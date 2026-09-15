México

Morelos, sexto estado con más feminicidios en México: las cifras de la violencia contra las mujeres en la entidad

El estado registra la segunda tasa más alta de casos por cada 100 mil habitantes

Ilustración de una mujer con mascarilla morada que sostiene una pancarta negra con la frase 'YA NO MÁS FEMINICIDIOS' ante una multitud.
Una mujer con mascarilla morada sostiene un cartel con el mensaje 'Ya no más feminicidios' durante una manifestación junto a otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Morelos continúa como uno de los estados con más feminicidios a nivel nacional, al ocupar el sexto lugar del listado en lo que va del 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe, en la entidad se han reportado 21 casos de feminicidio al corte del 31 de julio de este año, entre los que destacan los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y el más reciente, Claudia Tacoronte Aguilera, alumna originaria de España.

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Los feminicidios de Kimberly y Karol ocurrieron en marzo, en circunstancias separadas, pero sus cuerpos fueron hallados con tres días de diferencia, después de que ambas fueron reportadas como desaparecidas.

Estos dos casos provocaron una movilización estudiantil. Las protestas derivaron en tomas de instalaciones y en un paro que se prolongó durante varias semanas.

Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida nueve días después, el 2 de junio.

Con este caso, el asesinato de Claudia Tacoronte se convirtió en el cuarto caso de una estudiante vinculada con la UAEM asesinada o localizada sin vida durante los primeros nueve meses del año.

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A esto se suma, que según el informe del Secretariado Ejecutivo, el estado registra la segunda tasa más alta de casos por cada 100 mil habitantes y del total de feminicidios, nueve corresponden a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad; y cuatro a mujeres de 30 a 60 años.

Ley General contra del Feminicidio es una campaña propagandística, acusa activista

Tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera en Cuautla, Morelos, la activista Yndira Sandoval exigió justicia por la estudiante española y cuestionó la respuesta de las autoridades estatales, municipales y federales ante la violencia contra las mujeres, al recordar que este es el cuarto caso de feminicidio relacionado a la UAEM.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, sostuvo que las mujeres no han sido prioridad ni para el gobierno estatal, encabezado por Margarita Saravia, ni para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, Sandoval calificó como una medida propagandística la iniciativa de una Ley General de Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la propuesta carece de presupuesto para cumplir sus obligaciones y que, sin recursos, persistirán las fallas en prevención, investigación y sanción de los feminicidios.

“La ley se propone más como una campaña propagandística”, dice en la publicación.

La activista recordó que Tacoronte estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y mencionó los asesinatos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, jóvenes vinculadas con esa institución.

“Extranjeras o no, resulta que el Estado mexicano, el estado de Morelos y las autoridades municipales no han sido capaces de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”, declaró.

Sandoval también cuestionó los anuncios oficiales sobre la detención del presunto feminicida de Andrea Maylín y calificó el Plan Cuautla como “un fracaso rotundo del Estado”.

Violencia contra las mujeres en Morelos

El Secretariado Ejecutivo señaló que en los primeros siete meses del 2026, Morelos también se colocó como el sexto estado con más homicidios dolosos de mujeres.

De acuerdo con el reporte, se registraron 48 casos entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, los cuales representan 5.5% de los homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional.

En este rubro, del total de víctimas 12 son mujeres de entre 18 y 29 años; y 19 más de entre 30 y 60 años.

Respecto al homicidio culposo de mujeres, el estado ocupa el lugar número 19, con 33 casos.

Asimismo, ocupa el lugar número 27 en cuanto a lesiones dolosas, con 147 víctimas registradas; y el cuarto lugar respecto a lesiones culposas, con mil 010 casos en el mismo periodo.

El informe de la dependencia indicó que Morelos se encuentra en el lugar 18 entorno a violación simple y equiparada, con 285 casos en el mismo periodo; y es el octavo estado en el que se registraron más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Según el mismo reporte, Morelos es el cuarto estado con más casos de secuestro de mujeres, con tres reportes.

Hasta el momento, el estado no ha registrado ningún caso de tráfico de menores, aunque es el número 13 en corrupción de menores, con 28 casos.

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