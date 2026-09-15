México

Televisa podría pagar esta fuerte multa por sellos de suspensión en La Casa de los Famosos colocados por el Edomex

TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog no han emitido un posicionamiento público sobre las imágenes

La casa de los famosos
Televisa podría pagar fuerte multa por sellos de suspensión en La Casa de los Famosos colocados por el Edomex (Infobae/Jenifer Nava)
Guardar

Televisa podría enfrentar una multa administrativa y costos de regularización si la autoridad del Estado de México confirma que los sellos de suspensión reportados en el foro de Endemol Shine Boomdog en Huixquilucan derivan de incumplimientos en permisos, uso de suelo o medidas de seguridad.

El posible monto no corresponde a una tarifa fija para retirar los sellos, sino a la infracción que haya motivado la medida y a la resolución que emita la autoridad municipal.

PUBLICIDAD

Las imágenes de puertas con sellos de suspensión en el inmueble ubicado sobre la carretera México-Huixquilucan circulan en redes sociales desde el pasado lunes 14 de septiembre. La periodista Elisa Beristain las difundió en Instagram y las relacionó con las instalaciones donde se graba La Casa de los Famosos México.

Hasta el cierre de esta información, no existe un documento público del ayuntamiento de Huixquilucan que precise la causa de la medida, las áreas afectadas, el expediente administrativo o la persona física o moral señalada como responsable.

La producción tampoco ha confirmado si los sellos fueron colocados por una autoridad municipal, estatal o de Protección Civil. TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog no han emitido un posicionamiento público sobre las imágenes.

PUBLICIDAD

Huixquilucan no cobra una cuota fija para retirar sellos

Reportan sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol México en Huixquilucan
Reportan sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol México en Huixquilucan

De acuerdo con la información de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, quitar un sello de suspensión no equivale a pagar un trámite para despegarlo. La autoridad retira la medida cuando el responsable cumple con la sanción impuesta y regulariza las causas que originaron la suspensión.

El costo puede incluir una multa administrativa calculada en Unidades de Medida y Actualización, además de los pagos relacionados con licencias, dictámenes, permisos o adecuaciones requeridas para que el inmueble pueda continuar sus actividades.

En casos de construcciones particulares sin licencia, las sanciones pueden comenzar en alrededor de 5,000 pesos. En establecimientos comerciales o espacios de producción con faltas relacionadas con uso de suelo, protección civil o condiciones de seguridad, las multas podrían superar los 100,000 pesos, según la gravedad de la infracción.

La cifra final depende de factores como el tipo de actividad que se realiza en el inmueble, los permisos que falten, la reincidencia, la extensión de las áreas involucradas y las condiciones que determine la autoridad en su acta de inspección.

También se sumarían los gastos de regularización. Si la suspensión se originó por documentación incompleta, el responsable tendría que tramitar los permisos faltantes antes de solicitar el retiro de los sellos.

La intervención de abogados o gestores representa un gasto adicional. La asesoría inicial puede rondar los 2,000 pesos, aunque los honorarios aumentan de acuerdo con la complejidad del expediente, las gestiones ante el municipio y una eventual defensa administrativa.

La suspensión parcial no equivale a una clausura definitiva

La suspensión parcial no equivale a una clausura definitiva (Martín Mariscal/Infobae)
La suspensión parcial no equivale a una clausura definitiva (Martín Mariscal/Infobae)

Las imágenes difundidas muestran sellos en accesos del inmueble de Endemol Shine Boomdog, pero no permiten establecer por sí solas que todo el complejo se encuentre clausurado. La información disponible apunta a una posible suspensión parcial de actividades.

Una suspensión parcial permite que la autoridad limite el uso de áreas específicas mientras revisa o exige el cumplimiento de una disposición administrativa. La medida puede aplicarse por documentación pendiente, condiciones de seguridad, irregularidades de construcción o faltas en licencias.

La diferencia con una clausura total es que una suspensión parcial no implica de forma automática el desalojo de todo el inmueble ni la interrupción de cada una de las operaciones. La resolución de la autoridad define el alcance de la restricción.

Para conocer si las grabaciones de La Casa de los Famosos México se desarrollan en una zona sujeta a suspensión, sería necesario revisar el acta de inspección, los sellos y la resolución emitida por el municipio o la dependencia responsable.

El programa mantiene su transmisión habitual. El domingo 13 de septiembre se realizó la séptima gala de eliminación, en la que Masad Altamimi salió de la competencia tras recibir el menor respaldo del público.

No hay confirmación oficial de que los sellos hayan alterado la producción, las actividades de los habitantes o las transmisiones en vivo. Tampoco existe evidencia pública de una cancelación vinculada con permisos o con las versiones sobre niveles de audiencia.

El Código Penal del Estado de México castiga romper o ignorar sellos

El Código Penal del Estado de México contempla sanciones por quebrantamiento de sellos. El artículo 124 establece penas de uno a siete años de prisión y de 100 a 500 días multa para quien rompa, altere o retire sellos colocados por una autoridad competente.

