Televisa podría pagar esta fuerte multa por sellos de suspensión en La Casa de los Famosos colocados por el Edomex

Televisa podría pagar fuerte multa por sellos de suspensión en La Casa de los Famosos colocados por el Edomex (Infobae/Jenifer Nava)

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Televisa podría enfrentar una multa administrativa y costos de regularización si la autoridad del Estado de México confirma que los sellos de suspensión reportados en el foro de Endemol Shine Boomdog en Huixquilucan derivan de incumplimientos en permisos, uso de suelo o medidas de seguridad.

El posible monto no corresponde a una tarifa fija para retirar los sellos, sino a la infracción que haya motivado la medida y a la resolución que emita la autoridad municipal.

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Las imágenes de puertas con sellos de suspensión en el inmueble ubicado sobre la carretera México-Huixquilucan circulan en redes sociales desde el pasado lunes 14 de septiembre. La periodista Elisa Beristain las difundió en Instagram y las relacionó con las instalaciones donde se graba La Casa de los Famosos México.

Hasta el cierre de esta información, no existe un documento público del ayuntamiento de Huixquilucan que precise la causa de la medida, las áreas afectadas, el expediente administrativo o la persona física o moral señalada como responsable.

La producción tampoco ha confirmado si los sellos fueron colocados por una autoridad municipal, estatal o de Protección Civil. TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog no han emitido un posicionamiento público sobre las imágenes.

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Huixquilucan no cobra una cuota fija para retirar sellos

Reportan sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol México en Huixquilucan

De acuerdo con la información de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, quitar un sello de suspensión no equivale a pagar un trámite para despegarlo. La autoridad retira la medida cuando el responsable cumple con la sanción impuesta y regulariza las causas que originaron la suspensión.

El costo puede incluir una multa administrativa calculada en Unidades de Medida y Actualización, además de los pagos relacionados con licencias, dictámenes, permisos o adecuaciones requeridas para que el inmueble pueda continuar sus actividades.

En casos de construcciones particulares sin licencia, las sanciones pueden comenzar en alrededor de 5,000 pesos. En establecimientos comerciales o espacios de producción con faltas relacionadas con uso de suelo, protección civil o condiciones de seguridad, las multas podrían superar los 100,000 pesos, según la gravedad de la infracción.

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La cifra final depende de factores como el tipo de actividad que se realiza en el inmueble, los permisos que falten, la reincidencia, la extensión de las áreas involucradas y las condiciones que determine la autoridad en su acta de inspección.

También se sumarían los gastos de regularización. Si la suspensión se originó por documentación incompleta, el responsable tendría que tramitar los permisos faltantes antes de solicitar el retiro de los sellos.

La intervención de abogados o gestores representa un gasto adicional. La asesoría inicial puede rondar los 2,000 pesos, aunque los honorarios aumentan de acuerdo con la complejidad del expediente, las gestiones ante el municipio y una eventual defensa administrativa.

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La suspensión parcial no equivale a una clausura definitiva

La suspensión parcial no equivale a una clausura definitiva (Martín Mariscal/Infobae)

Las imágenes difundidas muestran sellos en accesos del inmueble de Endemol Shine Boomdog, pero no permiten establecer por sí solas que todo el complejo se encuentre clausurado. La información disponible apunta a una posible suspensión parcial de actividades.

Una suspensión parcial permite que la autoridad limite el uso de áreas específicas mientras revisa o exige el cumplimiento de una disposición administrativa. La medida puede aplicarse por documentación pendiente, condiciones de seguridad, irregularidades de construcción o faltas en licencias.

La diferencia con una clausura total es que una suspensión parcial no implica de forma automática el desalojo de todo el inmueble ni la interrupción de cada una de las operaciones. La resolución de la autoridad define el alcance de la restricción.

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Para conocer si las grabaciones de La Casa de los Famosos México se desarrollan en una zona sujeta a suspensión, sería necesario revisar el acta de inspección, los sellos y la resolución emitida por el municipio o la dependencia responsable.

El programa mantiene su transmisión habitual. El domingo 13 de septiembre se realizó la séptima gala de eliminación, en la que Masad Altamimi salió de la competencia tras recibir el menor respaldo del público.

No hay confirmación oficial de que los sellos hayan alterado la producción, las actividades de los habitantes o las transmisiones en vivo. Tampoco existe evidencia pública de una cancelación vinculada con permisos o con las versiones sobre niveles de audiencia.

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El Código Penal del Estado de México castiga romper o ignorar sellos

El Código Penal del Estado de México contempla sanciones por quebrantamiento de sellos. El artículo 124 establece penas de uno a siete años de prisión y de 100 a 500 días multa para quien rompa, altere o retire sellos colocados por una autoridad competente.

La norma no se limita a retirar físicamente el material colocado en puertas, accesos o instalaciones. El artículo 124 Bis prevé penas de tres a ocho años y medio de prisión, además de 500 a 1,000 días multa, para quien tenga la obligación de acatar una suspensión o clausura y no lo haga.

Galilea montijo fue quien presentó en la rueda de prensa del 22 de junio a dos de los participantes del Reality Show La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

El supuesto incluye al titular, propietario o responsable de una unidad económica que permita actos de comercio o prestación de servicios en las áreas suspendidas, aun si los sellos permanecen en su lugar.

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La información proporcionada señala que, en establecimientos sin venta de bebidas alcohólicas, las penas pueden ir de uno a siete años. En giros que manejan alcohol, la sanción podría aumentar hasta 10 años de prisión.

La determinación de una responsabilidad penal requeriría que una autoridad acreditara la existencia de una suspensión vigente, que las actividades continuaron en el área restringida y que la persona responsable incumplió una resolución oficial.

Rosa María Noguerón confirma que sigue al frente de la producción

La productora Rosa María Noguerón habló recientemente sobre versiones relacionadas con su permanencia en el proyecto, aunque no se refirió a los sellos difundidos en redes sociales.

“Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho”, declaró Noguerón ante la prensa. También afirmó que la producción se realiza de manera conjunta entre Endemol y Televisa.

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“Se trabaja, por supuesto, siempre en equipo de la mano de ambas empresas”, señaló al ser consultada sobre las decisiones alrededor del programa.

La temporada actual comenzó el 26 de julio con 18 habitantes. TelevisaUnivision informó este 14 de septiembre que habría cambios en las reglas de nominación, liderazgos y pruebas de salvación durante las últimas semanas, sin mencionar los sellos reportados en Huixquilucan.