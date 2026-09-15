México

Amandititita tendrá concierto gratis en el Museo Tamayo a 41 años de la muerte de su padre Rockdrigo durante el sismo del 85

La convocatoria se anunció desde la cuenta oficial de la intérprete, quien dijo que prepara el show con ilusión y que habrá momentos pensados para un recinto museístico; el acceso no tiene costo y es con aforo reducido

Persona con vestido rosa y gafas de sol sostiene una bandera negra con un símbolo anarquista rojo ante estructuras de colores.
El concierto forma parte de la programación de “Performance” del recinto y se realizará con cupo limitado, según el material de difusión compartido por la propia cantante en sus redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantante mexicana Amandititita ofrecerá un show gratuito en el Museo Tamayo el próximo sábado, en el marco del aniversario luctuoso de su padre, el músico Rockdrigo González. La artista adelantó que interpretará por primera vez un par de canciones inéditas en su repertorio.

El concierto forma parte de la programación de “Performance” del recinto y se realizará con cupo limitado, según el material de difusión compartido por la propia cantante en sus redes sociales.

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El música y la compositora unieron fuerzas |Crédito: TikTok

Detalles del concierto en el Museo Tamayo

Una persona con vestido rosa sostiene una bandera negra con un símbolo anarquista junto a dos bailarinas con pelucas rubias en un escenario
La convocatoria fue anunciada por Amandititita en su cuenta oficial. “No saben la ilusión con la que estoy preparando este show, cantaré por primera vez un par de rolas”. (Selene Miranda/Infobae México)

La presentación está programada para el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 16:30 horas, en el patio central del Museo Tamayo, en la Ciudad de México. La entrada es libre, aunque el cupo es limitado.

El show se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 16:30 horas, en el patio central del recinto, ubicado en el Bosque de Chapultepec. La entrada es gratuita, con cupo limitado, y coincide con el aniversario luctuoso de Rockdrigo González, padre de la cantante, fallecido en esa misma fecha en 1985.

La convocatoria fue anunciada por Amandititita en su cuenta oficial. “No saben la ilusión con la que estoy preparando este show, cantaré por primera vez un par de rolas”, escribió la artista, quien también anticipó que “pasarán cosas que solo pueden pasar en un museo”.

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Cartel en tonos morados y verdes con el retrato de una mujer con gafas de sol y el texto informativo del evento de Amandititita
Un cartel promocional anuncia el espectáculo de Amandititita programado para el 19 de septiembre de 2026 en el patio central del Museo Tamayo. (Amandititita/Instagram)

Quién es Amandititita: canciones y repertorio

Terremoto, Amandititita
La cantante recordó a su padre Rockdrigo, quien falleció en el temblor de 1985 (Cuartoscuro)

Amandititita, cuyo nombre real es Amanda Lalena Escalante Pimentel, nació el 3 de agosto de 1979 en Tampico, Tamaulipas. Es hija del músico Rockdrigo González y de Mireya Escalante Pimentel.

La cantante se define como intérprete de “anarcumbia”, un estilo que ella misma acuñó y que combina cumbia con rock, reggae, rap y sátira social. Antes de dedicarse a la música incursionó como actriz y también en la literatura, disciplina a la que se acercó desde la adolescencia.

Su carrera discográfica comenzó en 2008 con el álbum La reina de la anarcumbia, editado bajo el sello Sony-BMG. De ese disco se desprendió el sencillo “La muy muy”, que llegó a las listas de Billboard. Otras canciones de ese álbum incluyen “Metrosexual”, “La mataviejitas” y “Vernes de quincena”.

Un año después, en 2009, publicó La descarada, tras romper su relación con la disquera mediante un video que se volvió viral. En 2013 lanzó Mala fama, con temas como “Metro Insurgentes” y “Eres un mamón”, en el que combinó cumbia con pop moderno.

Tras un receso de cuatro años, en el que publicó el libro Trece latas de atún, la artista regresó a la música en 2019 con el álbum Pinche amor. Desde entonces ha lanzado sencillos como “De Ecatepec a Atizapán”, “Gato” (2023), crítica al consumismo, y “Mi querer” (2023).

En 2023, su canción “La mataviejitas”, de 2008, resurgió al ser utilizada en el documental de Netflix La dama del silencio: el caso Mataviejitas, sobre la asesina serial mexicana Juana Barraza Samperio. En julio de 2024 publicó un audiolibro biográfico titulado El propósito de la oscuridad.