La norma no se limita a retirar físicamente el material colocado en puertas, accesos o instalaciones. El artículo 124 Bis prevé penas de tres a ocho años y medio de prisión, además de 500 a 1,000 días multa, para quien tenga la obligación de acatar una suspensión o clausura y no lo haga.

Galilea Montijo como presentadora.
Galilea montijo fue quien presentó en la rueda de prensa del 22 de junio a dos de los participantes del Reality Show La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

El supuesto incluye al titular, propietario o responsable de una unidad económica que permita actos de comercio o prestación de servicios en las áreas suspendidas, aun si los sellos permanecen en su lugar.

La información proporcionada señala que, en establecimientos sin venta de bebidas alcohólicas, las penas pueden ir de uno a siete años. En giros que manejan alcohol, la sanción podría aumentar hasta 10 años de prisión.

La determinación de una responsabilidad penal requeriría que una autoridad acreditara la existencia de una suspensión vigente, que las actividades continuaron en el área restringida y que la persona responsable incumplió una resolución oficial.

Rosa María Noguerón confirma que sigue al frente de la producción

La productora Rosa María Noguerón habló recientemente sobre versiones relacionadas con su permanencia en el proyecto, aunque no se refirió a los sellos difundidos en redes sociales.

“Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho”, declaró Noguerón ante la prensa. También afirmó que la producción se realiza de manera conjunta entre Endemol y Televisa.

“Se trabaja, por supuesto, siempre en equipo de la mano de ambas empresas”, señaló al ser consultada sobre las decisiones alrededor del programa.

La temporada actual comenzó el 26 de julio con 18 habitantes. TelevisaUnivision informó este 14 de septiembre que habría cambios en las reglas de nominación, liderazgos y pruebas de salvación durante las últimas semanas, sin mencionar los sellos reportados en Huixquilucan.

Temas Relacionados

TelevisaEndemolLa Casa de los Famosos MéxicoEdomexmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Feminicidios y asesinatos provocan reforzamiento de seguridad en Mazatlán: despliegan mil 800 elementos por orden presidencial

Este lunes se reportaron cuatro homicidios, entre los que se encontraba un ciudadano estadounidense; en total, cerca de 20 mil agentes están en la entidad conteniendo la violencia del Cártel de Sinaloa

Feminicidios y asesinatos provocan reforzamiento de seguridad en Mazatlán: despliegan mil 800 elementos por orden presidencial

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

Chocolatería artesanal con charlas, experiencias aromáticas y un recorrido que conecta el olfato con el sabor, en pleno Centro Histórico durante tres días

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

Gala Montes se va con todo contra Emiliano Aguilar y lo exhibe: “No te bañas y hueles a mierda”

La actriz lanzó el fuerte señalamiento durante un en vivo, en medio del enfrentamiento que ambos mantienen en redes sociales

Gala Montes se va con todo contra Emiliano Aguilar y lo exhibe: “No te bañas y hueles a mierda”

¿Abrirán los bancos este 15 y 16 de septiembre en México? Estos son los horarios por las Fiestas Patrias

Esta será la atención en sucursales y cajeros automáticos, junto con aplicaciones y otros canales digitales

¿Abrirán los bancos este 15 y 16 de septiembre en México? Estos son los horarios por las Fiestas Patrias

Morelos, sexto estado con más feminicidios en México: las cifras de la violencia contra las mujeres en la entidad

El estado registra la segunda tasa más alta de casos por cada 100 mil habitantes

Morelos, sexto estado con más feminicidios en México: las cifras de la violencia contra las mujeres en la entidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

El CJNG paga mejor a sus sicarios que el Estado mexicano a sus policías, según el Inegi

El CJNG paga mejor a sus sicarios que el Estado mexicano a sus policías, según el Inegi

Feminicidios y asesinatos provocan reforzamiento de seguridad en Mazatlán: despliegan mil 800 elementos por orden presidencial

Previo al Grito de Independencia, asesinaron a dos integrantes de famosa banda del regional mexicano en Guanajuato

Marina blinda las costas del tráfico de cocaína: aumentó 47% los decomisos en 2026 y suma más de 37 toneladas arrebatadas al narco

Reportan atentado en contra del equipo de la alcaldesa de Tecámac: funcionario resulta herido

ENTRETENIMIENTO

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

Gala Montes se va con todo contra Emiliano Aguilar y lo exhibe: “No te bañas y hueles a mierda”

Amandititita tendrá concierto gratis en el Museo Tamayo a 41 años de la muerte de su padre Rockdrigo durante el sismo del 85

Esposo de Karla Díaz rechazó a Lucero y años después admitió: “Cometí un error”

El Toy Fest 2026 te hará ‘Volver al Futuro’ con coleccionables, cosplays masivos y actor de doblaje original: dónde y cuándo será

DEPORTES

Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

Cruz Azul vs Inter Miami: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México a la Máquina enfrentar a Messi en la Final del Campeones Cup 2026

Atlético de Madrid vs Osasuna: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 6 en LaLiga desde México

WWE calienta el Clásico Nacional: Logan Paul presume la playera de Chivas y Austin Theory humilla la del América

Elche vs Real Madrid, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?