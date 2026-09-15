Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX: fecha, horario y ruta para recorrer la ciudad en bicicleta

El programa “Muévete en Bici” celebrará Día de Muertos con un paseo nocturno el próximo 24 de octubre. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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El Paseo Nocturno de Día de Muertos convocará a ciclistas, peatones, patinadores y usuarios de patineta en la Ciudad de México el sábado 24 de octubre de 2026.

La actividad forma parte del programa “Muévete en Bici” y busca celebrar las tradiciones de Día de Muertos con disfraces y bicicletas decoradas.

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La participación será gratuita y estará disponible para personas de todas las edades. La propuesta permitirá recorrer calles de la capital durante la noche en bicicleta, patines, patineta o a pie.

Fecha, horario y duración de la rodada de Día de Muertos

El Paseo Nocturno comenzará a las 19:00 horas del sábado 24 de octubre. La actividad concluirá a las 23:00 horas, según la programación anunciada.

La duración total será de cuatro horas. Durante ese lapso, los participantes podrán recorrer el circuito habilitado en el horario previsto.

La realización nocturna distingue a esta edición de otras actividades recreativas de movilidad urbana. El paseo se desarrollará después del atardecer y tendrá como escenario las zonas centrales de la capital.

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El horario permite que quienes estudian o trabajan durante el día puedan organizar su asistencia para la noche.

La convocatoria no detalló si existirán horarios escalonados de ingreso o recomendaciones sobre la hora de llegada. Tampoco se comunicó si habrá un cierre anticipado de accesos.

El Paseo Nocturno comenzará a las 19:00 horas del sábado 24 de octubre. La actividad concluirá a las 23:00 horas, según la programación anunciada. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Paseo de la Reforma y el Centro Histórico serán los ejes del recorrido

El trayecto anunciado para el Paseo Nocturno tendrá como referencias a Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ambas zonas formarán parte del recorrido de la rodada de Día de Muertos.

La organización todavía no dio a conocer el mapa completo. Tampoco se informaron las calles específicas que estarán incluidas en el circuito.

Los puntos exactos de salida y llegada permanecen pendientes de confirmación. Aún no se comunicó si habrá accesos determinados para los participantes ni cuáles serán los sectores habilitados para peatones.

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Las personas interesadas deberán consultar las comunicaciones oficiales de “Muévete en Bici” para conocer la ruta definitiva.

El Gobierno de la Ciudad de México invitó a usar disfraces y decorar las bicicletas

El Gobierno de la Ciudad de México convocó a sumarse con disfraces relacionados con Día de Muertos. La propuesta también incluye decorar las bicicletas para incorporar elementos visuales propios de la celebración.

Cada participante podrá elegir su caracterización. Entre las opciones mencionadas figuran los atuendos de catrina, catrín, monstruo u otros personajes.

La invitación no impone un único tipo de vestimenta. El objetivo es que las personas asistentes aporten disfraces y adornos que acompañen el ambiente de la noche.

Las bicicletas podrán ser personalizadas antes de la rodada. La convocatoria sugiere agregar color y elementos decorativos para convertir el recorrido en una celebración colectiva.

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Quienes participen con patines, patineta o caminando también podrán incorporarse al ambiente de disfraces. La actividad está pensada como un encuentro abierto, sin una modalidad única de asistencia.

La presencia de atuendos alusivos a la fecha será una de las características visibles del paseo. La rodada combinará movilidad no motorizada con una celebración pública de Día de Muertos.

El trayecto anunciado para el Paseo Nocturno tendrá como referencias a Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ambas zonas formarán parte del recorrido de la rodada de Día de Muertos. (X/@LaSEMOVI)

Las ediciones anteriores incluyeron música y concursos de disfraces

Los antecedentes de esta actividad incluyen propuestas complementarias al recorrido. En años anteriores hubo música y concursos de disfraces durante la celebración.

La programación de 2026 todavía no confirmó si esas actividades volverán a realizarse. Tampoco se anunciaron escenarios, artistas, concursos ni dinámicas específicas para la próxima edición.

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La posibilidad de que existan nuevas sorpresas forma parte de la expectativa de la jornada. Aun así, los únicos aspectos definidos hasta ahora son la fecha, el horario, la gratuidad y las zonas generales del trayecto.

🚲 ¡Ponle color a tu recorrido y celebra el #DíaDeMuertos2026 sobre ruedas! 💀🪻



Este 24 de octubre, ponte tu disfraz, decora tu bici y súmate al Paseo Nocturno “Muévete en Bici” para disfrutar nuestras tradiciones en una mágica noche por la ciudad. 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️



📍 Reforma–Centro

⏰… pic.twitter.com/OhvGdKKfxo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 11, 2026

El 17 y el 31 de octubre concentrarán los desfiles de alebrijes y Día de Muertos

El calendario de actividades por Día de Muertos en la Ciudad de México incluirá el desfile de alebrijes monumentales el sábado 17 de octubre. El recorrido partirá del Zócalo hacia Paseo de la Reforma y comenzará a las 12:00 horas.

Dos semanas después, el sábado 31 de octubre, se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos. La edición de 2026 rendirá homenaje a Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, con carros alegóricos, comparsas, música y expresiones de arte popular.

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La Secretaría de Cultura informó que el desfile también incorporará referencias a las raíces prehispánicas y a distintas manifestaciones de la cultura popular mexicana.

La propuesta prevé escenografías monumentales, piezas de cartonería, vestuarios y representaciones vinculadas con las tradiciones de la fecha.

La ruta tradicional del desfile parte desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y termina en el Zócalo capitalino.

El trayecto atraviesa Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo, aunque el horario definitivo de esta edición aún está pendiente de confirmación.

El desfile suele reunir a más de un millón de asistentes. Por ese motivo, quienes planeen acudir deberán considerar posibles modificaciones en el servicio del Metrobús y organizar con anticipación sus traslados por las zonas cercanas al recorrido.

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Los antecedentes de esta actividad incluyen propuestas complementarias al recorrido. En años anteriores hubo música y concursos de disfraces durante la celebración. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Los eventos de octubre mantendrán actualizaciones

La programación de octubre reunirá actividades con formatos distintos en espacios centrales de la Ciudad de México.

Las personas interesadas podrán elegir entre recorridos recreativos, desfiles y propuestas artísticas vinculadas con las celebraciones de Día de Muertos.

Antes de asistir, será conveniente revisar las actualizaciones oficiales de cada evento, ya que algunos aspectos operativos, como los horarios finales, los accesos y las afectaciones viales, todavía pueden modificarse o comunicarse más adelante.