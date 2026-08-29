ECOBICI llega a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan: cuándo inicia el servicio

Suman ya nueve alcaldías que cuentan con este servicio

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La expansión del sistema ECOBICI permitirá que habitantes de Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan utilicen bicicletas públicas en sus traslados diarios a partir del 1 de septiembre de 2026. La red, que suma presencia ahora en nueve alcaldías de la Ciudad de México, incorpora miles de unidades renovadas con tecnología satelital y un mayor número de estaciones, lo que transforma la movilidad urbana en la capital.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la nueva ampliación de esta red de transporte de la CDMX y aseguró que el objetivo es llegar a zonas periféricas de la capital.

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Detalló que el nuevo contrato del sistema garantiza la operación de 15 mil bicicletas y mil 111 cicloestaciones durante un periodo de diez años. Este crecimiento representa un incremento de más del 60% en bicicletas y 67% en estaciones respecto a la cobertura anterior. La infraestructura, que actualmente registra entre 50 mil y 60 mil viajes diarios, queda asegurada como patrimonio de la ciudad cuando termine el contrato.

Renovación de bicicletas y expansión de estaciones

La incorporación de Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan se suma a las alcaldías donde ya operaba el sistema: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con la ampliación, la red suma casi 5 mil 700 bicicletas adicionales y 424 nuevas cicloestaciones distribuidas conforme a estudios técnicos y consultas con las alcaldías.

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Cada bicicleta realiza en promedio 8.3 viajes diarios, más de lo previsto en los primeros diseños del sistema. La demanda, que alcanza 24 millones de recorridos anuales y cerca de 180 mil personas usuarias, impulsa la actualización tecnológica: toda la flota contará con localizador satelital, lo que permite una mejor distribución de unidades y reduce los tiempos de reparación mediante un nuevo centro de mantenimiento en la zona sur.

Ecobici CDMX se expande en más alcaldías (X/@LaSEMOVI)

Tarifas, subsidio y patrimonio para la ciudad

La tarifa de inscripción anual a ECOBICI permanece en 588 pesos, equivalente a 1.60 pesos diarios. Este costo coloca a la capital entre las ciudades con el servicio de bicicletas públicas más accesible a nivel internacional. El sistema opera con un subsidio anual de 135 millones de pesos y contempla ingresos adicionales a partir de permisos de publicidad en cicloestaciones, siempre sujetos a regulación y consulta.

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El nuevo esquema contractual establece que todas las bicicletas, cicloestaciones y tecnología serán propiedad definitiva de la Ciudad de México al concluir la vigencia, dejando de pertenecer a empresas operadoras. El contrato multianual, con un monto mínimo de 978 millones de pesos y un máximo de 2 mil 434 millones de pesos, busca garantizar la expansión, renovación y continuidad del servicio.

Explicó que el nuevo contrato de ECOBICI modifica el esquema de penalizaciones para garantizar una mayor disponibilidad de bicicletas en funcionamiento.

Mantenimiento, penalizaciones y seguridad

ECOBICI implementa ahora penalizaciones específicas para la empresa operadora: no se pagará por bicicletas fuera de servicio o con fallas, lo que incentiva la pronta reparación y disponibilidad de la mayor parte de la flota. El sistema realiza un monitoreo permanente para ubicar bicicletas, registrar flujos de personas usuarias y ajustar la distribución según la demanda.

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La cobertura del sistema incluye seguro para daños a terceros en caso de incidentes, sin que se haya registrado ningún deceso en la administración actual. Los incidentes reportados han sido menores y personal técnico acude a revisar cada caso para activar la cobertura correspondiente.

Suman ya nueve alcaldías que cuentan con este servicio

Publicidad y nueva infraestructura urbana

La expansión contempla nuevos espacios publicitarios asociados a cicloestaciones, sujetos a permisos temporales y al pago de derechos. Algunas estaciones, especialmente en zonas patrimoniales, no tendrán publicidad, mientras que otras podrán contar con hasta dos espacios. Estos ingresos contribuyen a mantener el subsidio y el funcionamiento tecnológico del sistema, bajo un esquema de revisión para que el aprovechamiento beneficie a la población.

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Con la llegada de ECOBICI a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, la red de bicicletas públicas amplía su cobertura, fortalece la infraestructura urbana y consolida la movilidad sustentable en las principales zonas de la capital.