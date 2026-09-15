Beatriz Mojica: de rechazar a AMLO en 2018 a jurarle lealtad como coordinadora de Morena en Guerrero

En redes circula una entrevista en la que la hoy senadora con licencia descarta sumarse al entonces opositor y habla de “visiones autoritarias”, contraste que vuelve tras su reciente toma de protesta partidista

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La designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero reavivó en redes sociales un video de 2018 en el que, siendo secretaria general del PRD, la hoy dirigente morenista rechazaba sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, en cambio, defendía la construcción de un Frente opositor que en ese momento lo dejaba fuera.

El nombramiento que disparó la polémica

El nombramiento ocurre este lunes 14 de septiembre en el World Trade Center de la CDMX y perfila a la senadora con licencia como la apuesta del partido rumbo a la elección estatal de 2027

El pasado 14 de septiembre, la dirigencia nacional de Morena presentó a Mojica como su coordinadora en Guerrero, con lo que se perfila como virtual candidata a la gubernatura estatal en las elecciones de 2027. El acto, realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, fue encabezado por Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, y Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Guerrero registró el mayor número de aspirantes del país —hasta 20, según distintos recuentos—, entre ellos:

Esthela Damián Peralta , exconsejera jurídica de la Presidencia

Abelina López , alcaldesa con licencia de Acapulco

Karen Castrejón , presidenta nacional del Partido Verde

Félix Salgado Macedonio, senador cuyo registro fue descartado desde junio por las reglas internas contra el nepotismo

Mojica encabezaba las encuestas internas y de “espejo” aplicadas en el estado.

El contraste entre la frase “Nunca, no comparto las visiones autoritarias” y el reconocimiento posterior al exmandatario vuelve a colocar la coherencia personal en el centro de la conversación pública en Guerrero

“Nunca. No comparto las visiones autoritarias”

El origen de la controversia está en una entrevista concedida en 2018 al programa Tragaluz, conducido por Fernando del Collado. En ese momento, Mojica era secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y respaldaba la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, abanderado del Frente PAN-PRD-MC.

Ante la pregunta directa de si en algún momento se sumaría al proyecto de AMLO, respondió de forma tajante: “Nunca. No comparto las visiones autoritarias.”

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Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Pero la entrevista no se quedó ahí. Minutos más adelante, cuando el conductor le preguntó si veía viable un Frente opositor que incluyera a distintas fuerzas —incluso mencionando a Margarita Zavala, entonces aspirante presidencial independiente—, Mojica respondió con una frase que hoy también circula en redes: “Hay que darle oportunidad a todos, pero la gente es la que tiene que decidir.”

Al ser cuestionada específicamente sobre si ese Frente podría incluir a AMLO, fue clara: “AMLO se ha autoexcluido. Nosotros seguimos abiertos.” Con esa frase, Mojica no solo rechazaba unirse al entonces candidato de Morena, sino que planteaba que era él quien había quedado fuera de la construcción opositora que ella respaldaba, mientras el resto de las fuerzas políticas, según su argumento, mantenían las puertas abiertas al diálogo.

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“Del otro lado solo decide una persona”: otra crítica de Mojica a la lógica de Morena

Antes de incorporarse al partido gobernante, la hoy militante comparó su funcionamiento con el del Partido de la Revolución Democrática y advirtió que la ausencia de consulta interna puede deteriorar al país y a la organización

En otro fragmento de entrevistas previas a su llegada a Morena, Beatriz Mojica cuestionó también el modelo de toma de decisiones del entonces partido de AMLO, en contraste con lo que ella describía como la operación interna del PRD. “Acá decidimos muchos, eh, consultamos a la gente. Del otro lado solo decide una persona y eso, eso siempre trae consecuencias negativas para el país y para el partido”, señaló en ese momento, en una crítica que apuntaba tanto al estilo de liderazgo unipersonal atribuido a López Obrador como a la falta de consulta interna que, según su argumento, caracterizaba al proyecto morenista.

El giro discursivo de 2026

Nueve años después, durante su toma de protesta como coordinadora estatal, Mojica ofreció un mensaje de signo opuesto dirigido al expresidente López Obrador: “La lealtad no se presume, la lealtad se demuestra en el camino. Presidente Andrés Manuel López Obrador: mi historia política no se entiende sin la lucha que usted encabezó”, afirmó, de acuerdo con lo reportado por Quadratín Guerrero.

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En el mismo mensaje, agradeció a AMLO, dijo, por “reconocer al pueblo afromexicano cuando todos los gobiernos neoliberales se habían negado a reconocernos”, y reiteró: “Mi lealtad a su legado, a sus principios y al pueblo que hizo posible la transformación.”

Entre ambos momentos, Mojica transitó del PRD a Morena en 2021, año en el que buscó por primera vez la candidatura a la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del partido guinda.

Una trayectoria marcada por dos intentos previos

Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura (Senado de la República)

La actual coordinadora ya había competido en dos ocasiones por la gubernatura de Guerrero:

En 2015 , como candidata de la coalición PRD-PT, obtuvo 473 mil 695 votos, frente a los 558 mil 662 de Héctor Astudillo , entonces abanderado de la alianza PRI-PVEM.

En 2021, intentó sin éxito la candidatura morenista.

Originaria de Azoyú, Guerrero, Mojica ha ocupado cargos como diputada federal, secretaria de Desarrollo Social estatal y coordinadora de Fortalecimiento Municipal, además de haber sido secretaria general del PRD entre 2015 y 2017.

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