La artista mexicana abrirá su corazón ante el público, relatando su camino personal y artístico, en una charla acompañada de música y reflexiones sobre la cultura urbana mexicana (IG)
La artista mexicana abrirá su corazón ante el público, relatando su camino personal y artístico, en una charla acompañada de música y reflexiones sobre la cultura urbana mexicana (IG)

Rockdrigo González: carrera y fallecimiento

Rodrigo Eduardo González Guzmán, conocido como Rockdrigo, nació el 25 de diciembre de 1950 en Tampico, Tamaulipas. Migró a la Ciudad de México en 1976, donde inició su actividad artística.

Es considerado el principal promotor del movimiento rupestre, una corriente de cantautores mexicanos que privilegió la crudeza y la ironía frente al glamour del rock convencional. Junto a músicos como Rafael Catana, Fausto y Edgar Arellín, Nina Galindo y Eblén Macari, formó el germen de ese colectivo, apodado “el profeta del nopal”.

Con guitarra acústica, armónica y voz, Rockdrigo retrató en sus canciones la vida cotidiana de la capital mexicana. Entre sus composiciones más conocidas están “Estación del Metro Balderas”, “No tengo tiempo de cambiar mi vida”, “Vieja ciudad de hierro”, “Aventuras en el Distrito Federal” y “Distante instante”.

En vida solo grabó un disco, Hurbanistorias (1984), un casete casero que distribuía él mismo en mercados y bares de la ciudad, hoy considerado pieza de culto.

El 19 de septiembre de 1985, Rockdrigo murió a los 34 años cuando el edificio donde vivía, en la calle Bruselas número 8, colonia Juárez, se derrumbó a causa del terremoto que sacudió la Ciudad de México ese día. En el mismo suceso falleció su pareja, la docente francesa Françoise Bardinet.

Sus restos fueron trasladados a Tampico, donde están enterrados en el Panteón de la Trinidad. Tras su muerte, amigos y familiares rescataron su obra dispersa en decenas de cintas y publicaron álbumes póstumos, entre ellos No estoy loco (1992).

El legado cultural de Rockdrigo

Terremoto, sismo
El legado del músico permanece visible en distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos una estatua en la estación Balderas del Metro capitalino, y en los homenajes espontáneos que se realizan cada 19 de septiembre. (Cuartoscuro)

A la muerte del músico, con la anuencia de su padre, Manuel González Sámano, sus allegados constituyeron una asociación civil para recopilar su obra y destinar a un fideicomiso las regalías generadas por la venta de sus discos, con el fin de contribuir a la manutención y educación de su hija, Amanda Lalena, nacida en 1979.

El legado del músico permanece visible en distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos una estatua en la estación Balderas del Metro capitalino, y en los homenajes espontáneos que se realizan cada 19 de septiembre. Su influencia se extiende a generaciones posteriores de músicos callejeros y cantautores del rock urbano mexicano.

De su archivo aún quedan canciones inéditas en poder del periodista musical Pepe Návar, quien ha señalado que existe un acuerdo con la familia del músico para publicarlas.

De su archivo aún quedan canciones inéditas en poder del periodista musical Pepe Návar, quien ha señalado que existe un acuerdo con la familia del músico para publicarlas. (Especial)
De su archivo aún quedan canciones inéditas en poder del periodista musical Pepe Návar, quien ha señalado que existe un acuerdo con la familia del músico para publicarlas. (Especial)

Cómo llegar al Museo Tamayo

Terremoto, Amandititita
La estación de transporte más cercana es Chapultepec, de las líneas 1 y 3 del Metro. Desde ahí, el recorrido a pie hasta el museo toma alrededor de diez minutos, pasando frente al Museo de Arte Moderno. (Cuartoscuro)

El Museo Tamayo se ubica en Paseo de la Reforma 51, dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La estación de transporte más cercana es Chapultepec, de las líneas 1 y 3 del Metro. Desde ahí, el recorrido a pie hasta el museo toma alrededor de diez minutos, pasando frente al Museo de Arte Moderno.

También puede accederse mediante el Metrobús, en la estación Gandhi de la Línea 7, ubicada sobre Paseo de la Reforma, a menos de tres minutos a pie del recinto. Otra alternativa es el sistema Ecobici, con una estación denominada Gandhi-Reforma cerca de la entrada.

Para quienes se trasladan en automóvil, el museo cuenta con estacionamiento propio sobre la calle Gandhi. El recinto permanece cerrado los lunes y su horario habitual es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

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