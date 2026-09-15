El Toy Fest 2026 te hará ‘Volver al Futuro’ con coleccionables, cosplays masivos y actor de doblaje original: dónde y cuándo será

La cita, bautizada como BTTF Meeting 2026 (4ª Edición), se organiza en colaboración con Soy Retro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Toy Fest regresa a la Ciudad de México con una edición dedicada por completo al universo de Volver al Futuro. El evento, gratuito, se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Centro Cultural Futurama, y buscará romper el récord mundial de la mayor reunión de fans disfrazados de la saga en la historia de México.

La cita, bautizada como BTTF Meeting 2026 (4ª Edición), se organiza en colaboración con Soy Retro. El plan incluye espacios de coleccionables, cosplay masivo y firmas de autógrafos, en una jornada pensada tanto para familias como para coleccionistas de la trilogía.

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Christopher Lloyd participa en un panel de discusión en la CCXP CDMX. El actor dio vida al icónico Emmet Brown en Volver al Futuro (Mariana L. Martínez)

Cuándo, dónde y cómo llegar al Toy Fest

El Toy Fest edición Volver al Futuro se realizará el 3 y 4 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Futurama, con entrada gratuita. (AFP)

El evento se desarrollará durante un fin de semana completo, con acceso libre para todo público. Las puertas del Centro Cultural Futurama abrirán de 10:00 a 19:00 horas ambos días, sin costo de entrada, en la Cerrada de Otavalo #15, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

El Toy Fest edición Volver al Futuro se realizará el 3 y 4 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Futurama, con entrada gratuita. El plato fuerte será la presencia de Roberto Carrillo, actor de doblaje que prestó su voz a Marty McFly en la versión en español latino, además del intento de récord mundial de cosplayers de la saga.

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Para llegar en transporte público, la opción más directa es la Línea 6 del Metro hasta la estación Lindavista, o la Línea 6 del Metrobús hasta la estación Instituto Politécnico Nacional, desde donde el recorrido a pie es de unos minutos.

Una saga que sigue vigente a 40 años de su estreno

El reestreno tuvo desempeño comercial notable: recaudó 4,9 millones de dólares en su primer fin de semana en 2.290 salas de Estados Unidos, según reportó Superhero Hype. (Back to Future)

Una saga que sigue vigente a 40 años de su estreno

Volver al Futuro, estrenada el 3 de julio de 1985 bajo la dirección de Robert Zemeckis y la producción ejecutiva de Steven Spielberg, cumplió cuatro décadas en 2025. En México, la película llegó a las salas el 25 de diciembre de ese mismo año, aunque su versión de cine se exhibió únicamente subtitulada.

El doblaje al español latino se realizó hasta 1986, en el estudio mexicano Procineas S.C.L., basado en la versión preparada para televisión. Contó con las actuaciones de Roberto Carrillo como Marty McFly, Federico Romano como Doc Brown, Magdalena Leonel como Lorraine y Víctor Trujillo como Biff. El buen recibimiento de ese trabajo hizo que se convirtiera en el doblaje oficial de la cinta para toda Hispanoamérica, un dato que explica por qué Carrillo sigue siendo hoy la voz reconocida por generaciones de fans en la región.

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México ocupa un lugar clave en la historia de la película: fue el país donde se realizó el doblaje oficial para toda Hispanoamérica, con Roberto Carrillo como voz de Marty McFly, un trabajo que definió cómo varias generaciones conocieron a la saga en español.

La cinta se convirtió en la más taquillera de 1985, con una recaudación mundial superior a los 381 millones de dólares frente a un presupuesto de 19 millones. Por su éxito, se produjeron las dos secuelas posteriores, que en conjunto elevaron la recaudación de la trilogía a más de 957 millones de dólares en taquilla.

En 2010, para el 25 aniversario del estreno original, la película fue remasterizada y regresó a salas selectas de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, con México sumándose a ese relanzamiento el 5 de noviembre de ese año. Quince años más tarde, en 2025, Universal Pictures repitió la fórmula: organizó un reestreno mundial en cines el 31 de octubre, en formatos premium como IMAX, Dolby Cinema, 4DX y D-Box, la primera vez que la película se proyectó en pantallas de gran formato.

