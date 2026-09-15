Gala Montes se va con todo contra Emiliano Aguilar y lo exhibe: “No te bañas y hueles a mierda”

Gala Montes y Emiliano Aguilar - (Instagram)

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Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la polémica después de protagonizar un enfrentamiento público con Emiliano Aguilar. Durante una transmisión en vivo, la actriz respondió al cantante luego de que él pidiera que dejaran de relacionarlo con ella y asegurara que no son pareja. Sin embargo, entre todos los reclamos que lanzó, hubo uno que llamó especialmente la atención por lo directo y personal: un señalamiento relacionado con la higiene del hijo de Pepe Aguilar.

“A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada y que no te bañes y que huelas a mierda”, expresó Montes durante el live. La frase fue pronunciada por la propia actriz mientras explicaba su versión del conflicto y cuestionaba algunas de las decisiones de Emiliano. El comentario se convirtió en uno de los momentos más fuertes de su transmisión.

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La acusación forma parte de las declaraciones de Gala y no de un hecho comprobado de manera independiente. La actriz la lanzó mientras reclamaba que Emiliano dejara de hablar sobre ella y cuestionaba la manera en que, desde su perspectiva, él estaba contando públicamente lo ocurrido entre ambos.

La fuerte frase que Gala lanzó durante el live

(Instagram)

El señalamiento sobre la higiene apareció en medio de una discusión mucho más amplia. Gala comenzó reclamando que Emiliano la hubiera bloqueado y dejó claro que no estaba dispuesta a aceptar, según su versión, que él negara la cercanía que tuvieron. “Me bloqueas, cabrón. A mí no me vas a andar bloqueando, pendejo. A mí no me vas a bloquear”, dijo.

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La actriz aseguró además que ambos habían salido en varias ocasiones y que su historia no se limitó a un encuentro aislado. “Tú y yo no salimos un día, güey. Tú sabes cuántas veces salimos y cuántas veces estuvimos juntos”, afirmó. Con estas palabras intentó responder a la versión de Emiliano, quien había pedido públicamente que dejaran de vincularlo con ella.

Fue en ese contexto cuando Gala incorporó el comentario sobre la higiene. La actriz sostuvo que, así como ella no le reclamaba determinados aspectos de su vida, tampoco esperaba que Emiliano utilizara cuestiones personales para cuestionarla. Entonces lanzó la frase que terminó convirtiéndose en el punto más agresivo de su discurso: “No te bañas y que huelas a mierda”.

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El señalamiento apareció en medio de una disputa personal

Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar luego de que él negara que tuvieron una relación. (Capturas de pantalla)

Aunque la higiene fue el punto más llamativo, Gala también habló de otros aspectos de su relación con Emiliano. La actriz afirmó que él no la habría apoyado durante una crisis emocional reciente y explicó que, ante esa situación, recurrió a su expareja Icho Van, contrabajista de Jenny and the Mexicats, quien habría acudido para ayudarla.

De acuerdo con la versión de Montes, esa cercanía con su expareja habría sido uno de los motivos por los que Emiliano decidió bloquearla. La actriz aclaró que mantiene una amistad con Icho Van y recordó que anteriormente había hablado públicamente sobre la relación abierta que sostuvo con el músico. Estos elementos fueron parte del contexto en el que realizó sus señalamientos contra Emiliano.

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Gala también reconoció durante la transmisión que le fue infiel a su entonces pareja al involucrarse con Emiliano y aseguró que se arrepiente de aquella decisión. Dijo que actualmente prefiere permanecer soltera. El relato de la actriz buscó explicar el origen de la tensión, aunque el comentario sobre la higiene terminó destacando por encima de los demás reclamos debido a su dureza.

Gala advierte que todavía podría revelar más

Gala Montes y Emiliano Aguilar

La confrontación no terminó con la acusación relacionada con la higiene. Montes también habló sobre el consumo de marihuana y rechazó cualquier versión que atribuyera a Emiliano responsabilidad por esa decisión. La actriz afirmó que consume por cuenta propia y relacionó ese comportamiento con su ansiedad.

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En otro momento, Gala mencionó a Adrián Marcelo y recordó un conflicto anterior para responder a los comentarios que, según ella, Emiliano estaba realizando sobre sus relaciones personales. También cuestionó que el cantante utilizara a sus hijas como argumento para mantener distancia y aseguró que existieron discusiones frecuentes entre ambos.

Finalmente, la actriz dejó abierta la posibilidad de continuar hablando sobre el conflicto si Emiliano mantiene sus declaraciones públicas. “Esta es mi verdad y va a salir en todos los medios”, afirmó. Con esa advertencia, Montes dejó claro que considera que todavía tiene cosas por contar sobre el episodio, mientras que la frase sobre la higiene quedó como uno de los momentos más contundentes de su transmisión: “No te bañas y que huelas a mierda”.

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