitoreada con miras. Se observa un helicóptero sobrevolando un bote con carga. Posteriormente, una embarcación de alta velocidad es impactada en el agua, generando una explosión o disturbio. Finalmente, personal militar detiene a varios individuos a bordo de una lancha patrullera en mar abierto. Video: Marina

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La Secretaría de Marina (Semar) incrementó un 47.2% los aseguramientos de cocaína en sus operaciones marítimas durante 2026, asestando más golpes en contra de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

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De acuerdo la Armada de México, en ese tiempo fueron asegurados 37,855.48 kilogramos de presunta cocaína, es decir, casi 38 toneladas. Esta cifra supera en 12,142.48 kilogramos a los 25,713 asegurados durante todo el 2025, lo que representa un incremento de 47.2 % en un año.

Los traficantes trasladaban la droga en una lancha cuando fueron interceptados por elementos de la marina Foto: SeMar

Con los aseguramientos de ambos años, destacó la Marina, se han evitado que un total de 63 mil 568 toneladas no sean distribuidas entre la población.

Cabe señalar que estas cifras corresponden solo a las operaciones desarrolladas por unidades de superficie, aéreas y de Infantería de Marina, orientadas a la detección, intercepción y aseguramiento de embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas en aguas nacionales.

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Más de 80 detenciones y el aseguramiento de embarcaciones usadas para el tráfico de drogas

Los reportes oficiales atribuyen a la dependencia decomisos adicionales de casi 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo, con una fuerza de 80 mil elementos frente a redes transnacionales.

Además del volumen de droga, la Marina ha llevado a cabo el aseguramiento de un total de 26 embarcaciones y una de bajo perfil (LPV, por sus siglas en inglés), así como de 54 motores fuera de borda.

En paralelo, las operaciones derivaron en la detención de 86 presuntos infractores de la ley durante el mismo periodo reportado, entre enero y el 10 de septiembre de 2026.

El Pacífico, epicentro del tráfico marítimo de droga

El aumento en los aseguramientos realizados por la corporación se produce en un contexto donde la mayor parte de la droga que se traslada por vía marítima se concentra en las costas del océano Pacífico.

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Decenas de paquetes con la droga fueron asegurados tras el operativo. Crédito: Gabinete de Seguridad

Fue el almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, quien informó desde el mes de julio que estas costas han sido el centro de los decomisos de cocaína en lo que va del año.

Además, identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos que ingresan por esa región. El funcionario detalló que el despliegue naval se concentró en el Pacífico Sur y Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, frente a las costas de Colima y Jalisco.

El almirante también describió un cambio de táctica de las organizaciones criminales recientemente implementado: la incorporación de polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía, para que embarcaciones menores la recolecten después. Esa modalidad, según el funcionario, obligó a la Marina a reforzar la vigilancia directa en los puertos.

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De manera reciente se han detectado casos vinculados a esta dinámica en el Pacífico, entre ellos decomisos frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca ocurridos entre marzo y julio de 2026, con afectaciones económicas de cientos de millones de pesos y procesos judiciales abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra tripulantes extranjeros detenidos.

Fotografía cedida hoy, por la Secretaría de Marina de agentes de la dependencia resguardando un decomiso de presunta droga en el océano Pacífico (México). EFE/Secretaría de Marina/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Al respecto, la Marina detalló que el aseguramiento de drogas contribuye a reducir su disponibilidad y circulación, y a prevenir que lleguen a las comunidades, con un enfoque particular en la protección de niñas, niños y jóvenes.

Uno de los últimos decomisos se registró el pasado 15 de agosto, cuando la corporación interceptó 1.9 toneladas de presunta cocaína en el océano Pacífico que eran transportadas en una lancha a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

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Los elementos navales localizaron un total de 53 bultos y dos tripulantes, quienes fueron detenidos durante el operativo. El cargamento representó una afectación económica estimada en 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos, y su decomiso evitó la distribución de más de tres millones de dosis, de acuerdo con las autoridades.

Dos tripulantes fueron detenidos y trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco para ser puestos a disposición de la FGR. Crédito: Gabinete de Seguridad

La embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje marítimo y posteriormente interceptada en la zona correspondiente a la Octava Región Naval. Contaba con dos motores fuera de borda y no se reportó resistencia por parte de los tripulantes.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones navales en Acapulco, Guerrero, y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que integre la carpeta de investigación y determine el peso exacto de la sustancia.

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