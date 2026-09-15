México

Previo al Grito de Independencia, asesinaron a dos integrantes de famosa banda del regional mexicano en Guanajuato

Diego Israel Rodríguez González (vocalista de 20 años de edad) y de Juan Carlos Muñoz Gómez (bajista de la banda), ambos de la banda Alto Exceso, fueron los músicos que murieron, mientras otro miembro de la agrupación resultó herido y fue trasladado a un hospital

Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, vocalista y bajista de "Alto Exceso", respectivamente, fueron las víctimas mortales de un ataque armado que se registró el pasado fin de semana Foto: Facebook Alto Exceso
Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, vocalista y bajista de "Alto Exceso", respectivamente, fueron las víctimas mortales de un ataque armado que se registró el pasado fin de semana Foto: Facebook Alto Exceso
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El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

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El ataque se registró el viernes 11 de septiembre. Las primeras versiones indicaron que tres integrantes de Alto Exceso resultaron con heridas de gravedad, incluido el cantante del grupo.

Testigos de la reunión llamaron a los números de emergencia después de las detonaciones. Policías municipales fueron los primeros en llegar al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos al encontrar a los músicos lesionados.

Este video presenta imágenes de la agrupación musical Alto Exceso durante una presentación en vivo. Se observan músicos tocando instrumentos como guitarra, acordeón y batería bajo iluminación púrpura. El nombre de la banda, "Alto Exceso", es visible en la indumentaria de un vocalista y en un bombo. La banda está compuesta por Diego Israel Rodríguez González, vocalista, y Juan Carlos Muñoz Gómez, bajista, quienes fueron asesinados. Este contenido es una pieza informativa.

Dos músicos murieron en una fiesta de Chichimequillas

Los rescatistas confirmaron que Rodríguez González y Muñoz Gómez ya no tenían signos vitales cuando arribaron a la comunidad. El tercer integrante recibió atención médica, fue estabilizado y después lo llevaron a un hospital.

Los agresores habrían escapado en el coche desde el que perpetraron el ataque. Hasta el momento de los hechos no se habían informado detenciones relacionadas con el doble homicidio ni se habían difundido detalles sobre la identidad de los responsables.

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La Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer el asesinato de los dos músicos. Las autoridades buscaban establecer las circunstancias de la agresión y la posible ruta de huida de los atacantes.

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Alto Exceso despidió a su vocalista y a su bajista mediante una publicación en Facebook. El grupo manifestó su tristeza por la pérdida de sus compañeros y agradeció las muestras de apoyo que recibió de sus seguidores.

Alto Exceso despidió a Rodríguez González y Muñoz Gómez

“​​No tenemos palabras para describir esta situación... Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón, queremos decirles y agradecer a todas las personas que los conocieron, que ellos viven en nuestro corazón y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad”, publicó la agrupación.

El ataque contra los integrantes de Alto Exceso formó parte de una jornada violenta en Guanajuato, donde fueron asesinadas 10 personas en distintos sucesos registrados durante 24 horas. Los delitos ocurrieron en los municipios de Silao, Guanajuato, San Felipe, Irapuato, Acámbaro y Salamanca.

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En Acámbaro, un grupo de hombres disparó contra las fachadas de dos inmuebles ubicados en la zona centro del municipio. Durante esa agresión resultó lesionada una niña de tres años.

En Silao también fue localizado sin vida un hombre identificado como Juan, en el camino que conduce a la comunidad de Pabileros. En Irapuato, dos hombres y una mujer fueron asesinados en el fraccionamiento Real de Arandas y en la comunidad de San Francisco de la Charca.

Los homicidios se extendieron a seis municipios de Guanajuato

En la comunidad La Quemada, perteneciente al municipio de San Felipe, un hombre y una mujer fueron asesinados. Las autoridades también informaron dos homicidios más en los municipios de Guanajuato y Salamanca.

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Un muerto y cinco heridos durante un partido de fútbol en Guanajuato

Un ataque armado durante un partido de fútbol llanero en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y cinco heridas, según pudo confirmar Infobae con la Fiscalía de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 13 de septiembre en unos campos de fútbol ubicados sobre la calle Obregón, casi esquina con el Libramiento Sur, en el Barrio de Guadalupe de ese municipio.

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio donde se disputaba el encuentro. Uno de los agresores sacó una pistola y disparó en repetidas ocasiones contra los presentes, antes de huir a toda velocidad del lugar.

Un grupo de hombres participa en un partido de fútbol. El juego se desarrolla en un campo de césped abierto, con dos porterías visibles. Una torre de agua blanca se erige en el fondo. Los jugadores visten uniformes de varios colores, incluyendo blanco, azul y rojo. Se observa un jugador en el suelo en una de las escenas. El cielo muestra nubes dispersas. Los últimos frames presentan tomas de detalles abstractos, incluyendo estructuras y vegetación.

Cómo ocurrió el ataque durante el partido

El ataque se registró alrededor de las 14:43 horas del domingo, mientras se jugaba un partido de fútbol llanero en los campos ubicados sobre la calle Obregón. Un ciudadano que grababa el encuentro con su teléfono captó el momento exacto en que se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Los agresores se detuvieron frente a sus víctimas antes de abrir fuego. La agresión, según autoridades presentes en el lugar, estaba dirigida contra al menos dos personas que se encontraban como espectadoras del partido.

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