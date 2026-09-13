5 museos con entrada gratis para visitar este domingo en CDMX

Ya sea en pareja, solo o en familia, estos cinco museos permiten armar un domingo cultural sin gastar en entradas. (Foto: MUNAL. Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pinturas de Frida Kahlo, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros y una de las piezas arqueológicas más importantes de México se pueden ver este domingo sin costo de entrada en cinco museos de la Ciudad de México.

La oferta reúne desde el muralismo del siglo XX hasta vestigios prehispánicos, con exposiciones temporales que cierran en las próximas semanas.

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Los cinco museos están concentrados en dos zonas fáciles de recorrer en un solo domingo: tres se ubican en los alrededores del Bosque de Chapultepec, conectados por Paseo de la Reforma, y los otros dos quedan en el Centro Histórico.

Desde la estación de metro más cercana, la caminata a cada museo toma entre 5 y 20 minutos.

El Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte están a poca distancia uno del otro, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Museo de Arte Moderno: pinturas de Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo en una sola sala

El recinto está en el Bosque de Chapultepec, 1ª Sección, sobre Paseo de la Reforma.

La estación de metro más cercana es Chapultepec, de la Línea 1, en un trayecto de cinco a diez minutos por la Estela de Luz; también se puede llegar por la estación Gandhi, del Metrobús Línea 7.

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El Museo de Arte Moderno, en el Bosque de Chapultepec, ofrece entrada libre todos los domingos para cualquier visitante, sin importar su nacionalidad. (Foto: Museo de Arte Moderno)

El museo exhibe la Colección: redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950, con pinturas de Frida Kahlo —incluida la obra Las dos Fridas—, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, disponible hasta 2027.

El acceso es gratuito los domingos para todo público, sin distinción de nacionalidad, según información del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). El horario es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Las dos Fridas, el autorretrato doble que Frida Kahlo pintó en 1939, forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno. (Foto: Museo de Arte Moderno)

En el MUNAL se pueden recorrer casi 400 años de pintura mexicana sin pagar

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) se encuentra en Tacuba 8, en el Centro Histórico. Se llega en metro por la estación Bellas Artes, en las líneas 2 y 8, con una caminata de pocos minutos, o por la estación Zócalo, en la Línea 2.

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La colección permanente reúne pinturas de artistas mexicanos desde la época virreinal hasta el siglo XX, entre ellos José María Velasco y Saturnino Herrán.

El Museo Nacional de Arte, en Tacuba 8, ocupa el antiguo Palacio de Comunicaciones, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. (Foto: MUNAL)

La exposición temporal México: ruta y destino está disponible hasta el 14 de febrero de 2027.

La entrada es gratuita los domingos para mexicanos y extranjeros residentes con identificación oficial. El museo abre los domingos de 10:00 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:30 horas.

La colección permanente del MUNAL incluye obras de José María Velasco, uno de los paisajistas más reconocidos del arte mexicano del siglo XIX. (YouTube/@DifusionCulturalPLSEP)

Museo Nacional de Antropología: el calendario mexica tallado en piedra hace más de 500 años

El recinto está en Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, en Polanco.

La estación de metro más cercana es Auditorio, en la Línea 7, desde donde el museo queda a unos diez minutos caminando por Paseo de la Reforma.

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La colección permanente incluye la Piedra del Sol, un monolito de basalto tallado por los mexicas que representa su calendario ritual y cosmogónico, hallado en el Zócalo capitalino en 1790.

El Museo Nacional de Antropología alberga la Piedra del Sol, un monolito de basalto de casi 25 toneladas hallado bajo el Zócalo capitalino en 1790. (Foto: Fabián González. INAH.)

El museo también resguarda piezas de las culturas maya y teotihuacana, y es el más visitado del país.

La exposición temporal Nahuas: entre la Huasteca y la Sierra permanece abierta hasta noviembre de 2026.

La entrada general cuesta 210 pesos, pero los domingos es gratuita para mexicanos y extranjeros residentes con identificación vigente, de acuerdo con la ficha oficial del museo.

La entrada al Museo Nacional de Antropología cuesta 210 pesos entre semana, pero es gratuita los domingos para mexicanos y extranjeros residentes con identificación vigente. (Foto: INAH)

El museo abre los domingos de 9:00 a 17:00 horas y se recomienda llegar temprano.

Museo Tamayo, la colección del pintor oaxaqueño con dos exposiciones por terminar

Ubicado en Paseo de la Reforma 51, también dentro de Chapultepec, se llega en metro por la estación Auditorio, Línea 7, con una caminata de aproximadamente diez minutos por Paseo de la Reforma, pasando frente al Museo Nacional de Antropología.

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El recinto resguarda la colección personal del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo junto con piezas de arte internacional.

El Museo Tamayo, ubicado en Paseo de la Reforma 51, resguarda la colección personal del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo junto con piezas de arte internacional. (Foto: Museo Tamayo)

La muestra Tamayo, Nieto, Toledo: los años en París está disponible hasta el 15 de febrero de 2027, mientras que Ante el eclipse: arqueologías del arte en México cierra el 18 de octubre de 2026.

La entrada dominical es gratuita para cualquier visitante, sin requisito de nacionalidad. El horario es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

La arquitectura del Museo Tamayo ofrece también hermosos lugares de contemplación. (Foto: Museo Tamayo)

Palacio de Bellas Artes, la colección de 17 murales pintada entre 1928 y 1963

El recinto está en Avenida Juárez s/n, en el Centro Histórico. La estación de metro Bellas Artes, de las líneas 2 y 8, tiene salida directa al edificio.

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Alberga murales permanentes pintados por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros entre las décadas de 1920 y 1950.

David Alfaro Siqueiros se incorporó al proyecto mural de Bellas Artes en 1944, casi una década después de las primeras obras de Rivera y Orozco. (Audiovisuales Infobae México IA)

A diferencia de otros museos de la red INBAL, Bellas Artes ofrece entrada libre los domingos para todo público, sin exigir comprobante de residencia. El horario es de 10:00 a 18:00 horas.