¿Abrirán los bancos este 15 y 16 de septiembre en México? Estos son los horarios por las Fiestas Patrias

Una sucursal financiera luce guirnaldas tricolores en su fachada de cristal durante las festividades patrias en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Fiestas Patrias modificarán temporalmente la operación de los bancos en México. Por ello, quienes necesiten realizar trámites en ventanilla, retirar cantidades importantes de efectivo o recibir atención de un ejecutivo deberán considerar cuáles serán los días y horarios de servicio.

De acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 16 de septiembre está contemplado como una fecha en la que las instituciones financieras deben suspender sus operaciones presenciales.

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En cambio, hoy martes 15 de septiembre no es un día inhábil bancario, por lo que las sucursales podrán atender al público en sus horarios habituales. Sin embargo, cada institución puede aplicar ajustes en determinadas oficinas debido a los festejos del Grito de Independencia.

Recuerda: el próximo miércoles 16 de septiembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán la atención al público.



¡Anticipa tus trámites!



Consulta el #CalendarioCNBV.

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¿Los bancos abrirán hoy 15 de septiembre?

Sí, los bancos abrirán este martes 15 de septiembre porque la fecha no forma parte del calendario oficial de suspensión de actividades para las instituciones financieras.

Las sucursales de bancos como BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank e Inbursa operarán, en términos generales, con normalidad. La mayoría brinda atención aproximadamente entre las 8:30 y las 16:00 horas, aunque el horario exacto depende de cada institución y establecimiento.

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También es posible que algunas sucursales cierren antes de lo habitual por la celebración de las Fiestas Patrias, especialmente aquellas ubicadas en zonas donde habrá restricciones de movilidad, cierres viales o eventos públicos.

Antes de acudir, se recomienda consultar el localizador de sucursales o comunicarse directamente con el banco, pues los horarios pueden variar según la ciudad, el tipo de oficina y el establecimiento donde se encuentre.

¿Qué bancos cerrarán este 16 de septiembre?

El miércoles 16 de septiembre de 2026, las sucursales bancarias tradicionales permanecerán cerradas en todo México debido a la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Un banco decorado con motivos tricolores y cerrado con candado ilustra el cese de atención presencial en México durante las fiestas patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha está reconocida como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo y aparece en el calendario de días inhábiles aplicable a las instituciones financieras supervisadas por la CNBV.

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Por esta razón, se suspenderá la atención presencial en las sucursales tradicionales de:

BBVA

Banamex

Banorte

Santander

HSBC

Scotiabank

Inbursa

Otras instituciones financieras reguladas

Algunas sucursales localizadas dentro de supermercados, centros comerciales o almacenes podrían brindar servicio en horarios especiales. Esta posibilidad depende de cada institución, por lo que no debe asumirse que todas las oficinas ubicadas en este tipo de establecimientos estarán abiertas.

¿Qué servicios bancarios estarán disponibles el 16 de septiembre?

Aunque las ventanillas de la mayoría de los bancos estarán cerradas, los usuarios podrán realizar diferentes operaciones mediante canales alternativos.

Una calle decorada con papel picado en México ilustra el ajuste de horario en las sucursales bancarias durante las celebraciones de las Fiestas Patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los servicios que permanecerán disponibles se encuentran:

Cajeros automáticos para consultar saldos, retirar efectivo y efectuar otras operaciones habilitadas.

Practicajas para realizar depósitos o pagar servicios, dependiendo de las funciones de cada equipo.

Aplicaciones móviles para consultar movimientos, pagar tarjetas y enviar dinero.

Banca por internet para administrar cuentas y realizar distintas operaciones.

Transferencias mediante SPEI , cuyo sistema opera bajo un esquema continuo.

Banca telefónica y líneas de atención al cliente, aunque algunos servicios con ejecutivos podrían tener horarios especiales.

Corresponsales bancarios instalados en tiendas de conveniencia, farmacias y supermercados.

La disponibilidad de cada operación puede depender de los límites, horarios y políticas establecidos por el banco. Asimismo, algunos depósitos, pagos o movimientos que requieren validación manual podrían procesarse hasta el siguiente día hábil.

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¿Qué pasa si una fecha límite de pago cae el 16 de septiembre?

Cuando la fecha límite para cumplir con una obligación financiera coincide con un día inhábil, el pago generalmente puede realizarse el día hábil inmediato posterior, de acuerdo con las disposiciones aplicables a los servicios financieros.

No obstante, es recomendable revisar el contrato y las condiciones particulares del crédito, tarjeta o servicio. Para evitar inconvenientes, los usuarios también pueden anticipar el pago desde el 15 de septiembre o utilizar la aplicación de su banco durante el día festivo.

Las sucursales bancarias retomarán sus actividades habituales el jueves 17 de septiembre de 2026, salvo ajustes específicos de cada institución.

En resumen, los bancos sí abrirán el martes 15 de septiembre, generalmente entre las 8:30 y las 16:00 horas, mientras que el miércoles 16 de septiembre permanecerán cerrados por las Fiestas Patrias. Los cajeros, las aplicaciones bancarias y la banca en línea continuarán disponibles.

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