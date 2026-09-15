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Víctor Rocha, el boxeador mexicano que busca hacer historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El pugilista bajacaliforniano llega a la justa juvenil después de una exigente preparación física y mental que comenzó tras conquistar el Grand Prix

(Conade)
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El boxeador Víctor Alejandro Rocha Esqueda llegará a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una preparación que, además de exigirlo físicamente, le ha permitido fortalecer su confianza y mentalidad.

El pugilista originario de Mexicali, Baja California, competirá en la categoría de 65 kilogramos con la ilusión de representar a México y demostrar todo lo que ha construido durante los últimos meses.

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Conocido como el “Perrón”, Rocha comenzó este proceso a finales de 2025, después de proclamarse campeón del Grand Prix en diciembre. A partir de entonces, el pugilista emprendió una preparación enfocada en llegar a la justa juvenil en la mejor condición posible.

Desde que quedamos campeones en el Grand Prix en diciembre empezamos a prepararnos ahí en el municipio; luego llegamos aquí y ha sido una preparación muy dura. Los entrenadores tienen su plan de trabajo muy bien estructurado, porque desde que llegué he sentido cómo he avanzado mucho y cómo mentalmente me he fortalecido; físicamente también he desarrollado más cualidades”, compartió en entrevista con la Conade.

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El boxeo llegó desde la infancia

(Conade)
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La relación de Víctor con el boxeo comenzó cuando todavía cursaba la primaria. El joven acompañaba a unos primos a entrenar y aquella experiencia terminó despertando su interés por una disciplina que ya formaba parte de su entorno familiar, pues tanto su padre como su abuelo también practicaron este deporte.

Con el paso de los años, aquella primera aproximación se convirtió en una carrera dentro del boxeo juvenil que ya le permitió vivir sus primeras experiencias internacionales.

Una de ellas ocurrió el año pasado, cuando representó a México en el Boxam de Alicante, España. Aunque el resultado de aquella pelea no fue el esperado, Rocha encontró en esa experiencia una oportunidad para aprender y ganar confianza frente a un escenario completamente distinto.

Al principio sí me generó nervios y presión, pero después se siente suave estar en un cuadrilátero así. Tenía que representar a mi país bien y de la mejor manera”, recordó.

Aquella experiencia internacional también significó un paso importante en su crecimiento como pugilista y le permitió adquirir herramientas que ahora busca aprovechar en uno de los mayores retos de su etapa juvenil.

Una preparación exigente rumbo a Dakar

(Conade)
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El camino hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud incluyó diferentes concentraciones y sesiones de trabajo destinadas a fortalecer tanto la parte técnica como la física. Rocha ha pasado por distintas etapas de preparación junto al equipo mexicano, con el objetivo de llegar a Dakar con la mayor confianza posible.

El propio boxeador asegura que el trabajo realizado le ha permitido alcanzar un momento que considera especial dentro de su carrera.

Espero mucho de mí. Nunca me he sentido así y ahorita me siento en mi mejor forma, tanto física como mentalmente, por la preparación que llevamos. Vamos a dar un buen resultado y nuestro equipo también, porque todos estamos enfocados”, afirmó.

La preparación no solamente ha estado enfocada en el rendimiento individual. Para Rocha, la convivencia y exigencia dentro de la selección mexicana también han sido fundamentales para llegar mejor preparado a la competencia.

El respaldo de un equipo que también exige

(Conade)
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El pugilista bajacaliforniano destacó la unión que existe entre los integrantes de la selección mexicana y cómo esa convivencia se convierte en una motivación adicional durante los entrenamientos.

“El apoyo se siente bastante. Aquí entre nosotros, los atletas, todos nos llevamos bien y nos apoyamos unos a otros; nos exigimos de alguna manera y nos impulsamos a cada vez exigirnos más en los entrenamientos”, señaló.

A esa dinámica se suma el trabajo del equipo multidisciplinario que acompaña a los jóvenes durante su preparación. Entrenadores y especialistas en diferentes áreas se mantienen pendientes de las necesidades de los pugilistas durante el proceso.

Los entrenadores siempre están al tanto de nosotros, como el nutriólogo, el fisioterapeuta y el doctor”, agregó.

Con esa combinación de experiencia internacional, preparación física y trabajo mental, Víctor Rocha afrontará en Dakar uno de los desafíos más importantes de su todavía corta trayectoria. El “Perrón” llega convencido del trabajo realizado y con la intención de convertir todo ese esfuerzo en una actuación que deje en alto el nombre de México.

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