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El reestreno de 2025 tuvo desempeño comercial notable: recaudó 4,9 millones de dólares en su primer fin de semana en 2 mil 290 salas de Estados Unidos, según reportó Superhero Hype. En paralelo, Universal Pictures Home Entertainment lanzó el 14 de octubre de 2025 un set coleccionable de la trilogía en 4K Ultra HD y Blu-ray, con un Steelbook temático del capacitor de flujo, una réplica de la guitarra Gibson y una placa metálica “OUTATIME”.

Michael J. Fox, reconocido en los Emmy por su lucha contra el Parkinson

“Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él”, afirmó el actor durante su discurso, según reportó el diario Excélsior. Fox, de 65 años, fue diagnosticado con la enfermedad en 1991, aunque no habló públicamente de su condición hasta 1998. (Universal Pictures/Instagram)

El actor Michael J. Fox, quien interpretó a Marty McFly en la trilogía original, protagonizó uno de los momentos centrales de la 78ª edición de los premios Emmy, celebrada el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles. Fox recibió el Bob Hope Humanitarian Award, distinción de la Television Academy por su trabajo en la investigación del Parkinson.

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“Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él”, afirmó el actor durante su discurso, según reportó el diario Excélsior. Fox, de 65 años, fue diagnosticado con la enfermedad en 1991, aunque no habló públicamente de su condición hasta 1998.

Días antes de la ceremonia, el actor había declarado a la revista People que su cuadro clínico “se ha agravado con el paso de los años”, aunque se mostró optimista sobre los avances científicos. Su fundación, la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, ya destinó más de 3.000 millones de dólares a investigación desde su creación en el año 2000 y planea reunir 2.500 millones adicionales.

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En marzo de 2026, Fox había compartido públicamente un reencuentro con su compañero de reparto Christopher Lloyd, el actor que dio vida a Doc Brown, según reportó TMZ.

El mercado de coleccionables no para de crecer

El aniversario de la película también reactivó el mercado de mercancía oficial. Funko lanzó en agosto de 2025 dos nuevos productos conmemorativos: un set de la línea Funko Pop Rides con Doc Brown a bordo del DeLorean, y otro de la línea Funko Pop Moments que recrea la escena de la primera prueba de la máquina del tiempo.

La oferta de coleccionables se extiende a otras marcas. Playmobil comercializa un set con el DeLorean junto a las figuras de Marty, Doc Brown y el perro Einstein. La tienda oficial de la franquicia, Back to the Future Store, mantiene además un catálogo permanente con réplicas y figuras de edición limitada.

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El recinto que reemplazó a uno de los cines más grandes de la ciudad

Un cartel promocional anuncia la cuarta edición del BTTF Meeting y Toy Fest, programado para el 3 y 4 de octubre en el Centro Cultural Futurama de la Ciudad de México. (Centro Cultural Futurama)

El Centro Cultural Futurama ocupa el predio donde funcionó el Cine Futurama, inaugurado en 1969 y diseñado por el arquitecto Héctor Mestre, con capacidad para 4.800 butacas, uno de los más grandes de la ciudad en su época. Tras décadas de actividad, el cine cerró y el terreno quedó sin uso hasta 2003, cuando el gobierno capitalino adquirió la propiedad para transformarla en un espacio cultural.

El recinto abrió sus puertas en 2008 y desde entonces opera como uno de los centros comunitarios más activos del norte de la capital, con salas multiuso, cine, biblioteca y salas de exposiciones en una superficie de 3.000 metros cuadrados.

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El Futurama se consolidó como sede habitual de eventos geek en la ciudad. En agosto de 2026 albergó la séptima edición de la Expo Caballero Oscuro, dedicada al universo de Batman, con exhibición de un Batimóvil a escala real. También fue escenario del Bazar Grayskull, dedicado a Masters of the Universe.

Actividades para todo el fin de semana

El programa del Toy Fest edición Volver al Futuro integra actividades pensadas tanto para familias como para coleccionistas de hueso colorado. La organización recomendó llegar temprano a quienes deseen participar en el intento de récord de cosplay masivo o buscar piezas raras entre los expositores de coleccionables.