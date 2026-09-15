Elche vs Real Madrid, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Real Madrid tendrá una nueva prueba como visitante cuando se mida con Elche CF este martes 15 de septiembre, en el Estadio Martínez Valero, dentro de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-27.

El cuadro blanco llega en un buen momento después de sumar dos triunfos consecutivos y buscará otro resultado positivo que le permita mantenerse en la parte alta de la clasificación, donde Barcelona también pelea por el liderato.

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Para Elche, el panorama es diferente: el equipo dirigido por Martín Anselmi todavía no gana en el torneo y apenas acumula dos puntos.

Elche busca dar la sorpresa ante el Real Madrid

(Europa Press)

El conjunto ilicitano tendrá enfrente a uno de los principales candidatos al campeonato, pero llegará al compromiso con el ánimo renovado después de empatar ante el Athletic Club. Ese resultado le permitió sumar y cortar parcialmente una complicada racha en el arranque de la campaña.

La visita del Madrid representa ahora un reto todavía mayor. El equipo local necesita comenzar a convertir sus buenas actuaciones en puntos para salir de la parte baja de la clasificación y encontrar cuanto antes su primera victoria.

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Del otro lado estará un Real Madrid que viene de imponerse 4-1 al Rayo Vallecano. En ese partido, Kylian Mbappé volvió a marcar diferencias al conseguir un doblete y será nuevamente una de las principales amenazas para la defensa del Elche.

El cuadro de José Mourinho también cuenta con otras alternativas importantes para generar peligro, entre ellas Vinícius Jr., Jude Bellingham, Arda Güler y Federico Valverde. Sin embargo, el entrenador tendrá que mover algunas piezas debido a las bajas que presenta el plantel.

El encuentro pondrá a cada equipo ante una necesidad distinta. Mientras el Madrid intentará prolongar su racha positiva y mantenerse cerca de la cima, el Elche tratará de aprovechar la localía para conseguir un resultado que le permita comenzar a cambiar su situación en el campeonato.

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¿Cuándo y dónde ver el Elche vs Real Madrid?

(REUTERS/Pablo Morano)

El partido de la Jornada 6 de LaLiga se disputará este martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero.

Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está programado para las 13:30 horas, tiempo del centro del país, y la transmisión estará disponible a través de SKY Sports.