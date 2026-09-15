Esposo de Karla Díaz rechazó a Lucero y años después admitió: “Cometí un error”

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La historia comenzó en la primera temporada de La Voz México, cuando Daniel Dayz, esposo de Karla Díaz, llegó a una audición sin imaginar que terminaría protagonizando una de esas anécdotas que, años después, todavía provocan risas y reclamos. Durante su participación como invitada en Songbook Podcast, Lucero recordó aquel episodio y dejó claro que no había olvidado la escena: “¿Cómo no me voy a acordar, por Dios santo? Pues si no soy mensa”.

El recuerdo giró alrededor de una elección que para Daniel parecía decisiva. Después de cantar, Lucero intentó conectar emocionalmente con él y esperaba que el participante eligiera su equipo. Sin embargo, Alejandro Sanz terminó inclinando la balanza a su favor. “Creo que estamos viendo al ganador de La Voz”, recordó Daniel que le dijo el cantante español, una frase que, según su propio relato, cambió por completo el rumbo de aquella decisión.

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La anécdota adquirió un tono todavía más divertido cuando Daniel reconoció que, con el paso del tiempo, la elección se convirtió en una especie de condena familiar y pública. “Te hubieras ido con Lucero”, le repetían. Él mismo terminó aceptando, entre risas, que había cometido un error y llegó a decir frente a la cantante: “Te debo una disculpa. Cometí un error”. Lucero, lejos de dejar pasar la oportunidad, recordó que todavía había cuentas pendientes.

La estrategia emocional de Lucero no funcionó

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Daniel contó que aquella fue la primera vez que hacía una audición de ese tipo. Llegó el primer día en que se realizó La Voz México y, según explicó, las canciones que interpretó ni siquiera las había elegido él: “Esto me la mandaron, ni siquiera la escogí”. Mientras cantaba, comenzaron a voltearse los coaches y la emoción empezó a crecer tanto para él como para quienes observaban la escena.

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Lucero recordó particularmente el momento en que comenzó a llorar. Daniel explicó que al verla pensó que existía una conexión emocional que podía llevarlo directamente a su equipo. “Yo lloré. Y, y lloré. Y entonces yo dije: ‘Pues lógicamente él va a sentir lo que yo estoy sintiendo’”, relató la cantante. Su conclusión parecía lógica: “Vamos a conectar y él va a venir conmigo al equipo”.

Pero Daniel tenía otra película en la cabeza. Mientras Lucero esperaba que aquella emoción lo acercara a ella, Alejandro Sanz lanzó una frase que terminó de convencerlo. El participante imaginó entonces un futuro musical junto al español: “Yo dije: ‘¡Sí, contigo!’”. Lucero reaccionó entre bromas al recordar que había quedado fuera de esa fantasía: “De haber sabido, me hubiera ido yo con ustedes dos”.

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La conversación se convirtió así en una recreación cómica de aquella competencia. Daniel aseguró que terminó imaginándose junto a Sanz, componiendo y avanzando hacia grandes escenarios, mientras Lucero escuchaba la historia con evidente incredulidad. “Tenía que ser gitano”, comentó ella, antes de continuar con el relato y recordar que también había apostado por conquistar al participante.

La elección de Alejandro Sanz tuvo consecuencias

Daniel Dayz, Kike Zwitch y Joe Demikeli , son cofundadores de Sensei Media Entertainment (Foto: Instagram/@senseimediamx)

Daniel explicó que después de elegir a Alejandro Sanz sintió que ya había triunfado. La experiencia, sin embargo, terminó siendo mucho más dura de lo que esperaba. “La Voz fue una montaña rusa”, dijo, porque el participante podía sentir que su vida estaba a punto de cambiar o que todo se había terminado. En su caso, la caída llegó rápidamente: “Al siguiente día, palo”.

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El golpe fue especialmente fuerte porque Daniel se describió como una persona muy competitiva. Según contó, lo que más le preocupaba era que México lo viera perder. “Lo peor que me podía pasar era que México me viera perder”, explicó. Después de ser eliminado, recordó que lloró por los pasillos mientras distintas personas intentaban tranquilizarlo. Incluso recibió palabras de ánimo de quienes estaban alrededor de la producción.

Alejandro Sanz también le ayudó a recuperar el ánimo al decirle que lo invitaba a su casa para componer. Daniel comenzó a tranquilizarse, hasta que apareció Lucero con una frase que volvió a abrir la herida. “¿Ya ves? Te hubieras ido conmigo”, recordó que le dijo la cantante. La reacción fue inmediata: “Y otra vez, güey”, contó entre risas. Lucero, al escuchar la historia, respondió: “Oh, qué grosera”.

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“Cometí un error”: la confesión que todavía provoca risas

Lo más curioso ocurrió después del programa. Daniel aseguró que durante aproximadamente un año continuó escuchando la misma frase, no solamente de conocidos, sino también de integrantes de su familia. “Te hubieras ido con Lucero”, le decían. La burla llegó a tal punto que incluso recordó una situación en la calle en la que, según su relato, un policía también le lanzó el mismo comentario: “Mano, te hubieras ido con Lucero, mano”.

Lejos de tomarlo como una pelea con la cantante, Daniel convirtió el episodio en parte de su propia historia. Recordó que durante su primer año en Twitter tenía una descripción que decía: “El chavo que quiso ayudar a Lucerito”. Con el paso del tiempo, aquella frase terminó funcionando como recordatorio permanente de la decisión que había tomado durante la audición.

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Años después, frente a Lucero, Daniel aprovechó el encuentro para reconocer públicamente que quizá había tomado la decisión equivocada: “Te debo una disculpa. Cometí un error”. Ambos imaginaron entonces qué habría ocurrido si hubieran formado equipo. “Pudimos haber ganado La Voz juntos”, dijo Daniel. Lucero respondió recordando que ella terminó aproximadamente en el cuarto lugar y agregó que su finalista había sido Gabo Navarro. La cantante cerró el intercambio con una frase que dejó abierta la posibilidad de una revancha simbólica: “Pero ¿sabes qué? Nunca es tarde para ganar”.